Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Байден вступил в должность президента США. В Вашингтоне в среду прошла инаугурация нового президента США Джо Байдена, передает Kazakhstan Today.

Джо Байден, ставший в среду 46-м президентом США, в первый же день подписал целый ряд указов, отменяющих распоряжения его предшественника Дональда Трампа, сообщает РИА " Новости ".

В частности, глава государства подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода Штатов из ВОЗ запустил в июле прошлого года Трамп, обвинив организацию в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая и в отказе от реформ.

Вернул Байден США и в Парижское соглашение по климату, из которого ранее решил выйти его предшественник.

Новый президент также остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, позволявший Белому дому перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств.

Администрация Трампа ранее ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США. Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.

Кроме того, Байден подписал указ об отмене ограничений на въезд в США жителей ряда стран Ближнего Востока.

Трамп запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака в 2017 году. После того как указ был признан незаконным рядом судебных инстанций на местном уровне, он редактировался, из списка были убраны Ирак и Судан, но добавлены Чад и КНДР. В черный список также попали венесуэльские чиновники.

Еще один указ, подписанный новым главой государства, касается строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. Прокладку нефтепровода последовательно поддерживала администрация Трампа.

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