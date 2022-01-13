Смаилов и Жапаров договорились укреплять партнерские отношения

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава кабмина Кыргызстана поздравил Смаилова с назначением, пожелал скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны, сообщает сайт главы правительства.
Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой", - заявил в свою очередь Смаилов.
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Премьер-министром РК был назначен Алихан Смаилов.