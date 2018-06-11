Совет глав МИД ОДКБ принял совместное заявление по Договору РСМД

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), которое прошло под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова в Алматы, принято совместное заявление в поддержку жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МИД России, на заседании министры обстоятельно обсудили актуальные проблемы международной и региональной безопасности, проанализировали факторы, оказывающие воздействие на глобальную стабильность в мире, включая односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Принято совместное заявление в поддержку жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и в пользу конструктивного диалога для разрешения имеющихся проблемных вопросов. При рассмотрении проблематики противодействия современным вызовам и угрозам министры подтвердили необходимость формирования действительно широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом, проинформировали в российском МИДе.

Также отмечается, что министры поручили генеральному секретарю ОДКБ продолжить контакты с профильными структурами ООН в целях формирования условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах миротворческой деятельности ООН.

Помимо этого, на заседании согласован План консультаций представителей государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны, утвержден Перечень тем совместных заявлений ОДКБ на международных площадках в 2018 году.

Достигнута договоренность о более тесной внешнеполитической координации между дипломатическими представительствами при международных организациях и посольствами государств-членов ОДКБ по вопросам сотрудничества в рамках Организации, а также их взаимодействия со СМИ и общественностью.

Комментируя журналистам принятие заявления по Договору РСМД, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в нем выражается поддержка этого документа, и "одновременно выражается озабоченность, что в последнее время возникают некоторые ситуации, которые позволяют предположить, что он находится под угрозой.

"В заявлении содержится призыв, чтобы США решали возникающие у них вопросы в рамках консультаций, которые этим договором и предусмотрены", - цитирует Лаврова ТАСС .

В заявлении указывается, что США допускают нарушения договора о ракетах средней и малой дальности, в то время как Россия, Беларусь и Казахстан полностью выполняют положения документа.

"Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением. Это относится, в частности, к конкретным военным программам США, осуществляемым без учета обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развертывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования; также вызывают обеспокоенность НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью от 500 до 5,5 тыс. километра", - говорится в заявлении.

В документе государства - члены ОДКБ призывают заинтересованные стороны "поддерживать конструктивный диалог и предпринять все необходимые усилия для разрешения имеющихся проблемных вопросов в контексте ДРСМД".

Как отмечает ТАСС, в последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения Договора о РСМД 1987 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях. В Москве при этом отмечали, что хотели бы сохранить соглашение.

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