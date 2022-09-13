Си Цзиньпин прибудет в Казахстан с официальным визитом

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Стала известна программа заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Стала известна программа заседаний VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, съезд состоится 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане. Участие в его работе примут свыше 100 делегаций из 50 стран мира. Основной темой масштабного мероприятия станет "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".
"Формат съезда предполагает проведение разноформатных встреч религиозных лидеров, пленарных заседаний на торжественном открытии и закрытии съезда; четырех секционных заседаний; двусторонних встреч президента РК, руководителя секретариата съезда с главами делегаций и авторитетными участниками", - сообщают организаторы.
13 сентября пройдет XX заседание секретариата съезда под председательством спикера сената парламента Республики Казахстан, руководителя секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева. Заседание состоится в 10.00 во Дворце мира и согласия.
14 сентября во Дворце Независимости в 10.00 состоится официальное открытие съезда, которое начнется с минуты молчания для молитвы. С приветственной речью выступит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также запланированы приветственные выступления глав делегаций из разных стран.
Далее состоится пленарное заседание на тему "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период", в ходе которого планируется награждение номинантов Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог, вручение почетных медалей съезда.
В 17.00 запланировано проведение Святой мессы папы римского. В общей сложности в молебне примут участие тысячи паломников из разных стран мира.
Съезд продолжится 15 сентября церемонией посадки деревьев в парке Мира и Согласия. Будут посажены более 60 лиственных и хвойных деревьев - согласно количеству глав делегаций. Концептуальный парк Мира и Согласия, который планируется построить в будущем году, будет символизировать сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане. Природно-рекреационный парк будет расположен вдоль русла реки Есиль.
После завершения церемонии с 10.00 до 15.00 состоятся 4 секционных заседания:
секция № 1 "Роль религий в укреплении духовных и моральных ценностей в современном мире";
секция № 2: "Роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия";
секция № 3: "Вклад религиозных лидеров и политиков в продвижение глобального межрелигиозного диалога и мира, противодействие экстремизму, радикализму и терроризму";
секция № 4: "Вклад женщины в благополучие и устойчивое развитие современного общества и роль религиозных сообществ в поддержке социального статуса женщины".
По завершении секционных заседаний, в 15.00, состоится церемония закрытия VII съезда, в рамках которой ожидаются выступления глав делегаций и подведение общих итогов.
Важнейшим моментом церемонии закрытия станет принятие итоговой декларации - ключевого документа по результатам работы VII съезда. Содержание декларации отразит видение актуальных проблем современности, возможные пути их разрешения, а также намерения лидеров мировых религий, их обращение к международному сообществу. Ожидается, что декларация будет распространена в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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Владимир Путин в октябре приедет в Нур-Султан
Предусматривается участие нашего руководителя в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане и там же, в Нур-Султане, будет проведен саммит СНГ. Это середина октября - 12-14 октября, если быть точнее", - уточнил Ушаков.
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Чжан Цзюнь выразил заинтересованность Верховной народной прокуратуры Китая в укреплении контактов и установлении тесного диалога с Генеральной прокуратурой РК в целях обмена передовым опытом и внедрения новых "инструментов" в работе органов прокуратуры", - рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
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Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан", - сообщили в МИД РК.
Выражаем Министерству иностранных дел Российской Федерации, родным и близким погибших глубокие соболезнования", - добавили в пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Главы МИД РК и РФ обсудили двусторонние отношения
Партия AMANAT вернула в госсобственность 240 тысяч гектаров земли в Мангистауской области
Партия AMANAT, как общественная опора Главы государства Касым-Жомарта Токаева, активно вносит свой вклад в создание нового справедливого Казахстана. Одним из конкретных примеров этой работы является деятельность комиссии "Жер аманаты". При содействии партии AMANAT в Мангистауской области в государственную собственность возвращено 240 тысяч гектаров земли. Эта работа обязательно будет продолжена во всех регионах страны", - отметил Асхат Оралов.
Далее исполнительный секретарь партии проверил ход строительства школы на 600 мест в селе Баскудык Мунайлинского района. Новое учебное заведение возводится в рамках реализации предвыборной программы AMANAT. После того как школа распахнет свои двери уже в этом году, в селе решится проблема трехсменного обучения и подвоза детей в школы других сел", - рассказали в пресс-службе партии.
Такие встречи позволяют держать руку на пульсе, знать волнующие аманатовцев вопросы, поскольку первичные партийные организации - это основа партии, ее ядро. Кроме того, мнение рядовых партийцев будет учитываться при разработке новой политической платформы партии. На сегодня нами ведется работа по укрупнению ППО, усилению их потенциала. В целях поддержки инициатив ППО мы внедрили практику возврата 20% партийных взносов для реализации проектов на местах", - отметил Асхат Оралов.
Довести объем торговли до 1 миллиарда долларов планируют Казахстан и Азербайджан
Я вполне удовлетворен состоявшейся встречей в узком составе, в ходе которой мы провели обстоятельный обмен мнениями практически по всем вопросам взаимодействия наших государств в различных сферах сотрудничества. Казахстан и Азербайджан - близкие государства, мы стратегические партнеры и союзники. Сегодня будет подписана декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами", - заявил Токаев.
Радует, что в последние годы объем торговли значительно вырос, практически в три раза. Но хотел бы заметить, что это, конечно же, не повод заниматься самоуспокоением, полагаю, что возможности наращивания торговли имеются. Правительствам наших стран стоит поработать с тем, чтобы уже в самое ближайшее время мы смогли довести объем торговли между нашими странами до 1 млрд долларов", - сказал глава Казахстана.
Полагаю, что в следующем году по договоренности между правительствами наших стран мы могли бы провести декаду культуры Азербайджана в Казахстане. Большой интерес сохраняется к вашей культуре. Мы с большим удовольствием могли бы принять выдающихся представителей азербайджанской культуры в нашей стране", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Конечно, большие планы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по ее созданию. Сейчас речь идет об увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран. Соответствующие органы уже определенное время активно взаимодействуют в этом направлении. Уверен, что также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями. Можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок. Также большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат. Большой объем иностранных инвестиций. Думаю, что настало время, чтобы мы объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, Казахстане и, возможно, в других странах", - сказал Ильхам Алиев.
Нарастить боевой потенциал ШОС предлагает Шойгу
Повышать эффективность потенциала ШОС по военной линии. Активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Поручить ей подготовку предложений по перспективным направлениям взаимодействия оборонных ведомств наших стран", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС, говоря о приоритетных задачах по обеспечению коалиционной безопасности, сообщает РИА Новости.
Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.
В рамках этой программы разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединенные Штаты Америки", - сообщил Шойгу.
Для создания правовой основы такого сотрудничества нами разработан проект соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и ее защите. В ближайшее время направим его вам на рассмотрение", - отметил Шойгу.
Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, главы оборонных ведомств договорились и дальше содействовать укреплению дружеских и добрососедских отношений между государствами - членами ШОС, расширять сотрудничество в целях обеспечения мира, стабильности и надежного устойчивого развития в регионе", - сообщает Минобороны.
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