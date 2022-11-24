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Совет коллективной безопасности ОДКБ состоится сегодня в Ереване

23.11.2022, 09:52 13376
Совет коллективной безопасности ОДКБ состоится сегодня в Ереване
Фото: odkb-csto.org
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, на которой обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период, сообщается на сайте организации.
 
В мероприятии, как ожидается, примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
 
Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.
 
В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.
 
С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Беларусь в 2022-2023 годы президент Беларуси Александр Лукашенко представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать в следующем году.
 
В повестке дня заседания СКБ ряд документов для подписания, которые касаются оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также придания комплексу оперативно-профилактических мероприятий "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции. Будет рассмотрен бюджет ОДКБ на 2023 год.
 
Кроме того, в связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Перед началом СКБ состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, повестка дня предстоящей сессии СКБ.
 
В ходе заседания СМИД, СМО, КССБ планируется принятие ряда важных политических заявлений, в том числе заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, а также заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии. Планируется принятие решения Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ "О составе координационного совета уполномоченных органов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам биологической безопасности".

Ранее сообщалось, что Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались.
 

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Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

23.11.2022, 20:55 6801
Фото: Акорда
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников сессии за поздравления по случаю его победы на внеочередных президентских выборах, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Хочу подчеркнуть, что стратегический курс Казахстана на всестороннее укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками и партнерами по региону остается неизменным. Мы твердо нацелены и впредь прилагать усилия для поддержания высокого уровня отношений с вашими государствами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах", - заявил президент.

 
Глава государства проинформировал участников о позиции нашей страны по различным направлениям сотрудничества в формате ОДКБ. В частности, он отметил, что итоговая встреча лидеров Организации проходит в условиях сложных геополитических противоречий и беспрецедентных вызовов.
 

Повышенная турбулентность в международных делах не обошла и пространство ОДКБ. В нашем регионе продолжают происходить конфликты, подрывающие стабильность и безопасность на всем евразийском пространстве. В этих условиях жизненно важным является поддержание и развитие открытого и конструктивного диалога. Это эффективный и приемлемый путь выхода из сложных кризисов и разногласий", - сказал президент.

 
В этом контексте глава государства поддержал шаги, направленные на дипломатическое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
 

Мы все заинтересованы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что миротворческие усилия российской стороны позволят урегулировать армяно-азербайджанский конфликт исключительно политико-дипломатическим путем и вывести стороны на подписание мирного договора", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент отдельно остановился на обстановке в Афганистане.
 

Поиск путей урегулирования ситуации в этом государстве является одним из базовых факторов обеспечения безопасности на южных рубежах ОДКБ. Казахстан нацелен на продолжение практического взаимодействия с афганским руководством для решения острых социально-экономических проблем страны. Мы оказываем гуманитарное содействие Афганистану", - сказал глава нашего государства.

 
Президент высказал ряд предложений по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках объединения. В частности, он назвал приоритетом на ближнесрочную перспективу развитие миротворческого потенциала ОДКБ.
 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил армянскую сторону и лично Никола Пашиняна за плодотворную работу на посту председателя ОДКБ и пожелал успехов в предстоящем в 2023 году председательстве президенту Беларуси Александру Лукашенко.
 
В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.
 

Тасмагамбетов назначен генсеком ОДКБ

23.11.2022, 18:50 8396
Тасмагамбетов назначен генсеком ОДКБ
Фото: primeminister.kz
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом стало известно в ходе саммита организации в Ереване.

Станислав Зась завершает трехлетнюю деятельность в должности генсека ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу. Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам, если считает целесообразным", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

 
Ранее пост генсека организации занимал Станислав Зась.

Напомним, 23 ноября в Ереване под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, на которой обсуждаются актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации в межсессионный период.
 

Токаев принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

23.11.2022, 18:33 9316
Ереван. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.
 

В комплексе "Двин" главу государства встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян", - сообщила пресс-служба Акорды в Telegram.


 
Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Ереван, где состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

 
Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период.
 
Одним из самых важных вопросов станет совершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Республике Армения.
 
В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята декларация Совета коллективной безопасности.
 
Кроме того, в связи предстоящей ротацией с 1 января 2023 года Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности.
 

Следующая встреча по Сирии пройдет в Астане в первой половине 2023 года

23.11.2022, 15:42 10786
Следующая встреча по Сирии пройдет в Астане в первой половине 2023 года
Фото: МИД РК
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Страны-гаранты Астанинского процесса по Сирии договорились провести 20-ю международную встречу в Астане в первой половине 2023 года. Об этом говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции по итогам 19-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате.
 
