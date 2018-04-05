Си Цзиньпин направил благодарственное письмо Назарбаеву

Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил благодарственное письмо от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает Kazakhstan Today.
В своем письме председатель КНР выразил искреннюю благодарность за поздравление по случаю его переизбрания и отметил, что Китай и Казахстан являются добрыми соседями и всесторонними стратегическими партнерами, сообщает издание "Казахстанская правда"
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"Под Вашим мудрым руководством Ваша страна достигла огромных успехов в деле поддержания социальной гармонии и стабильности, развития экономики, улучшения благосостояния народа. Сегодня Казахстан имеет значительный авторитет на международной арене. Я придаю особое значение развитию двусторонних связей, дорожу нашими продуктивными контактами и глубокой дружбой. Выражаю готовность прилагать совместные усилия с тем, чтобы поднять китайско-казахстанские отношения всестороннего стратегического партнерства на новый уровень во благо наших стран и народов. С нетерпением жду новой встречи с Вами в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в письме Си Цзиньпина.
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