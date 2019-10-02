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Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге

01.10.2019, 20:51 7669
Ереван. 1 октября. Kazakhstan Today - Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

 
В 2020 году председательство в ЕАЭС переходит к Белоруссии.
 
Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза, в его состав входят главы государств-членов ЕАЭС. Заседания совета проводятся не реже раза в год, напоминает ТАСС.
 
Напомним, сегодня на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета заместители премьер-министров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Сингапура подписали Соглашение о свободной торговле и Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС и Сингапуром.
 

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