США пытаются ослабить связи России со странами Центральной Азии - Патрушев

В завершение беседы глава государства передал приглашение президенту Ухнаагийну Хурэлсуху совершить официальный визит в нашу страну. Касым-Жомарт Токаев полагает, что это придаст очень серьезный импульс развитию сотрудничества между Казахстаном и Монголией.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Монголии выразила благодарность за прием и передала теплые пожелания президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

Фото: Пресс-служба NurOtan

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Исполнение предвыборных обещаний по направлению "Ответственное гражданское общество" и итоги недавних выборов акимов сельских округов обсудили на заседании Республиканского общественного совета по развитию гражданского общества и государственного управления при Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе партии, дорожной картой по исполнению предвыборной программы Nur Otan в этом году предусмотрено привлечение 1700 гражданских активистов для решения актуальных задач и вопросов развития страны. Среди них авторитетные политические деятели, эксперты, представители СМИ, НПО и других сфер в каждом регионе.

По словам вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова, во всех регионах местными исполнительными органами созданы соответствующие базы данных. Он отметил, что общественные советы, созданные в 2015 году в рамках "5 институциональных реформ" Елбасы, продемонстрировали свою эффективность как связующее звено между обществом и властью. В настоящее время по стране действуют 249 общественных советов, которые созданы при всех центральных государственных органах, акиматах областей, городов и районов.

За эти пять лет более 20 тысяч нормативных документов прошли экспертизу в общественных советах, из них каждый десятый возвращен на доработку. То есть в этих документах своевременно выявлены недостатки. Ежегодно перед общественными советами отчитываются свыше 1500 руководителей различных государственных органов. Мониторинг, проводимый общественными советами, позволил повысить качество государственных услуг, уже завершено более 1000 исследований по социально значимым темам", - сказал Болат Тлепов.

В свою очередь председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов обратил внимание на качество кадрового состава общественных советов.

Члены общественных советов - это активные, известные граждане, которые "играют в открытую". Но не все из них разбираются в таких сферах, как государственные закупки, проведение аудита. Поэтому для них следует организовать специальные семинары, особенно для граждан, входящих в состав общественных советов квазигосударственного сектора. Тогда потенциал и компетенция общественных советов увеличатся", - сказал Аблай Мырзахметов, отметив, что НПП "Атамекен" готов принять участие в этой работе.

Председатель совета, депутат мажилиса Айдос Сарым отметил, что в этом направлении при партии Nur Otan создано 14 республиканских и 1,7 тыс. региональных общественных советов. В этом году прошло 50 заседаний республиканских советов, в госорганы направлено свыше 650 рекомендаций. На региональном уровне прошло более пяти тысяч заседаний советов, на которых рассмотрено 9,3 тыс. вопросов, 15 тыс. предложений направлено в государственные органы.

В ходе заседания члены совета обсудили промежуточные результаты прямых выборов акимов поселков, сел и сельских округов. По словам вице-министра национальной экономики Алишера Абдыкадырова, в выборах приняли участие 2403 кандидата (три кандидата на одно место), 60% из них самовыдвиженцы, остальные от политических партий. Избраны 784 акима, половина из которых новые лица, ранее не занимавшие подобных должностей.

Летом избирательная кампания прошла активно. Особо следует отметить, что Nur Otan проделал более комплексную работу в сравнении с другими политическими партиями. В условиях продолжающихся выборов сельских акимов регионам необходимо не сбавлять темпы и предусмотреть соответствующие механизмы, которые позволят четко и своевременно получать всю информацию, касающуюся как самой кампании, так и кандидатов", - сказал член совета, политолог Расул Жумалы.