Пекин. 9 февраля. Kazakhstan Today - Председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил необходимость реализации Китаем политики мультилатерализма, передает Kazakhstan Today.

Председатель Си Цзиньпин отметил, что перед современным миром стоят четыре важные задачи, а именно: содействие росту мировой экономики, отказ от идеологических предубеждений, преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами, совместное противодействие глобальным вызовам. Ключом от разрешения этих задач служат поддержание и реализация мультилатерализма в интересах построения сообщества единой судьбы человечества. Это и китайский вариант для решения проблем глобального управления", - рассказали в Генконсульстве Китая в Алматы.

Как проинформировали в Генконсульстве, глава КНР отметил, "что мультилатерализм, необходимый для современного мира, должен соответствовать четырём принципам, а именно: необходимости придерживаться открытости и инклюзивности, а не замкнутости или эксклюзивности; необходимости поставить во главу угла международные нормы и принципы, без подхода исключительности; необходимости развивать консультацию и сотрудничество вместо конфликтов и конфронтации; необходимости идти в ногу со временем вместо довольствования прежним".

Эти четыре принципа, будучи новаторскими и обращенными в будущее решениями, не только отстаивают основные ценности и принципы мультилатерализма, но и выдвинуты с учетом происходящих в мироустройстве изменений и имеющихся глобальных вызовов, что указывает верное направление и путь для сохранения и реализации мультилатерализма в новых реалиях", - отметили в Генконсульстве.

Согласно информации, председатель КНР выразил твердую решимость Китая в реализации мультилатерализма пятью конкретными дальнейшими действиями, а именно: "Китай будет и впредь активно участвовать в международном противоэпидемическом сотрудничестве, проводить стратегию открытости на принципах взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, способствовать устойчивому развитию, продвигать научно-техническую инновацию, продолжать продвигать процесс установления международных отношений нового типа".

С этой целью Китай принял участие в Программе СОVAX и обещал сделать вакцину общедоступной продукцией для народов всего мира, особенно доступной для развивающихся стран. Китай стремится к достижению пиковых значений выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. Китай будет непрерывно углублять сотрудничество Юг-Юг, вносить свой вклад в искоренение бедности в развивающихся странах, облегчение их долгового стресса и осуществление экономического роста. Китай будет неуклонно осуществлять более высокий уровень открытости внешнему миру, содействовать либерализации и упрощению торгово-инвестиционных процедур и продвигать высококачественное сотрудничество в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". Китай продемонстрировал свою неизменную решимость содействовать общему развитию путь, давая одно за другим торжественные обещания и принимая для их выполнения конкретные действия, которые предоставят больше возможностей для содействия восстановлению и росту мировой экономики и построению открытой мировой экономики", - разъяснили в Генконсульстве.

В Генконсульстве отметили, что основатель и исполнительный председатель Давосского форума профессор Клаус Шваб заявил, что "участие и вклад Китая незаменимы в построении экономической и социальной системы в постэпидемическую эпоху".

Отмечается, что в настоящее время Китай привержен реализации новой концепции развития, построению новой структуры развития и продвижению высококачественного развития.

В 2020 году Китай стал единственной крупной экономикой мира, которая достигла положительного роста. Общий объем экономики впервые превысила отметку в 100 трлн китайских юаней, а доля в мировой экономике выросла приблизительно до 17%. Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, в 2021 году ожидается рост экономики Китая на 7,9%, что приведет к росту экономики развивающихся рынков на целые 5%. В своей специальной речи председатель КНР Си Цзиньпин сказал: "Мы считаем, что любая полезная человечеству задача, будь то самая тяжелая, будет выполнена китайцами с честью и достоинством", - проинформировали в пресс-службе.

В Генконсульстве подчеркнули, что, будучи вечными всесторонними стратегическими партнерами, Китай и Казахстан "единодушно придерживаются принципа мультилатерализма, поддерживают международную систему, ядром которого является ООН, защищают мир и спокойствие в регионе и содействуют построению Сообщества единой судьбы человечества. Стоя на стороне международного правосудия, Китай будет работать с международным сообществом, включая Казахстан, и сообща создавать лучшее будущее для всего мира".

Во внешнеполитической структуре напомнили о роли Всемирного экономический форум в Давосе, известного как "флюгер глобальной экономики". Форум считается неофициальным международным экономическим форумом самого высокого уровня.

Четыре года назад, в начале 2017 года, международное сообщество оказалось в неопределенности перед экономической глобализацией, и было полно беспокойства относительно будущего направления мировой экономики, и мир будто оказался на распутье дорог. Председатель КНР Си Цзиньпин, будучи первым китайским лидером, принявшим участие в ежегодном заседании ВЭФ и выступившим с основным докладом, обратился к миру с решительной позицией в поддержку экономической глобализации, которая была расценена международным сообществом как знаменательный момент", - поделились в пресс-службе.

Спустя четыре года, по информации Генконсульства, "по всему миру распространяется эпидемия COVID-19, мировая экономика находится в глубокой рецессии, глобальные проблемы возникают одна за другой".

Человечество снова стоит на распутье дорог. В этот важный момент председатель Си Цзиньпин выступил с речью и глубоко разъяснил, почему мультилатерализм так необходим в XXI веке, какой мультилатерализм именно нужен и как Китай со своей стороны будет реализовать мультилатерализм", - добавили в Генконсульстве.

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