22.04.2026, 09:45 62331

Создание Международной организации по воде при ООН обсудят на полях экологического саммита

Фото: МИД РК
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Казахстана и ООН в области устойчивого развития, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменную приверженность Казахстана принципам Устава ООН и последовательному укреплению многосторонней дипломатии. Министр выразил признательность руководству Организации в лице генерального секретаря Антониу Гутерриша за плодотворное партнерство в подготовке Регионального экологического саммита в Астане (РЭС), особо отметив представительный состав делегации ООН.

В свою очередь Ли Цзюньхуа высоко оценил поддержку Казахстаном реформ ООН, включая реализацию страновых инициатив, направленных на повышение эффективности ее деятельности на местах с учетом интересов и потребностей стран региона.

Отдельное внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества, в том числе работе по запуску Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Кошербаев проинформировал собеседника о продвижении инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию в структуре ООН Международной организации по воде, направленной на развитие водной дипломатии и координацию международных усилий в данной области. В этой связи глава внешнеполитического ведомства пригласил Ли Цзюньхуа принять участие в первых консультациях по данному вопросу, которые состоятся на полях саммита.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить работу по укреплению стратегического диалога между Казахстаном и ООН.

Напомним, 22-24 апреля Астана проходит региональный экологический саммит #RES2026. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.

Ранее Казахстан представил в ООН инициативу по созданию водной организации.

20 декабря 2025 года на полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике.
 
23.04.2026, 19:34 326

Министр иностранных дел Казахстана принял генерального секретаря ОЭС

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хана, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия РК с ОЭС, уделив особое внимание развитию торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, а также ситуацию в регионе.

Глава МИД РК подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему углублению партнерства с ОЭС и подчеркнул важность эффективной реализации совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие государств-членов организации.

Генеральный секретарь ОЭС высоко оценил вклад Казахстана в работу организации и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в приоритетных направлениях, включая развитие транспортных коридоров, промышленной кооперации и "зеленой" экономики.

Повестка дня встречи также включала вопросы, касающиеся деятельности секретариата ОЭС.
 
23.04.2026, 18:21 651

Президент Казхастана принял председателя правления Восточного комитета германской экономики

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и председатель правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета CLAAS Group Катрина Клаас-Мюльхойзер обсудили перспективы дальнейшего укрепления казахско-германского экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства поблагодарил председателя правления Восточного комитета германской экономики за значительный вклад в развитие двусторонних связей и выразил уверенность в продолжении поддержки совместных инициатив и проектов. Катрина Клаас-Мюльхойзер поздравила Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции.

В ходе встречи был отмечен значительный потенциал расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций и промышленности. Особое внимание было уделено укреплению кооперации двух стран в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, агропромышленный комплекс, логистика и управление водными ресурсами", - говорится в сообщении.


Собеседники также обсудили повестку предстоящего диалога в формате С5 + Германия и договорились продолжить работу по углублению торгово-экономических отношений.

Ранее сообщалось, что взаимная торговля Казахстана и Баварии достигла 3,4 млрд евро.
 
23.04.2026, 18:09 2761

МИД:Казахстан продвигает экологическое партнерство и культурные проекты за границей

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Хорватии обсудил в Загребе с министром экологии вопросы сотрудничества в сфере устойчивого развития и "зеленых" технологий. Параллельно посольство Казахстана в России передало московским школам книги об истории и культуре страны.

В Загребе состоялась встреча посла Казахстана Даулета Батрашева с министром охраны окружающей среды и зеленого перехода Хорватии Марией Вучкович.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, устойчивого развития и климатической политики. Отмечена важность активизации диалога между профильными ведомствами, а также обмена опытом в сфере экологического регулирования, управления водными ресурсами, повышения энергоэффективности и внедрения "зеленых" технологий.

Посольство Казахстана в России передало в подарок московским школам книги, знакомящие с богатой историей и культурой Казахстана. Акция была приурочена к Всемирному дню книги и авторского права (23 апреля) и предстоящему Дню Победы.

Издания были переданы школам, носящим имена Героев Советского Союза, в том числе казахстанцев: №1912 имени Бауыржана Момышулы, №1512 имени Алии Молдагуловой, №1284 имени Натальи Ковшовой, а также №1571. В перечень литературы вошли книга главы государства Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", книга Асета Аккузинова "Плечом к плечу" (о вкладе Казахстана в Победу), произведения Абая, Шакарима, Бауыржана Момышулы, исследовательские труды о Чокане Валиханове и Олжасе Сулейменове, антология казахстанской поэзии, сборник казахских народных сказок, рецепты казахской кухни, справочник казахских праздников и другие. Некоторые из них впервые переведены на русский язык.
 
Токаев заявил о готовности углублять взаимодействие с ПА ОБСЕ

Президент оценил последовательную поддержку парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана провел встречу с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом, сообщили в Акорде.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Казахстан твердо привержен развитию партнерства с ОБСЕ и ее парламентской ассамблеей. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил последовательную поддержку парламентской ассамблеей ОБСЕ экологической повестки и усилий Астаны, направленных на продвижение устойчивого развития.

