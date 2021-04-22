Службу психолого-педагогического сопровождения детей особыми образовательными потребностями создадут в РК

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - На пленарном заседании мажилис одобрил разработанные депутатами поправки по вопросам инклюзивного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроектом предусматриваются государственные гарантии в части обеспечения лиц с особыми образовательными потребностями условиями для их самосовершенствования и продолжения обучения в течение всей жизни на всех уровнях образования. Предлагается сформировать службу психолого-педагогического сопровождения. Предусматриваются нормы, обеспечивающие вариативность, гибкость учебных программ в зависимости от особенностей развития обучающегося, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Предлагается также дополнить компетенцию уполномоченного органа в области образования на разработку и утверждение правил размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями.

На пятом заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что в Казахстане растёт количество детей с особыми образовательными потребностями . При этом же действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели. Тогда президент страны поручил обновить нормативы в данной сфере с учётом специфики регионов и современных стандартов. И одобренный сегодня нами законопроект направлен на решение этих задач", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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