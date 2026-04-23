Создание Международной организации по воде при ООН обсудят на полях экологического саммита
Фото: МИД РК
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, в ходе которой стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Казахстана и ООН в области устойчивого развития, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Глава внешнеполитического ведомства подтвердил неизменную приверженность Казахстана принципам Устава ООН и последовательному укреплению многосторонней дипломатии. Министр выразил признательность руководству Организации в лице генерального секретаря Антониу Гутерриша за плодотворное партнерство в подготовке Регионального экологического саммита в Астане (РЭС), особо отметив представительный состав делегации ООН.
В свою очередь Ли Цзюньхуа высоко оценил поддержку Казахстаном реформ ООН, включая реализацию страновых инициатив, направленных на повышение эффективности ее деятельности на местах с учетом интересов и потребностей стран региона.
Отдельное внимание было уделено приоритетным направлениям сотрудничества, в том числе работе по запуску Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
Кошербаев проинформировал собеседника о продвижении инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию в структуре ООН Международной организации по воде, направленной на развитие водной дипломатии и координацию международных усилий в данной области. В этой связи глава внешнеполитического ведомства пригласил Ли Цзюньхуа принять участие в первых консультациях по данному вопросу, которые состоятся на полях саммита.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить работу по укреплению стратегического диалога между Казахстаном и ООН.
Напомним, 22-24 апреля Астана проходит региональный экологический саммит #RES2026. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.
Ранее Казахстан представил в ООН инициативу по созданию водной организации.
20 декабря 2025 года на полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике.