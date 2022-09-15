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Си Цзиньпин прилетел в Казахстан с госвизитом

14.09.2022, 14:52 15521
Си Цзиньпин прилетел в Казахстан с госвизитом
Фото: Telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.  

По завершении церемонии кортеж направился во дворец "Акорда", где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. 

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

 

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Токаев подарил папе римскому Франциску домбру

15.09.2022, 18:14 941
Токаев подарил папе римскому Франциску домбру
Фото: Telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил папе римскому Франциску домбру, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент также лично проводил главу Ватикана в аэропорт, сообщает Telegram-канал "БОРТ№1"
 
Ранее в своем выступлении на съезде Токаев от имени казахстанцев и от себя лично выразил признательность папе римскому Франциску за его исторический визит и участие в работе съезда.
 

Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру", - сказал он.

 

Токаев на съезде: наша цель - укрепление мира и стабильности

15.09.2022, 17:27 2126
Токаев на съезде: наша цель - укрепление мира и стабильности
Фото: Telegram/БОРТ№1

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подводя итоги двухдневного мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что на протяжении этих дней в центре конструктивного диалога разных культур была казахская земля. Здесь под одной крышей собрались авторитетные лидеры духовенства со всего мира, сообщает Telegram-канал "БОРТ№1". https://t.me/bort_01/2899

"У всех нас общая цель - установление гармонии цивилизаций, укрепление мира и стабильности. На этом съезде прозвучало много важных идей, содержательных выступлений. Считаю, что все они будут содействовать нашим усилиям по построению гармоничного мира. Благодарю религиозных деятелей, политиков и представителей международных организаций, которые поддержали нашу инициативу, приняв участие в работе съезда. Также выражаю признательность дипломатам, волонтерам, журналистам, всем, кто был задействован в организации и освещении форума", - сказал глава государства.

Отдельно президент от имени народа страны и от себя лично вновь выразил признательность папе римскому Франциску за его исторический визит в нашу страну и участие в работе съезда.

"Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру", - сказал он.

В свой речи лидер Казахстана назвал актуальным поиск путей для достижения баланса между экономическим ростом и духовно-нравственным прогрессом.

"Убежден, что религиозные лидеры могут настаивать на необходимости гармоничного сопряжения духовного и технологического развития", - сказал президент.

Он выразил уверенность, что авторитет духовных лидеров поможет преодолеть противоречия современного мира во имя благополучия всего человечества.

Большое внимание в выступлении было уделено итоговому документу съезда. По мнению Токаева, этот важный документ охватывает фундаментальные вопросы и способен стать ориентиром для правительств, политических лидеров, международных организаций.

"Наша общая задача - последовательно продвигать концептуальные положения и идеи декларации. Также считаю, что необходимо разработать концепцию развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. В концепции следует отразить конкретные шаги и этапы дальнейшего усиления влияния нашего форума", - сказал Токаев.

В завершение президент подчеркнул, что Казахстан в соответствии с приоритетами своей внутренней и внешней политики будет всецело поддерживать последовательную деятельность съезда.


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Остановить конфликты и кровопролитие во всех уголках планеты призвали участники Съезда в Нур-Султане

15.09.2022, 17:07 2111
Остановить конфликты и кровопролитие во всех уголках планеты призвали участники Съезда в Нур-Султане
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Участники VII Съезда в принятой по итогам мероприятия декларации обратились к мировым лидерам с призывом остановить конфликты и кровопролитие во всех уголках планеты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы убеждены в том, что развязывание любого военного конфликта, создание очагов напряженности и противостояния имеет "эффект домино", который ухудшает международные отношения. Мы призываем мировых лидеров отказаться от всей агрессивной и деструктивной риторики, которая ведет к дестабилизации мира, и прекратить конфликты и кровопролитие во всех уголках нашего мира", - говорится в тексте документа.

 
Участники съезда также выступили за активное вовлечение лидеров мировых и традиционных религий и видных политических деятелей в процесс урегулирования конфликтов для достижения долгосрочной стабильности.
 
Они подчеркнули, что экстремизм, радикализм, терроризм и все другие формы насилия и войн, какими бы мотивами и целями они ни прикрывались, не имеют ничего общего с истинной религией и должны быть решительным образом отвергнуты.
 
Участники съезда также призвали остерегаться религиозных обобщений и не отождествлять экстремизм и терроризм с какой-либо нацией или религией, не использовать религию в политических целях.
 

Также делегаты съезда обратились с просьбой к национальным правительствам и уполномоченным международным организациям оказать всестороннюю помощь всем религиозным группам и этническим общинам, подвергшимся ущемлению прав и насилию со стороны экстремистов и террористов, а также в результате войн и военных конфликтов", - сообщается в пресс-релизе.

 
Отдельный акцент в тексте декларации был сделан на вопросах продвижения принципов равноправия, социальной справедливости и толерантности.
 

Мы отмечаем, что плюрализм и различия в цвете кожи, поле, расе, языке и культуре являются выражением премудрости Божьей воли в творении. Бог допускает религиозное разнообразие, и, таким образом, неприемлемо любое принуждение к той или иной религии и религиозной доктрине", - отмечается в декларации.

 
Также участники съезда подтвердили роль Республики Казахстан как авторитетного и глобального центра межцивилизационного, межрелигиозного и межконфессионального диалога.
 

Мы благодарим Республику Казахстан и президента Касым-Жомарта Токаева за созыв VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, их гуманитарные инициативы, а также за их вклад в обновление и прогресс, мир и гармонию. Мы благодарим Республику Казахстан за прекрасную организацию съезда, а также казахстанский народ - за его радушие и гостеприимство", - отмечается в тексте декларации.

 
Декларация принята большинством делегатов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и передается властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, соответствующим региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она будет также распространена в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
 

Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС

15.09.2022, 13:35 4391
Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС
Фото: Depositphotos
САМАРКАНД. 15 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве иностранных дел Узбекистана сообщили о подписании Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Самарканде в четверг начались мероприятия двухдневного саммита ШОС.
 

Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", - сказал представитель МИД на полях саммита.

 
По его данным, документ подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, информирует РИА Новости.
 
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию.

Напомним, 15-16 сентября в Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС.
 

В USAID заявили о планах США "отстыковать" Центральную Азию от России

15.09.2022, 12:06 5041
ВАШИНГТОН. 15 СЕНТЯБРЯ - Задача американской политики в Центральной Азии должна состоять в том, чтобы "отстыковать" регион от российской экономики, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентство, по словам чиновницы, пытается содействовать "укреплению демократических институтов, продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека, развивать человеческий капитал... поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия" в данном регионе.
 

Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью", - цитирует Каур РИА Новости.

 
Она увидела серьезные последствия, которые имеют для центральноазиатских стран конфликт на Украине и антироссийские действия мирового сообщества. 
 

Это сказалось на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России. Мы видим растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону", - сказала помощник директора агентства.

 

Токаев примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Самарканде

15.09.2022, 09:24 6536
Токаев примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Самарканде
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, сообщила пресс-служба главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По итогам саммита планируется принятие ряда документов.
 
В Узбекистане глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран.

Ранее сообщалось, что 15-16 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС.
 

Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Кыран"

14.09.2022, 17:59 13096
Токаев наградил Си Цзиньпина орденом "Алтын Кыран"
Фото: Telegram/t.me/bort_01
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой - орденом "Алтын Кыран", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны - орденом "Алтын Кыран" за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, сообщила пресс-служба Акорды в Telegram.
 
Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин находится в Казахстане с государственным визитом. Главы государств провели переговоры в Акорде. 

 

Президент Казахстана встретился с председателем КНР

14.09.2022, 17:34 14131
Президент Казахстана встретился с председателем КНР
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находящимся в Казахстане с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Торжественная церемония встречи председателя КНР состоялась в резиденции "Акорда". Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Китая. Затем в зале для переговоров главы государств провели встречу в расширенном составе.
 
Президент Казахстана поблагодарил председателя КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в нашу страну.
 

Это Ваша первая зарубежная поездка после пандемии, поэтому данный визит имеет историческое значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества. Как Вы знаете, я посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 5 февраля этого года. Я с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу в Пекине", - сказал глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.
 

Символично, что Ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив", - сказал президент.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию. Принимаемое сегодня совместное заявление открывает новое "золотое 30-летие" двусторонних отношений, считает президент Казахстана. Именно по этой причине он называет крайне важным визит председателя КНР.
 
В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что он рад вновь посетить Казахстан, и выразил признательность президенту за приглашение совершить государственный визит и гостеприимство казахстанского народа.
 
Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахстанско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.
 

Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны. Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняется новым содержанием, развивается по восходящей и дает солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1780 километров в узы дружбы между народами. Мы одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы "Один пояс - один путь". Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня казахско-китайские отношения вышли на новый исторический старт", - сказал Си Цзиньпин.

 
Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.
 
По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.
 

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