Страны СНГ подписали совместное заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству
Фото: odkb-csto.org
Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран СНГ подписали совместное заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Документ нацелен на поддержание межкультурного диалога, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Алексея Оверчука.
Напомним, сегодня в Москве состоялся Совет глав правительств СНГ. Заседание было посвящено вопросам развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
По итогам заседания сегодня главы правительств подписали заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которое нацеливает нас на поддержание и развитие межкультурного диалога, на развитие сотрудничества в сфере образования, в сфере развития наших национальных языков", - рассказал Оверчук журналистам после заседания совета.
Он отметил, что в заявлении есть отдельная часть, которая касается развития институционального сотрудничества в культурной сфере.
Будут проводиться гастроли, кинофестивали, выставки - самые различные культурные мероприятия, которые будут и дальше сближать наши страны и народы", - добавил вице-премьер РФ.
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.
Напомним, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем выступлении на заседании отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием. Одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.
Смаилов также заявил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.
Кроме того, глава кабмина сегодня посетил международную выставку-форум "Россия", на которой были представлены новые казахстанско-российские проекты.