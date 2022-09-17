Совет глав государств ШОС принял Самаркандскую декларацию

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САМАРКАНД. 16 СЕНТЯБРЯ - Совет глав государств Шанхайской организации сотрудничества принял Самаркандскую декларацию, сообщила пресс-служба президента РК в Telegram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 15-16 сентября в Самарканде.
РИА Новости приводит основные положения документа:
- Страны подтвердили ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций, а также отметили открытость для сотрудничества с учетом взаимных интересов.
- Призвали к повышению эффективности ВТО и реформе организации с учетом современных экономических реалий.
- Заявили о намерении наращивать сотрудничество в области обороны и безопасности, создать единый список террористических и экстремистских организаций, а также подчеркнули важность проведения совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия".
- Осудили одностороннее наращивание систем глобальной противоракетной обороны (ПРО) отдельными странами. Это, по их мнению, оказывает негативное влияние на международную безопасность и стабильность.
- Выступили против милитаризации ИКТ-сферы и поддержали запуск разработки под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях.
- Призвали к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО).
- Выступили за сохранение космоса свободным от оружия и подчеркнули необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который смог бы гарантировать предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.
- Признали важной реализацию плана действий по ядерной программе Ирана, выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия.
- Подчеркнули необходимость создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп.
- Договорились создать специальную группу по стартапам и инновациям, а также группу по борьбе с бедностью и по традиционной медицине.
- Утвердили звание "Посол доброй воли ШОС".
- Объявили 2023 год Годом туризма.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.