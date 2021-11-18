Ситуация на границе Армении и Азербайджана стабилизирована при посредничестве России

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В партии Nur Otan рассказали о промежуточных итогах реализации предвыборных обещаний за 10 месяцев в рамках принятых по поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева 217 дорожных карт для каждого региона, города и района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!" в регионах введено 11,6 млн квадратных метров жилья, 165 школ на 59 тысяч мест, 354 детских сада на 28,5 тыс. мест, а также 44 медицинских объекта на 6,7 тыс. посещений. Открыто 248 предприятий, инвестировано более одного триллиона тенге. На постоянные рабочие места трудоустроено 315 тысяч человек, сообщает пресс-служба партии.

К примеру, в Мангистауской области в селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием. Теперь пациенты смогут воспользоваться услугами ультразвукового, рентгеновского обследования, стоматологии и лаборатории. Всего функционируют более 40 кабинетов.

В Туркестанской области введена в эксплуатацию автомобильная дорога областного значения "Коксаек - Аксу - Шаян - Мынбулак". В ходе ремонтных работ демонтировано и перестроено 14,8 километров дорог, на 7,7 километрах дорог уложено асфальтобетонное покрытие. Для обеспечения безопасности пешеходов внутри населенных пунктов также было проложено в общей сложности 10 километров тротуаров.

В Восточно-Казахстанской области в городе Курчатов проведены работы по благоустройству территории теннисного корта и баскетбольной площадки. С учетом того, что в период избирательной кампании поступило большое количество предложений с обращениями от молодежи, этот пункт был включен в городскую предвыборную программу партии.

В Алматинской области в селе Баканас открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров созданы условия для занятий такими видами спорта, как борьба, бокс, футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Объект полностью укомплектован всем необходимым спортинвентарем.

В рамках предвыборных обещаний партии Nur Otan до 2025 года будет введено более 100 млн квадратных метров жилья для одного миллиона семей, модернизировано 3,5 тысяч сел и 5 тысяч школ. Планируется построить и реконструировать 25 тысяч километров республиканских и 27 тысяч местных дорог", - напомнили в пресс-службе.

На ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более трех триллионов тенге. Объем финансирования здравоохранения будет доведен до 5% от ВВП. Дети в возрасте от трех до шести лет будут охвачены дошкольным воспитанием на сто процентов.

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