Совместное заседание палат парламента РК состоится 21 июня

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 21 июня 2021 года в 10 часов в городе Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения.

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