Президент проинформировал собеседника о реализуемых в Казахстане масштабных политических реформах. Он отметил, что обновленная Конституция направлена на обеспечение институциональной устойчивости государства, повышение эффективности системы управления и усиление механизмов защиты прав человека.

В свою очередь Пере Жоан Понс заявил об актуальности обсуждаемых на Региональном экологическом саммите вопросов. Он подчеркнул, что лично убедился в сплоченности стран Центральной Азии в продвижении региональной повестки и общих инициатив.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества с парламентской ассамблеей ОБСЕ и выразил уверенность в продолжении продуктивного взаимодействия.

Ранее глава государства провел встречу с главами международных конвенций.
 
23.04.2026, 14:20 11891

Токаев обсудил решение экологических проблем с генсеком ОБСЕ

Собеседники выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, сообщает Акорда.

Собеседники выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, рационального использования водных ресурсов и расширения экономической взаимосвязанности.

По словам Токаева, Казахстан привержен укреплению сотрудничества во всех трех измерениях ОБСЕ. Было отмечено, что партнерство строится на принципах, закрепленных в Астанинской декларации Саммита ОБСЕ 2010 года.

В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил президента за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите и высоко оценил лидерство Казахстана в продвижении климатической и экологической повестки в Центральной Азии и за ее пределами. Кроме того, генеральный секретарь напомнил о ключевой роли Казахстана в деятельности организации.

Участники встречи также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
 
23.04.2026, 13:28 14146

Логика силы все чаще берет верх над нормами международного права - Токаев

"на. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с группой высоких представителей ООН, сообщает Акорда.

По словам главы государства, визит столь представительной делегации предоставляет хорошую возможность обсудить роль ООН в решении экологических проблем Центральной Азии и за ее пределами. Он подчеркнул, что в условиях нарастающей геополитической нестабильности особую актуальность приобретает скоординированность действий в ответ на текущие вызовы, включая изменение климата, ухудшение окружающей среды и дефицит водных ресурсов.

Мы встречаемся с вами в период растущей неопределенности и непредсказуемости, когда геополитическая напряженность нарастает, а логика силы все чаще берет верх над нормами международного права. Вчера я говорил обо всех этих очень сложных вопросах, которые нам предстоит решать как единому международному сообществу в рамках ООН и за ее пределами", - отметил Токаев.


Представители ООН в свою очередь дали высокую оценку уровню организации Регионального экологического саммита, а также выступлению президента Казахстана.

Они проинформировали главу государства о текущей деятельности своих организаций и реализуемых проектах по таким направлениям, как устойчивое развитие, климатическая повестка, водная безопасность, снижение риска бедствий и продовольственная устойчивость. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено реализации глобальных инициатив Казахстана.

Токаев подтвердил приверженность идее создания Международной водной организации под эгидой ООН и готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества с системой ООН в интересах устойчивого развития, стабильности и общего процветания.

Напомним, в Астане проходит Региональный экологический саммит. Он объединяет страны Центральной Азии для формирования согласованного диалога по ключевым климатическим и экологическим вопросам.
 
23.04.2026, 12:35 17706

ВОЗ присвоила Казахстану новый статус

Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, сообщает Акорда.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения.

Глава государства сообщил, что взаимодействие с организацией вышло на качественно новый этап, а также выразил признательность ВОЗ за неизменную поддержку глобальных инициатив нашей страны", - говорится в информации.


Участники встречи рассмотрели вопросы проведения совместных исследований в области климата и здоровья, продвижения инициатив по цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в системе здравоохранения.

Глава ВОЗ отметил экономический прогресс Казахстана и успешные политические преобразования, а также приветствовал усилия Астаны, направленные на обеспечение экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.  

В завершение он передал президенту письмо, подтверждающее, что нашей стране присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарственных средств, что означает признание надежности национальной системы контроля.

Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня.
 
23.04.2026, 11:48 19556

МВФ откроет региональный центр развития в Алматы

Ратификация меморандума способствует социально-экономическому развитию страны, а также укреплению национального институционального потенциала в области экономической политики и государственного управления
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат одобрил ратификацию меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Международным валютным фондом о создании регионального центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Деятельность регионального центра обеспечит развитие профессиональных навыков и повышение профессиональной компетенции работников государственных органов Республики Казахстан по вопросам макроэкономического анализа, денежно-кредитной и бюджетной политики, финансового регулирования и надзора, макроэкономической статистики", - отметили в сенате.


Кроме того, программы регионального центра направлены на содействие странам-бенефициарам (Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в создании прочных институтов и повышении квалификации для выработки и проведения обоснованной экономической политики, которая способствует устойчивому росту.

Меморандум предусматривает предоставление региональному центру и его сотрудникам иммунитетов и привилегий в дополнение к иммунитетам и привилегиям, предусмотренным статьей IX статей Соглашения МВФ.

Напомним, в начале апреля мажилис ратифицировал меморандум. Документ был подписан 23 октября 2024 года в Вашингтоне.

Региональный центр развития потенциала разместят в городе Алматы.
 

