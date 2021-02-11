Соглашение, конвенция и договор: мажилис одобрил ратификацию трёх законопроектов

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса одобрили новые ратификационные законопроекты, передает Kazakhstan Today.

Среди одобренных - поправки в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза. Законопроект позволит привести терминологию Договора в соответствие с положениями договоров о ЕАЭС и Таможенном кодексе ЕАЭС.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты акцентировали внимание на том, что в рамках Объединенной коллеги по различным направлениям из 10 рабочих групп только одну возглавляет казахстанская сторона, а 9 - представители России. Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что депутаты проводят большую работу, для того чтобы менять подходы во всех парламентских интеграционных объединениях.

Теперь там практически полная ротация. Этого необходимо добиваться и в рабочих органах. Это всё результат договорного процесса, когда готовится документ, когда ведут переговоры с нашей стороны "беззубые" переговорщики, это всё уступают. Это необходимо поправлять", - сказал Нурлан Нигматулин.

Депутаты также одобрили законопроект о ратификации Соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации.

Ратификация данного Соглашения позволит обеспечить достоверность и актуальность применяемых документов по межгосударственной стандартизации и создание правовой основы для единства принципов распространения документов этой сферы", - сообщает пресс-служба мажилиса.

В числе одобренных также Конвенция государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. При этой Конвенция подписана Казахстаном с оговоркой о том, что применяемый в документе термин "законный представитель" для нашей страны будет пониматься, как термин "защитник" в соответствии с национальным уголовно-процессуальным и гражданским процессуальным законодательством.

Депутаты также назначили сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в мажилис. Это проект конституционных поправок в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Также в этом ряду изменения в КоАП, а также депутатские изменения относительно модернизации судебной системы. Среди новых законопроектов - разработанные депутатами дополнения в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы. Кроме того, мажилис взял в работу и ратификационный законопроект - Соглашение Казахстана с Россией о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений", - сообщила пресс-служба.

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