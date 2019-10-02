Ереван. 1 октября. Kazakhstan Today - Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В 2020 году председательство в ЕАЭС переходит к Белоруссии.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза, в его состав входят главы государств-членов ЕАЭС. Заседания совета проводятся не реже раза в год, напоминает ТАСС

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