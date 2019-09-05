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Советником - пресс-секретарем премьер-министра РК назначен Садык Акижанов

04.09.2019, 17:32 5968
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Советником - пресс-секретарем премьер-министра РК назначен Садык Акижанов, передает Kazakhstan Today.
 

Внесено изменение в штатное расписание канцелярии премьер-министра РК. Должность руководителя пресс-службы премьер-министра РК - пресс-секретаря разделена на должности: руководитель пресс-службы премьер-министра РК, советник - пресс-секретарь премьер-министра РК", - сообщили в пресс-службе премьер-министра. 

 
Распоряжением премьер-министра Акижанов Садык Санатович назначен советником - пресс-секретарем премьера. 
 
Акижанов родился в 1984 году в Павлодаре. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "журналистика".
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году. Работал научным сотрудником Института президентства Президентского центра культуры РК (Астана), главным экспертом департамента экологической политики и устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК, менеджером по связям со СМИ и экономическим вопросам Профессиональной аудиторской организации "Национальная палата экологических аудиторов Республики Казахстан", корреспондентом МИА "Казинформ".
 
С сентября 2014 года по настоящее время возглавлял корпункт МИА "Казинформ" в Пекине, избран вице-президентом Пресс-клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 
 
Награжден нагрудным знаком "Акпарат саласынын уздігі". Владеет казахским, русским, английским и китайским языками. 
 

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