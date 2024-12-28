Си Цзиньпин выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета

Подтверждения о готовности стать государством - партнером объединения также поступили от Беларуси, Боливии, Индонезии, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана

Фото: Акорда

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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января, сообщает - Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января, сообщает ТАСС





Подтверждения о готовности стать государством - партнером объединения поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.





Статус партнеров им присвоят с 1 января.





Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - рассказал Ушаков.





Напомним, учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.





Ушаков также уточнил, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения. Представителей этих стран будут приглашать на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел.





Мы также считаем правильным привлекать партнеров к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, к парламентскому форуму и другим мероприятиям", - сообщил представитель Кремля.





Напомним, на саммите БРИКС в Казани страны объединения создали Новый банк развития, где страны-партнеры смогут получать кредиты по минимальным ставкам.





Для справки





БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.