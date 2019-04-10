Союз писателей Казахстана считает правильным решение о проведении досрочных выборов президента

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек прокомментировал информацию о назначении досрочных выборов президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.
Сегодняшнее обращения главы государства поставило жирную точку всем разговорам в обществе о том, когда будут выборы. Сейчас в мире появились новые угрозы, есть новые требования времени. Нам долго ждать было бы неправильным, поэтому назначили выборы, чтобы транзит власти состоялся спокойно и вовремя. Я считаю, что это решение очень правильное", - сказал первый заместитель председателя Союза писателей Акберен Елгезек.
По его мнению, скорейшее проведение выборов будет способствовать продолжению устойчивого развития Казахстана.
Здесь не только наши внутриполитические вопросы. У нас есть, скажем так, обязательства перед международным сообществом, перед нашими соседями. Политика Лидера нации должна быть продолжена, поэтому тянуть с выборами не стоит", - считает Акберген Елгезек.
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