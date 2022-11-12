Создать единую сеть университетов тюркских стран предложил президент Казахстана

Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских стран высказался о необходимости укрепления научно-образовательных связей тюркских государств, а также призвал активнее продвигать деятельность организации через СМИ.

Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

При этом он отметил, что в 2023 году планируется проведение в Казахстане ІІ Тюркской универсиады, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов.

Еще одной актуальной задачей президент назвал активное продвижение деятельность ОТГ через средства массовой информации.

Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в тюркском мире. Эту работу можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран", - считает Токаев.

Он отметил, что с деятельностью организации еще не все хорошо знакомы. В то же время идея тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации.

Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности. Работа нашей организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей тюркский мир", - добавил президент Казахстана.