В ходе заседания стороны призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в совместном заявлении.


Участники процесса также отвергли все попытки создать новые реалии на сирийской земле, включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом.
 

Белоруссия призвала ОДКБ добиваться того, чтобы с ней считались

23.11.2022, 08:13 14161
Минск. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна добиться того, чтобы с ней считались другие структуры, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
 

Ожидания того, что саммит этот будет результативным и встреча должна внести решительный вклад в совершенствование нашей организации. Надо добиться действительно такого состояния, чтобы ряд других интеграционных структур, организаций - региональных, международных - считались с ОДКБ", - цитирует министра РИА Новости.

 
Глава МИД Белоруссии пояснил, что для этого в организации должна господствовать корпоративная солидарность.
 

Чтобы мы поддерживали безопасность на пространстве ОДКБ. Чтобы мы действительно старались услышать друг друга, когда мы говорим о каких-то вещах", - подчеркнул Макей.

 
При этом дипломат с сожалением констатировал, что претензий у государств - членов ОДКБ друг к другу остается достаточно много.
 

Надо говорить об этом открыто и искренне, как это делают настоящие друзья. Только так можно добиться тех целей, которые перед собой ставишь", - резюмировал министр иностранных дел Белоруссии.

 
Саммит ОДКБ состоится в Ереване 23 ноября.
 

США готовы работать с Токаевым, но считают, что выборы не были конкурентными

22.11.2022, 20:42 17801
Вашингтон. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - США готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, хотя и считают, что электоральный процесс прошел без достаточной конкуренции, сообщили в госдепе.
 

Мы ждем возможности работать с президентом Токаевым и его правительством для продвижения наших общих целей", - говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства США.

 
Штаты разделяют предварительные оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о том, что хотя день выборов и прошел в спокойной обстановке, самому процессу не хватало "значительной политической конкуренции", кроме того, он сопровождался "ограничением на свободу собраний и выражения мнений". США призывают правительство Казахстана последовать рекомендациям БДИПЧ на будущих выборах, в том числе парламентских в 2023 году.
 
США поддерживают предложенные Токаевым реформы и призывают правительство полностью реализовать их.
 
Ранее в МИД РК отметили, что заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, которая до настоящего времени пользовалась поддержкой Казахстана.

Напомним, на пост президента РК баллотировались шесть человек. Согласно окончательным данным ЦИК, за Токаева проголосовали 81,31% избирателей. Инаугурация президента состоится 26 ноября.  
 

В МИД РК об оценке выборов от БДИПЧ ОБСЕ: Набор типичных трафаретных и предвзятых выводов

21.11.2022, 20:40 28016
В МИД РК об оценке выборов от БДИПЧ ОБСЕ: Набор типичных трафаретных и предвзятых выводов
Фото: МИД РК
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В МИД РК отметили, что заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими выборами в Казахстане, состоявшимися 20 ноября, страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой Казахстана.
 
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) обладает мандатом по оказанию помощи государствам - участникам ОБСЕ в их деятельности, направленной на то, чтобы "обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии" (Хельсинский документ, 1992 г.).
 

В заявлении же содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в нашей стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение ее в передовое общество, основанное на верховенстве закона", - заявили в МИД РК.

 
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что заявление миссии БДИПЧ ОБСЕ, содержащее "голословные и неподтвержденные фактами обвинения, диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, что вновь показывает его предвзятость".
 

Заявление БДИПЧ ОБСЕ по своему содержанию свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями, что, несомненно, будет принято во внимание", - добавили в МИД.

 

Президент Казахстана переговорил с главами Турции и Пакистана

21.11.2022, 20:01 27406
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.
 
Глава государства выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за поздравления и добрые пожелания, отметив важность практического воплощения ранее подписанных двусторонних соглашений и договоренностей.
 
Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих общим интересам братских стран.
 
В свою очередь премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента.
 
Глава государства выразил благодарность за теплое поздравление и подчеркнул, что Пакистан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии.
 
Собеседники отметили положительную динамику роста взаимной торговли и расширение сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном в энергетическом и транспортном секторах.
 
Ранее Токаева поздравили президенты Азербайджана, России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, а также китайский лидер Си Цзиньпин.
 

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