Система Orphus

Токаев: Настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности в СНГ

14.10.2022, 13:54 10641
Токаев: Настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности в СНГ
Фото: Акорда
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошло заседание Совета глав государств - участников СНГ в узком составе под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Акорда.
 
В своем выступлении Токаев поприветствовал всех участников заседания и поблагодарил их за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ.
 
Он также проинформировал лидеров стран Содружества об основных итогах многоплановой работы, которую совместно с партнерами и исполнительным комитетом СНГ Казахстан провел за минувший год.
 
По его словам, Казахстан стремился консолидировать усилия государств-участников по многим направлениям с учетом текущих процессов мирового развития.
 

Благодаря совместной работе был реализован ряд важных инициатив, нацеленных на расширение торгово-экономического сотрудничества, сохранение наших тесных культурно-гуманитарных связей, а также повышение потенциала и международного авторитета Содружества. В непростых геоэкономических условиях особое внимание было уделено укреплению экономического потенциала Содружества, и прежде всего выполнению положений Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года", - отметил Токаев.

 
Он подчеркнул, что успешная реализация первого этапа плана мероприятий позволила повысить деловую активность, нарастить объемы взаимной торговли, ускорить постпандемийное восстановление экономик.
 

В условиях турбулентности глобальной и региональной экономики нам необходимо задействовать весь имеющийся потенциал для сохранения тесных торгово-экономических связей", - еще раз подчеркнул Токаев.

 
По его мнению, особую актуальность приобретает климатическая повестка. Он подчеркнул, что изменение климата обостряет проблему обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ.
 

Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества. Предлагаю исполкому СНГ внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимовыгодному пользованию трансграничными водными ресурсами", - сказал глава Казахстана.

 
В ходе заседания также выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Следующее заседание глав государств СНГ состоится 13 октября 2023 года в Бишкеке.
 
Напомним, днем ранее в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Участники заседания приняли единогласное решение трансформировать СВМДА в полноценную международную организацию. Первым генсекретарем организации был избран Кайрат Сарыбай.
 
Следующий саммит СВМДА состоится в 2026 году.
 

новости по теме

Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям - Токаев

15.10.2022, 15:24 956
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о результатах переговоров, сообщает БОРТ №1.
Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.
 

Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров", - подчеркнул глава Казахстана.

 
По его словам, особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству.
 

Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году - за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики", - подчеркнул Токаев.

 
По его словам, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.
 

Наша цель - обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности", - отметил Токаев.

 
В свою очередь президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.
 

Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части - энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды", - сказал Бердымухамедов.

 
В завершение встречи он пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.
 

Увеличить объем взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Токаев и Бердымухамедов

15.10.2022, 14:16 3281
Увеличить объем взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Токаев и Бердымухамедов
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, по итогам которых подписали ряд двусторонних документов, сообщает Акорда.
В ходе переговоров в расширенном формате стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана. В частности, президенты договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов.

Что касается культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество и взаимодействие в рамках так называемого Каспийского процесса. Не так давно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит. Он прошел очень успешно и с точки зрения достижения результата, субстантивного результата, как, впрочем, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны", - отметил на переговорах Токаев.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
  1. Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана;
  2. Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы;
  3. Меморандум между Министерством финансов РК и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана;
  5. Меморандум между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма;
  6. Меморандум между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений;
  7. Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентством транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
  8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК и Агентством "Туркменарагатнашык" при Агентстве транспорта и коммуникации при кабинете министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Государственным концерном "Туркменхимия" о сотрудничестве в области химической промышленности;
  10. Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД РК и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана;
  11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой РК и Торгово-промышленной палатой Туркменистана;
  12. Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" РК и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;
  13. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана;
  14. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.
Напомним, сегодня главы государств также провели переговоры в узком составе.
 

Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком составе

15.10.2022, 12:29 4436
Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком составе
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.
Переговорам предшествовала официальная церемония встречи президента Туркменистана в резиденции "Акорда". Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Турменистана. Затем в Восточном зале состоялась встреча глав государств в узком составе.
 
