Страны ЕАЭС подписали Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся

Санкт-Петербург. 21 декабря. Kazakhstan Today - Накануне в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), по итогам которого подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС , передает Kazakhstan Today.

После вступления документа в силу трудящиеся Союза будут получать пенсию не только за периоды работы у себя на родине, но и за периоды работы в других государствах ЕАЭС. Комиссия работала над проектом Соглашения совместно с государствами Союза с 2014 года", - сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В ЕЭК пояснили, что каждое государство будет платить пенсию по своему законодательству. Соглашением определены виды пенсий, на которые оно будет распространяться, а также виды пенсий, которые будут экспортироваться.

До сих пор из-за различий в пенсионных системах стран Союза пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех странах. Там же, где такая практика существовала, трудящиеся при возвращении на родину не могли их реализовать", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, члены ВЕЭС утвердили план мероприятий, которые необходимо выполнить до начала работы общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Его запуск планируется не позднее 1 января 2025 года со вступлением в силу четырех правил его функционирования.

Кроме принятия правил, план мероприятий предусматривает утверждение положения о развитии межгосударственных электрических сетей, формы договора о присоединении, регламентов централизованной торговли электрической энергией на общем электроэнергетическом рынке Союза и ряда других нормативных актов. В плане речь идет также о тестовых испытаниях технологической основы общего электроэнергетического рынка Союза, в том числе электронной системы торговли электроэнергией.

В ЕЭК подчеркнули, что формирование общего электроэнергетического рынка является одним из самых масштабных интеграционных проектов Союза, гарантируя доступ к взаимной торговле электроэнергией всем оптовым продавцам и покупателям электроэнергии из ЕАЭС. Это позволит электростанциям увеличить рынок сбыта, а крупным потребителям и энергосбытовым компаниям - приобретать электроэнергию по наиболее выгодной цене у своих партнеров по ЕАЭС.

При этом, кроме торговли по двусторонним договорам, будет создана централизованная (с использованием биржевых механизмов) торговля электроэнергией. Для ее организации могут быть привлечены существующие площадки, которые сейчас есть в России и Казахстане", - проинформировали в пресс-службе.

Также в ЕЭК проинформировали, что в 2020 году страной, председательствующей в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, определена Республика Беларусь. Ей перейдет председательство от Армении.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства