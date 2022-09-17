Система Orphus

Совет глав государств ШОС принял Самаркандскую декларацию

16.09.2022, 17:04 10696
Совет глав государств ШОС принял Самаркандскую декларацию
Фото: Акорда
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества принял Самаркандскую декларацию, сообщила пресс-служба президента РК в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.


РИА Новости приводит основные положения документа:
 
  • Страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов.

  • Призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий.

  • Заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций, а также подчеркнули важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия".

  • Осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами. Это, по их мнению, оказывает негативное влияние на международную безопасность и стабильность.

  • Выступили против милитаризации ИКТ-сферы и поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.

  • Призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).

  • Выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

  • Признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия.

  • Подчеркнули необходимость создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп.

  • Договорились создать специальную группу по стартапам и инновациям, а также группу по борьбе с бедностью и по традиционной медицине.

  • Утвердили звание "Посол доброй воли ШОС".

  • Объявили 2023 год Годом туризма.
 
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
 

новости по теме

Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере

16.09.2022, 14:38 13241
Токаев предложил наращивать сотрудничество ШОС в военно-политической сфере
Фото: Акорда
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества предложил государствам - членам ШОС наращивать взаимодействие в военно-политической сфере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности. Необходимо продолжить реализацию ранее принятых документов, предусматривающих совместную деятельность в данной важной сфере. Поэтому предлагаем наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами", - сказал Токаев, выступая на саммите организации в пятницу, сообщает Акорда

 
Глава Казахстана также назвал ШОС самой успешной международной организацией в мире. По его словам, в идейных и институциональных основах "организации отсутствует конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС".
 

Поэтому география участников шосовского процесса естественным образом из года в год расширяется. Это убедительное свидетельство высокой востребованности организации. На мой взгляд, ШОС - это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире", - подчеркнул Токаев. 

 
Ранее глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая на саммите, призвал не допустить попыток "цветных" революций в странах ШОС. 
 
Напомним, саммит проходит в Узбекистане с 15-16 сентября.
 
Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС. 
 

Важно не допустить попыток "цветных" революций в странах ШОС - Си Цзиньпин

16.09.2022, 14:13 13841
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал не допустить попыток "цветных" революций в странах ШОС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом", - заявил глава КНР на саммите ШОС в Самарканде, сообщает РИА Новости


Напомним, саммит проходит в Узбекистане с 15-16 сентября.

Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС. 


 

Казахстан и Беларусь вносят весомый вклад в упрочение евразийской интеграции - Лукашенко

16.09.2022, 13:37 14761
МИНСК. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

С удовлетворением отмечаю, что на пороге нового десятилетия в истории белорусско-казахстанского сотрудничества мы уверенно стоим на прочном фундаменте дружбы и взаимной поддержки. Сегодня двусторонний диалог находится на самом высоком уровне, отвечает духу подлинного союзничества и стратегического партнерства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента РБ.

 
Александр Лукашенко отметил, что, основываясь на уважении и доверии, Беларусь и Казахстан развивают политические контакты, продвигают совместные проекты в экономике, расширяют и укрепляют межпарламентские и межрегиональные связи.
 

Наши страны вносят весомый вклад в упрочение евразийской интеграции, а народы Беларуси и Казахстана смотрят в будущее с верой и оптимизмом", - подчеркнул Лукашенко

 

Токаев: ШОС должна внести вклад в решение острейших проблем современности

16.09.2022, 12:53 15726
Токаев: ШОС должна внести вклад в решение острейших проблем современности
Фото: Акорда
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде.
 

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности. Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе", - сообщает Акорда.

 
Также на заседании выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

15-16 сентября в Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС.  
 

Началось заседание саммита Совета глав государств ШОС в узком составе

16.09.2022, 11:36 16971
Началось заседание саммита Совета глав государств ШОС в узком составе
Фото: Акорда
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - В Узбекистане началось заседание саммита Совета глав государств ШОС в узком составе с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Перед началом встречи в узком составе лидеры стран ШОС провели неформальную беседу.
 

15-16 сентября в Самарканде проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Формирование "коллективного Востока", или Чего стоит ждать от саммита ШОС. 
 

Парламент одобрил поправки в Конституцию о семилетнем сроке президентства и возврату столице названия Астана

16.09.2022, 10:53 17766
Парламент одобрил поправки в Конституцию о семилетнем сроке президентства и возврату столице названия Астана
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - На совместном заседании палат парламента Казахстана депутаты одобрили в двух чтениях проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", предает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Закон РК "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" принят. Сегодня мы приняли очень важное решение, определяющее будущее нашей страны, по-новому формирующее государственную структуру. Казахстан находится в преддверии новой политической эпохи, и мы сделали первый шаг этого длинного пути", - сказал председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов.

 
Напомним, проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны.
 
Как сообщалось ранее, 14 сентября Конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции. 
 
По мнению совета, институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственности. "В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа Республики, поддержка населением инициатив государственной власти", - говорится в заключении совета. 
 
В Конституционном совете подчеркнули, что именно в период избирательных кампаний происходит активизация различных сегментов гражданского общества. В этих условиях все провозглашенные Конституцией Республики Казахстан ценности должны действовать динамично и слаженно. 
 
Конституционный совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти. 
 

Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного суда", - отмечается в документе. 

 

Главы государств ШОС провели неформальную беседу

16.09.2022, 09:09 18916
САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Главы государств, принимающие участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу, сообщает пресс-служба президента РК в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

После в туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Казахстана и лидеры государств - членов ШОС посадили деревья.
 
Напомним, саммит проходит 15-16 сентября в Самарканде. 

 

Токаев подарил папе римскому Франциску домбру

15.09.2022, 18:14 23246
Токаев подарил папе римскому Франциску домбру
Фото: Telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства Касым-Жомарт Токаев подарил папе римскому Франциску домбру, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент также лично проводил главу Ватикана в аэропорт, сообщает Telegram-канал "БОРТ№1"
 
Ранее в своем выступлении на съезде Токаев от имени казахстанцев и от себя лично выразил признательность папе римскому Франциску за его исторический визит и участие в работе съезда.
 

Ваше обращение к мировой общественности подарило надежду и веру миллионам людей по всему миру", - сказал он.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов