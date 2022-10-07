Смаилов призвал страны "Каспийской пятерки" расширять грузопотоки между Европой, Центральной Азией и Китаем

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МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума, проходящего в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении глава казахстанского кабмина акцентировал внимание на инициативе президента Токаева о создании Прикаспийского продовольственного хаба. При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия", - сообщает пресс-служба правительства.

Смаилов также заявил о необходимости развития и синхронного устранения "узких" мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север - Юг и Восток - Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт Хоргос, Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" и другие. Есть договоренность с коллегами о том, что начнем эту работу уже сейчас. Разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов", - заявил Смаилов.

Еще одним важным аспектом сотрудничества премьер Казахстана назвал обеспечение региональной энергетической безопасности. В этом направлении главными приоритетами становятся глубокая переработка нефти и газа.

Сегодня Казахстан совершенствует законодательную базу и создает более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца года будет внедрен улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море", - отметил глава правительства.

Также, по его словам, созданы благоприятные условия для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии. В частности, предусмотрены значительные меры господдержки и преференции в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области.

Немаловажную роль, по мнению Смаилова, играет и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 млн человек.

Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы", - подчеркнул Смаилов.

В завершение Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.

Правительством Казахстана также ведется работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 360 млн долларов", - отметил он.

Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря.

Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию", - заключил Смаилов.

Напомним, в эти дни в Москве проходит Каспийский экономический форум, в котором принимают участие более 1000 делегатов из стран "Каспийской пятерки", а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.