США пытаются ослабить связи России со странами Центральной Азии - Патрушев

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТБЯРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внешних сношений Монголии Батмунх Батцэцэг, которая прибыла в Нур-Султан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул поступательное развитие казахско-монгольских отношений.
Монголия является нашим надежным стратегическим партнером. Наши государства объединяет общая история. В целом у нас самое теплое отношение к монгольскому народу, к вашему государству. Вы неизменно проявляете понимание и поддержку наших инициатив на международной арене. Мы вместе активно работаем на международных площадках. Я считаю, что перед нами стоит задача наращивания этого сотрудничества, придания ему более практического характера. Это связано прежде всего с торгово-экономическим взаимодействием. Нам нужно очень хорошо поработать над транспортной логистикой", - заявил президент.
Глава государства призвал максимально использовать имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества.
Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность руководству вашей страны и всему монгольскому народу за теплое отношение и заботу об этнических казахах. Надеюсь на продолжение тесного сотрудничества в вопросах сохранения языка, культуры и традиций казахов Монголии. Это результат национальной политики вашего государства, мы это с признательностью отмечаем", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Монголии выразила благодарность за прием и передала теплые пожелания президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.
Имею честь передать искреннее приветствие от нашего Президента. Монголия и Казахстан являются почти прямыми соседями. Развитие отношения с Республикой Казахстан занимает очень важное место во внешней политике Монголии. Мы стремимся еще больше активизировать отношения. В следующем году мы совместно отмечаем 30-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами", - отметила Батмунх Батцэцэг.
В завершение беседы глава государства передал приглашение президенту Ухнаагийну Хурэлсуху совершить официальный визит в нашу страну. Касым-Жомарт Токаев полагает, что это придаст очень серьезный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Монголией.
Фото: Пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Исполнение предвыборных обещаний по направлению "Ответственное гражданское общество" и итоги недавних выборов акимов сельских округов обсудили на заседании Республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и государственного управления при Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в пресс-службе партии, дорожной картой по исполнению предвыборной программы Nur Otan в этом году предусмотрено привлечение 1700 гражданских активистов для решения актуальных задач и вопросов развития страны. Среди них авторитетные политические деятели, эксперты, представители СМИ, НПО и других сфер в каждом регионе.
По словам вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова, во всех регионах местными исполнительными органами созданы соответствующие базы данных. Он отметил, что общественные советы, созданные в 2015 году в рамках "5 институциональных реформ" Елбасы, продемонстрировали свою эффективность как связующее звено между обществом и властью. В настоящее время по стране действуют 249 общественных советов, которые созданы при всех центральных государственных органах, акиматах областей, городов и районов.
За эти пять лет более 20 тысяч нормативных документов прошли экспертизу в общественных советах, из них каждый десятый возвращен на доработку. То есть в этих документах своевременно выявлены недостатки. Ежегодно перед общественными советами отчитываются свыше 1500 руководителей различных государственных органов. Мониторинг, проводимый общественными советами, позволил повысить качество государственных услуг, уже завершено более 1000 исследований по социально значимым темам", - сказал Болат Тлепов.
В свою очередь председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов обратил внимание на качество кадрового состава общественных советов.
Члены общественных советов - это активные, известные граждане, которые "играют в открытую". Но не все из них разбираются в таких сферах, как государственные закупки, проведение аудита. Поэтому для них следует организовать специальные семинары, особенно для граждан, входящих в состав общественных советов квазигосударственного сектора. Тогда потенциал и компетенция общественных советов увеличатся", - сказал Аблай Мырзахметов, отметив, что НПП "Атамекен" готов принять участие в этой работе.
Председатель совета, депутат мажилиса Айдос Сарым отметил, что в этом направлении при партии Nur Otan создано 14 республиканских и 1,7 тыс. региональных общественных советов. В этом году прошло 50 заседаний республиканских советов, в госорганы направлено свыше 650 рекомендаций. На региональном уровне прошло более пяти тысяч заседаний советов, на которых рассмотрено 9,3 тыс. вопросов, 15 тыс. предложений направлено в государственные органы.
В ходе заседания члены совета обсудили промежуточные результаты прямых выборов акимов поселков, сел и сельских округов. По словам вице-министра национальной экономики Алишера Абдыкадырова, в выборах приняли участие 2403 кандидата (три кандидата на одно место), 60% из них самовыдвиженцы, остальные от политических партий. Избраны 784 акима, половина из которых новые лица, ранее не занимавшие подобных должностей.
Летом избирательная кампания прошла активно. Особо следует отметить, что Nur Otan проделал более комплексную работу в сравнении с другими политическими партиями. В условиях продолжающихся выборов сельских акимов регионам необходимо не сбавлять темпы и предусмотреть соответствующие механизмы, которые позволят четко и своевременно получать всю информацию, касающуюся как самой кампании, так и кандидатов", - сказал член совета, политолог Расул Жумалы.
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министров иностранных дел России и Туркменистана Сергея Лаврова и Рашида Мередова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщалось ранее, руководители внешнеполитических ведомств прибыли в Нур-Султан для участия в шестой встрече стран-участниц СВМДА.
В ходе встречи с главой МИД России были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества двух стран, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу.
Собеседники также обсудили региональную повестку дня, международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане. Глава государства сообщил о мерах Казахстана по оказанию гуманитарной помощи этой стране.
Касым-Жомарт Токаев отметил большую роль России в продвижении СВМДА в качестве эффективного форума для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира в Азии.
На встрече с Мередовым президент отметил, что третья Консультативная встреча лидеров стран Центральной Азии, прошедшая в Туркменистане, открыла новые возможности для дальнейшего углубления региональной кооперации. Токаев выразил признательность туркменскому дипломату за участие в 6-м заседании Совета министров иностранных дел СВМДА и поддержку казахстанских инициатив.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы укрепления казахско-туркменских политических и торгово-экономических связей, а также вопросы региональной безопасности. Собеседники также обсудили ход подготовки VI Каспийского саммита в Туркменистане.
Рашид Мередов поблагодарил главу государства за теплый прием и передал ему приглашение президента Гурбангулы Бердымухамедова посетить Туркменистан с государственным визитом.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность совершить визит в Ашхабад в ближайшее время и подчеркнул важность этого мероприятия с точкой зрения придания качественного импульса всему спектру казахско-туркменского стратегического партнерства.