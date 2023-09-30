29.09.2023, 16:27 27866
Слова Токаева о намерении следовать санкциям прокомментировали в МИД России
Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники
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Москва. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", - приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения.
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29.09.2023, 16:39 27036
Токаев о кризисе вокруг Украины: Сторонам необходимо приступить к реальным переговорам
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии, сообщает Акорда.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.
В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.
В ходе саммита президент Казахстана представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики.
Во время встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике. Участники обсудили повестку, связанную с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. По мнению президента Казахстана, для региона очень важен опыт Германии в решении указанных проблем.
Токаев высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией. В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.
Главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского союза. Была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане.
Ранее президент Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения. Заявления главы государства прокомментировали в МИД России.
29.09.2023, 15:09 29736
Президенты Казахстана и Германии обсудили приоритетные направления сотрудничества двух стран
Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Берлине состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Акорда.
Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан. В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация, рассказали в пресс-службе президента РК.
Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахстанско-германского взаимодействия.
28.09.2023, 21:20 48961
Президент Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Германии в расширенном составе
Фото: Акорда
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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и вновь заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией - ключевым партнером нашей страны в Европейском союзе, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил глава государства, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.
Сегодня Германия - один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. На долю РК приходится порядка 83% всей торговли Германии с Центральной Азией, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов.
Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.
В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.
Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.
Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.
Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода.
В этом контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области.
Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.
В свою очередь федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.
Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов. Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зеленой" энергетики и совместного продвижения климатической повестки. Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.
Ранее Токаев и Шольц обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
28.09.2023, 18:43 51371
Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил, что Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, сообщает РИА Новости.
Мы сегодня с канцлером Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет", - сказал Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Он подчеркнул, что момент для "мудрой дипломатии" наступил и необходимо вести мирные переговоры с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны.
Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным", - сказал Токаев.
Он также подчеркнул, что Астана поддерживает мирные инициативы различных стран по урегулированию конфликта на Украине.
Дополнено. 29.09.2023, 08.00.
Кроме того, президент заявил, что у Казахстана нет никаких опасений насчет якобы возможных территориальных претензий со стороны России.
Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - отметил Токаев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров в формате тет-а-тет обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
28.09.2023, 16:07 53856
Президенты стран Центральной Азии соберутся на саммит в Германии
Начался официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия
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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 29 сентября в Берлине впервые пройдет саммит "ФРГ - Центральная Азия", в ходе которого президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретятся с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
Саммит в формате ФРГ - Центральная Азия пройдет впервые. Стороны обсудят укрепление сотрудничества между странами региона и ФРГ, в том числе в области экономической и энергетической политики, экологии и изменения климата, сообщает портал BigAsia.
Тем временем, по сообщению Акорды, начался официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия
В рамках визита глава государства проведет переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.
25.09.2023, 19:56 88416
В Алматы состоялся торжественный прием в честь 74-й годовщины образования КНР
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся торжественный прием по случаю празднования 74-й годовщины основания Китайской Народной Республики.
В Казахстане есть пословица: "Дружба - бесценное богатство". Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Касым-Жомарта Токаева китайско-казахстанские отношения уверенно продвигаются вперед на пути к новому "золотому тридцатилетию". Присутствующие на сегодняшнем приеме друзья являются наследниками дружбы между Китаем и Казахстаном и движущей силой взаимовыгодного и взаимовыигрышного сотрудничества. Давайте объединим наши усилия, возьмемся за руки и будем вместе прокладывать путь и стремиться вперед в направлении, указанном главами двух государств, для совместного создания лучшего будущего вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана!", - сказала, приветствуя гостей, генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй.
Отметим, что за 10 лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Одного пояса и одного пути" с более чем 150 странами и более 30 международными организациями. Казахстан обладает особо важным статусом, так как является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", и первой остановкой строительства инициативы "Один пояс и один путь" в западном направлении.
25.09.2023, 16:27 91026
Ашимбаев: Бразилия - один из ключевых партнеров Казахстана в Южной Америке
Депутаты нацконгресса Бразилии выразили заинтересованность в развитии многосторонних отношений с Казахстаном
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев встретился с делегацией депутатов сената национального конгресса Федеративной Республики Бразилия - членами группы дружбы "Бразилия - Казахстан", сообщили в пресс-службе сената.
Приветствуя участников встречи, председатель палаты подчеркнул, что Бразилия является одним из ключевых партнеров нашей страны в Южной Америке, и акцентировал внимание на значимости многопланового сотрудничества двух государств.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельно остановился спикер сената на вопросах устойчивого развития и деятельности парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития.
В свою очередь депутаты национального конгресса Бразилии Анджело Марио Коронель де Азеведо Мартинс и Чико Родригес выразили заинтересованность в развитии многосторонних отношений и отметили эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации.
24.09.2023, 18:47 90601
В Астану прибыл российский премьер Михаил Мишустин
В столице глава российского правительства примет участие в выставке "Иннопром" и выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени"
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Астану для участия в выставке "Иннопром".
Завтра глава российского правительства выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени", сообщает пресс-служба кабмина России.
Также Мишустин вместе с главами правительств Казахстана, Беларуси и Кыргызстана осмотрит тематические экспозиции выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.
Для справки:
Иннопром" - это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тысяч кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), сообщает ТАСС.
На сайте выставки сообщается, что "Иннопром" в Казахстане - важная площадка для представителей промышленных компаний, государственных органов, научного и экспертного сообществ, а также представителей бизнес-сообщества. Здесь специалисты могут встретиться, чтобы обсудить перспективы развития рынков, выработать стратегии сотрудничества и найти новые бизнес-возможности.
Одна из ключевых особенностей международной выставки - общение и обмен опытом с ведущими экспертами и информация о последних тенденциях и инновациях в промышленности.
Выставка способствует укреплению международных связей и привлечению иностранных инвестиций в промышленный сектор. Зарубежные инвесторы имеют возможность оценить потенциал и привлекательность местного рынка, а также найти партнеров для взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в информации.
Следующий форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood пройдет 9-10 октября в Сочи.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?