Президент: В Казахстане растет количество детей с особыми образовательными потребностями

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане растет количество детей с особыми образовательными потребностями, отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе V заседания Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане растет количество детей с особыми образовательными потребностями. При этом действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели. Чтобы пройти обследование, дети вынуждены полгода ждать своей очереди, после чего им требуется всесторонняя комплексная реабилитация. Соответствующих учреждений для этого не хватает. Поэтому нужно обновить нормативы в данной сфере с учетом специфики регионов и современных стандартов", - сказал глава государства.

Он отметил, что необходимо улучшить скрининг детей раннего возраста и усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи.

Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в регионах специальных учреждений в нем должны быть предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребенка", - сказал президент.

Он также напомнил, что ранее были увеличены стипендии студентам педагогических вузов.

Этот шаг окупился. Поэтому необходимо увеличивать стипендии в медицинских вузах", - сказал Токаев.

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