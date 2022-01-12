Президент подписал указ о назначении Смаилова на пост премьер-министра

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НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Указ о назначении Алихана Смаилова опубликовала пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра. Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру.

Напомним, Алихан Смаилов 5 января был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.

Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы.

В 1994 года окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.

В 1993-1999 годы работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК.

В 1999-2003 годы - председатель Агентства РК по статистике.

В 2003-2006 годы - вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

В 2006-2009 годы - вице-министр финансов РК, президент НХ "КазАгро".

В 2009-2014 годы - председатель Агентства РК по статистике.

В 2014-2015 годы - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

В 2015-2018 годы - помощник президента РК.

С сентября 2018 года по февраль 2019 года - министр финансов.

25 февраля 2019 года указом президента РК назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов.

18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.