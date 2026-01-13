12.01.2026, 09:14 50566
Скончался пострадавший в результате взрыва газа в Кентау
Фото: Depositphotos
Кентау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате взрыва в кафе в городе Кентау погиб второй пострадавший, сообщает OTYRAR.
Молодой человек во время ЧП получил ожоги 90 процентов тела.
Напомним, 1 января в городе Кентау в заведении общественного питания, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома, произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб один человек, четыре человека были госпитализированы, из них двое находились в реанимации.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
13.01.2026, 11:36 5171
Женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области
Туркестан. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мать и двое детей отравились угарным газом в селе Шубарсу Туркестанской области. Их уже бездыханные тела в частном доме нашли коллеги погибшей. Они выломали двери и успели спасти третьего ребенка, сообщает телеканал КТК.
По данным телеканала, 38-летняя воспитательница детского сада снимала небольшой дом, где жила с тремя сыновьями. С мужем они были в разводе. Соседи рассказывают, что незадолго до случившегося женщина собиралась почистить дымоход. Но не успела. Тревогу забили коллеги, когда женщина утром не пришла на работу. Вместе с ней мертвыми нашли мальчиков пяти и семи лет. Всех троих уже похоронили.
В живых остался только ее 13-летний сын. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
Кроме того, по информации КТК, мужчина и двое малышей погибли в страшном пожаре в ауле Майбалык СКО. К приезду первых расчетов пожарных камышитовый дом уже полностью горел, у него обвалилась крыша. Из объятого огнем строения чудом выбралась хозяйка. Спасти ее супруга и двоих малышей не удалось. Тело 37-летнего мужчины и трехлетнего мальчика нашли на пепелище сразу. Годовалую девочку обнаружили под завалами спустя почти 12 часов.
13.01.2026, 10:22 6511
Казахстанцы пострадали при крушении катера в Таиланде
Фото: thairath.co.th
Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана пострадали в результате столкновения туристического катера с рыболовным судном в Андаманском море.
На борту катера находились восемь граждан Казахстана. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время три гражданина РК госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное, расходы покрываются страховой компанией", - проинформировали в МИД РК.
Отмечается, что консул поддерживает постоянную связь с гражданами и оказывает необходимое содействие.
По информации тайских СМИ, авария произошла утром 11 января между Пхукетом и островами Пхи-Пхи. Пострадали не менее 22 человек, один человек погиб. Среди пострадавших граждане России, Великобритании, Польши, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
11.01.2026, 10:27 76181
Пожар в мебельном цехе потушили в Алматинской области
Фото: Кадр из видео
Конаев. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные ликвидировали пожар в мебельном цехе в селе Булакты-2 в Карасайском районе Алматинской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Пожарные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия. На месте пожара был развернут оперативный штаб, территория оцеплена, электричество обесточено, организовано освещение с использованием световой башни. Распространение огня не допущено. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
Отмечается, что в ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 8 единиц техники МЧС и МИО. Причина пожара устанавливается.
10.01.2026, 17:36 95546
Смерть солдата-срочника прокомментировали в Нацгвардии
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Шымкент. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная гвардия опубликовала на странице в Instagram видеосообщение по факту смерти военнослужащего воинской части 6506.
Военнослужащий прибыл в воинскую часть 9 декабря 2025 года. Впервые за медицинской помощью он обратился 17 декабря. С этого момента ему оказывалась необходимая медицинская помощь, были назначены анализы, проведены обследования. Он находился под наблюдением медицинских специалистов. 29 декабря в связи с ухудшением состояния здоровья возникла необходимость в госпитализации, и он был направлен в одно из лечебных учреждений города Шымкента. К сожалению, 6 января 2026 года, несмотря на все принимаемые меры и оказываемую медицинскую помощь, была констатирована остановка сердца. Предварительный диагноз - острый лейкоз", - говорит спикер на видео.
