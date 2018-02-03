Страны ЕАЭС заключили Соглашение о маркировке товаров

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Страны ЕАЭС в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло сегодня в Алматы, заключили Соглашение о маркировке товаров, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, Соглашение о маркировке товаров призвано повысить контроль за оборотом товаров на территории Союза.

"Прослеживаемость поможет значительно усовершенствовать работу единого рынка (мы с вами уже в этом убедились на отдельных товарных позициях), повысить собираемость налогов, вывести из тени целые секторы розничной торговли. Важно поэтапно распространять маркировку на новые группы товаров, пока не будут охвачены все товарные потоки, как, собственно, мы с вами и договаривались", - цитирует Медведева пресс-служба правительства РФ.

Глава правительства РФ также отметил, что за прошлый год странам ЕАЭС удалось ликвидировать 10 барьеров, однако остается еще большее количество актуальных обращений бизнеса. Наиболее проблемными являются сферы технического и таможенного регулирования, транспортных услуг.

"Все эти нормативные изъяны нам и предстоит ликвидировать по всем национальным экономикам. Поэтому экспертная группа по вопросам устранения барьеров должна работать максимально активно", - подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что одной из главных задач остаётся настройка наднационального регулирования. "С начала этого года заработал один из ключевых документов союза - новый Таможенный кодекс. Нужно, и в этом смысле мы призываем комиссию, не снижать темп выработки решений в развитие кодекса, а странам не затягивать с имплементацией положений кодекса в национальное законодательство. Это касается всех стран. От этого напрямую зависит и бизнес-климат, и условия ведения торговли", - призвал Медведев.

Кроме того, глава российского правительства коснулся социальной сферы. "В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся, а с принятием этого решения людям станет проще менять место работы в пределах союза. Это та самая трудовая мобильность, к которой в целом мы стремимся. Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию", - сказал он.

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