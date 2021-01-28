Состоялся телефонный разговор Путина с Байденом

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом, передает Kazakhstan Today.

Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Он отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и - с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества, сообщается на официальном сайте президента РФ.

Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - отмечается в сообщении.

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