Следующая Международная встреча по Сирии в Астанинском формате пройдет в июле 2019 года

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Иран, Россия и Турция приняли совместное заявление по итогам Международной встречи по Сирии в Астанинском формате (МВСА-12), передает Kazakhstan Today.

В заявлении, распространенном пресс-службой МИД Казахстана, говорится, что страны-гаранты Астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН.

Подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что никакие действия, кем бы они ни предпринимались, не должны их подрывать. В этой связи осудили решение администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, которое является грубым нарушением международного права, в частности резолюции 497 СБ ООН, и создает угрозу миру и безопасности на Ближнем Востоке", - указывается в документе.

Также заявляется, что страны-гаранты "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран".

Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, приветствовали предпринятые шаги по выполнению Меморандума от 17 сентября 2018 г. и подтвердили решимость полностью выполнять договоренности о стабилизации в Идлибе, включая скоординированное патрулирование и эффективное функционирование совместного ирано-российско-турецкого координационного центра. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с попытками террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам" усилить свой контроль в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Договорились также предпринять конкретные меры по снижению нарушений в Идлибской зоне деэскалации", - говорится также в заявлении.

Стороны провели подробные консультации в трехстороннем формате и со спецпосланником генсекретаря ООН Г. Педерсеном с целью ускорить работу по запуску Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Решили провести следующий раунд таких консультаций в Женеве и подтвердили свою полную готовность содействовать усилиям спецпосланника, включая поддержание эффективного диалога с сирийскими сторонами.

Кроме того, Иран, Россия и Турция подчеркнули необходимость создания условий и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку. Подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации.

Помимо этого, стороны обсудили вопрос об увеличении числа наблюдателей Астанинского формата и договорились пригласить страны-соседи Сирии - Ирак и Ливан, - присоединиться к Астанинскому процессу.

Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение в Нур-Султане 12-й Международной встречи по Сирии в Астанинском формате.

Решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в июле 2019 года", - говорится в заявлении.

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