Состоялись переговоры премьер-министра Казахстана и губернатора Новгородской области   

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Жезказган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил Казахстан с рабочим визитом, в рамках которого посетил область Улытау и провел переговоры с премьер-министром Олжасом Бектеновым.





По словам губернатора, самой содержательной частью его визита стала поездка в область Улытау. Он отметил, что у Новгородской области и региона существует договор о побратимстве и в рамках этого договора стороны обсудили направления, которые совместно будут развивать.





В первую очередь - образование. Потому что Улытау - это регион, перед которым стоит много задач. Мы такой же этап прошли за последние годы. У нас были очень похожие вызовы. Вызовы связаны с отсутствием качественного высшего образования, среднего специального образования. Здесь нам понятно, чем коллегам мы можем помочь, где мы можем посодействовать", - рассказал Никитин.





Говоря о совместных проектах в области образования, спикер отметил, в скором времени в Новгородской области стартует чемпионат высоких технологий, в котором команда из Улытау примет участие онлайн. В следующем казахстанцы смогут поучаствовать в нем уже очно.





Начал взаимодействовать наш университет с руководством региона (...) Мы готовы помогать создавать в Улытау полноценное высшее образование. В части практических вещей - это помощь в дополнительном образовании для врачей области. То есть у нас есть неплохой медицинский факультет в регионе. Коллеги поедут туда повышать квалификацию", - поделился губернатор.





Отмечая экономическое взаимодействие Новгородской области и Улытау, Никитин подчеркнул заинтересованность новгородских компаний в казахстанских проектах. По его словам, сегодня с бизнес-миссией в Казахстан приехало много российских предпринимателей.









Несколько проектов меня заинтересовало. Это прежде всего швейная фабрика "Ютария". Коллеги не только изготавливают спецодежду, они еще предоставляют сервис крупным компаниям по ремонту спецодежды, по стирке и так далее. То есть, по сути, сдают ее в аренду. Я думаю, что крупным компаниям Новгородского региона это может быть интересно. Вы знаете, у нас крупное химическое производство "Акрона" есть, несколько серьезных оборонных заводов. Может быть, предложим коллегам открыть свое подразделение в России", - рассказал спикер.





Также Никитин затронул вопрос культурного взаимодействия регионов двух стран. По его словам, участие команды из России в V Всемирных играх кочевников подтверждает успешное развитие в данном направлении. Он отметил, что будут рады видеть коллективы из Казахстана и на фестивалях, которые проходят на территории Новгородской области.





А в следующем году мы обязательно наши коллективы привезем сюда. Поэтому здесь, я тоже думаю, будет хорошая повестка. Еще одна вещь, которую мы обсудили. У нас в регионе при поддержке Министерства культуры проходит театральный фестиваль, посвященный Достоевскому, русской классике. Театр из Улытау планирует поставить что-то из Достоевского. Мы с удовольствием будем ждать коллег на театральный фестиваль", - рассказал российский губернатор.





В завершение Андрей Никитин отметил, что Новгородская область - это территория, где во время Великой Отечественной сражалась Панфиловская дивизия, и очень много полков сформированных в Казахстане. О подвигах казахстанцев, совершенных в годы войны, в Новгородской области помнят и чтят памятники.





Добавим, что с бизнес-миссией из Новгородской области в регион приехали представители таких компаний, как АО ОЭЗ ППТ "Новгородская", ООО "НТЗ "Волхов", ЗАО "Агромет", ООО "Пять звезд", ООО "Маловишерский стекольный завод", АО "Боровичский комбинат огнеупоров", ООО "ТД "Элегия", ООО "Вэа технолоджи", ОАО "Великоновгородскиймясной двор".





Справочно: В ноябре 2022 года в рамках XVIII форума межрегионального сотрудничества, проведенного в Оренбурге с участием президентов Республики Казахстан и Российской Федерации, между областью Улытау и Новгородской областью подписан меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Кроме того, в целях дальнейшего развития партнерства в сентябре 2023 года в городе Астане в рамках Международной промышленной выставки INNOPROM.QAZAQSTAN утверждена дорожная карта развития сотрудничества между областями на 2023-2025 годы.





В настоящее время рассматривается вопрос развития сотрудничества в 4 основных сферах:



