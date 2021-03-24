Система Orphus

Состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным

23.03.2021 13420
Состоялся телефонный разговор Токаева с Путиным
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главы государств дали высокую оценку нынешнему состоянию торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, а также достигнутой договоренности о создании цифровой платформы в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение по поводу совместных проектов в области авиастроения, автомобилестроения, химической индустрии. По его мнению, важное значение будет иметь подписание в апреле этого года в Казани Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы между правительствами двух государств.
 
Президент Владимир Путин также отметил важность наращивания контактов между Россией и Казахстаном в торгово-экономической, военно-технической и цифровой сферах.
 
В ходе беседы Касым-Жомартом Токаевым была высказана просьба обеспечить дополнительную поставку вакцины "Спутник V" в нашу страну.
 
Главы государств констатировали схожесть позиций в отношении дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза и условились тесно взаимодействовать по этому направлению партнерства.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая