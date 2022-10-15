Токаев: Настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности в СНГ

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошло заседание Совета глав государств - участников СНГ в узком составе под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Акорда.

В своем выступлении Токаев поприветствовал всех участников заседания и поблагодарил их за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ.

Он также проинформировал лидеров стран Содружества об основных итогах многоплановой работы, которую совместно с партнерами и исполнительным комитетом СНГ Казахстан провел за минувший год.

По его словам, Казахстан стремился консолидировать усилия государств-участников по многим направлениям с учетом текущих процессов мирового развития.

Благодаря совместной работе был реализован ряд важных инициатив, нацеленных на расширение торгово-экономического сотрудничества, сохранение наших тесных культурно-гуманитарных связей, а также повышение потенциала и международного авторитета Содружества. В непростых геоэкономических условиях особое внимание было уделено укреплению экономического потенциала Содружества, и прежде всего выполнению положений Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года", - отметил Токаев.

Он подчеркнул, что успешная реализация первого этапа плана мероприятий позволила повысить деловую активность, нарастить объемы взаимной торговли, ускорить постпандемийное восстановление экономик.

В условиях турбулентности глобальной и региональной экономики нам необходимо задействовать весь имеющийся потенциал для сохранения тесных торгово-экономических связей", - еще раз подчеркнул Токаев.

По его мнению, особую актуальность приобретает климатическая повестка. Он подчеркнул, что изменение климата обостряет проблему обеспечения водными ресурсами почти во всех странах СНГ.

Мы занимаемся этим вопросом в рамках различных международных форматов, ведем поиск взаимоприемлемых решений на двусторонней основе. Вместе с тем полагаем, что настало время для выработки общих подходов по обеспечению водной безопасности на всем пространстве Содружества. Предлагаю исполкому СНГ внести конкретные рекомендации по эффективному и взаимовыгодному пользованию трансграничными водными ресурсами", - сказал глава Казахстана.

В ходе заседания также выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.





Следующее заседание глав государств СНГ состоится 13 октября 2023 года в Бишкеке.

Напомним, днем ранее в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Участники заседания приняли единогласное решение трансформировать СВМДА в полноценную международную организацию. Первым генсекретарем организации был избран Кайрат Сарыбай.