По данным Нацгвардии, по данному факту военно-следственным департаментом возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия. Ход расследования находится на контроле военной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, солдат-срочник скончался в Шымкенте 6 января.
08.01.2026, 20:51 148016
Срочник в Жамбылской области нанес себе травму, возбуждено уголовное дело
Со слов пострадавшего, данное действие совершено по личным причинам
Тараз. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области солдат срочной службы нанес себе травму пальцев. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службы Сухопутных войск РК.
В одной из воинских частей гвардейского гарнизона произошел инцидент с участием военнослужащего срочной службы. В ходе утреннего осмотра перед казармой военнослужащий нанес себе травму пальцев левой руки металлическим предметом. (…) Со слов пострадавшего, данное действие совершено по личным причинам и не связано с прохождением военной службы, а также действиями командиров или должностных лиц воинской части", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что информация о том, что травма была получена после замечания со стороны непосредственного начальника, не соответствует действительности.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Гвардейским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что пострадавшего оперативно доставили в военный госпиталь, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. Состояние военнослужащего стабильно, угрозы его жизни и здоровью нет. Он продолжает находиться под наблюдением врачей.
Ранее в Шымкенте скончался солдат-срочник.
08.01.2026, 13:38 161716
Рейс Air Astana вновь совершил экстренную посадку из-за неисправности туалетов
Авиакомпания ожидает поставку запасной части для устранения неполадки
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рейс казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавший из Сеула в Астану, совершил вынужденную посадку в Пекине из-за неисправности туалетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Известно, что рейс Сеул - Астана вылетел 8 января в 9.25, а в 11.50 по местному времени экстренно сел в аэропорту Пекина. Причина - неисправность всех туалетных комнат.
Авиакомпания ожидает поставку запасной части для устранения неисправности, в связи с чем вылет рейса перенесен на 01.00 по местному времени" - сказано в сообщении.
Сообщается, что пассажирам, которым не требуется виза, по согласованию с погранслужбой разрешено выйти в город и разместиться в гостинице. Остальные останутся в транзитной зоне, где их обеспечат питанием, напитками и пледами.
Ранее также из-за неисправности в туалетных комнатах в аэропорт вылета вернулся самолет Фукок - Алматы.
08.01.2026, 10:24 168316
В ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли студенты из Индии
Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 6 января 2026 года на трассе Алматы - Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли иностранные студенты.
Как сообщили в посольстве Индии в Астане, в автомобиле находились пять граждан Индии, в том числе четверо студентов Южно-Казахстанского медицинского университета и один турист, которые следовали из Шымкента в Алматы.
Двое погибли на месте происшествия, трое с серьезными травмами находятся в отделении интенсивной терапии.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту ДТП зарегистрировано уголовное дело.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы", - уточнили в полиции.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
05.01.2026, 13:49 374116
Двадцать человек, в том числе дети, получили травмы от использования пиротехники на новогодние праздники в Алматы
Фото: Pexels
Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В новогодние праздничные дни служба скорой медицинской помощи Алматы приняла более 11 тысяч обращений, сообщил на пресс-конференции в РСК заместитель директора службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин.
Непосредственно в новогоднюю ночь было зарегистрировано около 1 900 вызовов, что примерно на 600 меньше среднесуточного показателя.
Отдельное внимание медики уделили травмам, связанным с использованием пиротехнических средств. В этом году зафиксировано 20 таких случаев, из них 11 - у детей. Самому младшему пострадавшему 4 года. Десять человек были доставлены в стационары бригадами скорой помощи, семеро обратились за медицинской помощью самостоятельно, а трое отказались от госпитализации из-за незначительных травм", - отметил спикер.
Структура обращаемости в праздничные дни осталась привычной и не зависела от выходных и торжеств. Чаще всего жители звонили в скорую помощь из-за заболеваний органов дыхания - 22,53 %, заболеваний сердечно-сосудистой системы - 17,28 %, а также травм и отравлений - 14,5 %. Как отметил Андрей Ложкин, эта тенденция повторяется из года в год.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
