Аваза. 12 августа. Kazakhstan Today - Создать на Каспии инновационный город предложил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, передает Kazakhstan Today со ссылкой на РИА Новости .

Считаем целесообразным сформировать реально важную площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать инновационный город Каспий. Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей, ученые, специалисты фундаментальной и прикладной науки прикаспийских и других государств вместе работают над созданием нового технологического плана для Каспия", - сказал Бердымухаммедов в ходе выступления на открытии Каспийского экономического форума в курортной зоне "Аваза" в Туркменистане.

По замыслу президента, в этом инновационном городе будут созданы цифровые кластеры.

Однако он не уточнил, где именно может быть создан такой город.

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