Приветствуя президента Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахстанско-туркменского сотрудничества.
 

Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы", – сказал Токаев.

 
В ходе переговоров преезиденты обсудили перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
 
Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.
 

Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами", - отметил туркменский лидер.

 
Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.
 

За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить вас с этой юбилейной датой", - сказал Сердар Бердымухамедов.

 
Лидер Туркменистана также передал Токаеву слова приветствия и добрые пожелания председателя халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
 

В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана

15.10.2022, 12:13 5021
В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана
 
В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает "БОРТ№1".
 
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Туркменистана.
 
 
Это первый госвизит Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Стороны планируют провести переговоры и подписать значимые двусторонние документы.
 

Сегодня состоится первый госвизит Сердара Бердымухамедова в Казахстан

15.10.2022, 09:31 7601
Сегодня состоится первый госвизит Сердара Бердымухамедова в Казахстан
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня встретится с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках его первого официального визита, сообщает "БОРТ№1".
 
Стороны планируют провести переговоры и подписать значимые двусторонние документы.
 

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: Путин пообещал поднять архивные документы о границах

14.10.2022, 21:16 18371
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции по итогам визита в Астану президент России Владимир Путин подчеркнул, что договориться о невозобновлении боевых действий на границе Кыргызстана и Таджикистана удалось на встрече с лидерами этих стран.
 

Естественно, когда в достаточно горячей фазе находятся отношения, то найти какие-то точки соприкосновения непросто. Тем не менее мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае, договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий", - сказал Путин.

 
Президент РФ пообещал поднять архивные документы, "которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей".
 

Я имею в виду, что в Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение. Так что в целом эта встреча была очень полезной", - отметил Владимир Путин.

 

Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигания розни

14.10.2022, 19:19 21426
Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигания розни
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты России и стран Центральной Азии договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях.
 

Выражаем обеспокоенность ростом вызовов современности, которые создают угрозу общечеловеческим ценностям и единству общества. Будем принимать все необходимые меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях", - говорится в заявлении глав государств по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", сообщает РИА Новости.

 
Ранее в ходе выступления на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.
 
Также президент РК высказался о необходимости сохранения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в регионе.
 

Президент России предложил активизировать сотрудничество СНГ с ОДКБ и ШОС

14.10.2022, 17:50 23431
Президент России предложил активизировать сотрудничество СНГ с ОДКБ и ШОС
Фото: bort_01
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил активизировать сотрудничество Содружества Независимых Государств с Организацией Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организацией сотрудничества в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и преступностью.
 

На предыдущих встречах лидеров СНГ неоднократно говорилось о важности активизации совместной работы по укреплению безопасности в нашем общем регионе и развитию взаимодействия между СНГ и ОДКБ", - цитирует ТАСС президента РФ.

 
Он также считает "целесообразным в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)".
 
Среди направлений взаимодействия президент РФ назвал "борьбу с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией".
 

Конкретные возможности для этого предоставит подписываемая сегодня программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы", - уточнил Владимир Путин.

 
По его мнению, "СНГ и ШОС могли бы теснее сопрягать усилия и в развитии транспортной взаимосвязанности, межрегиональной торговли, контактов в области культуры, туризма, науки, техники, здравоохранения".
 

Гуманитарное сотрудничество, безусловно, является приоритетным направлением взаимодействия в рамках СНГ", - добавил Владимир Путин.

 
Сообщается, что к нынешнему саммиту подготовлен большой пакет документов, среди которых - решение о получении СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ.
 

Мы, конечно, поддержим предложенное на наше утверждение решение о расширении сотрудничества государств Содружества и ОДКБ", - заявил президент РФ.

 
По его мнению, даже если у некоторых участников встречи есть "какие-то озабоченности на этот счет", необходимо проработать все вопросы.
 

Но, мне кажется, сам по себе факт наблюдательства СНГ в ОДКБ никому не мешает, а наоборот, создает дополнительные возможности для того, чтобы использовать все эти площадки для дополнительных консультаций, встреч, обсуждений и поиска решений", - пояснил он.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов