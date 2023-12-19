18.12.2023, 18:27 3061

Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества

Мы, главы правительств государств - участников Содружества Независимых Государств, исходя из духа и в развитие заявления глав государств - участников СНГ о развитии сотрудничества в сфере культуры от 14 октября 2022 года, высоко оценивая взаимодействие в сфере культуры на основе существующих международных договоров, в том числе Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 1992 года, соглашения о гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ от 26 августа 2005 года, Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры от 19 мая 2011 года, приветствуя деятельность Совета по культурному сотрудничеству и Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, а также профильных организаций и структур государств - участников СНГ, нацеленную на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами, принимая во внимание учреждение заинтересованными странами Международной организации по русскому языку и проведение в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения, отмечая важность закрепления культурно-гуманитарных связей как одного из основных направлений сотрудничества в Содружестве на двусторонней и многосторонней основе, признавая высокий потенциал культурно-гуманитарного взаимодействия для установления прочных связей между народами наших стран, развития отношений партнерства, дружбы и добрососедства между государствами - участниками СНГ, принимая во внимание, что основой для продуктивного культурного диалога стран Содружества являются прочные традиционные узы, основанные на исторической общности народов наших стран, а накопленный веками богатейший духовно-культурный опыт народов государств - участников СНГ предопределяет их уникальное место в глобальном культурном пространстве, выражая стремление к укреплению дружеских связей, расширению и углублению сотрудничества между государствами в области культуры и подтверждая ключевые цели культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества,

будем содействовать:

  • углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
  • поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
  • сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
  • укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
  • повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
  • реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
  • поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
  • реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
  • реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.

Рассматриваем многостороннее культурно-гуманитарное сотрудничество государств - участников СНГ как прочную основу для всестороннего и поступательного развития наших стран и народов.

Выступаем за дальнейшее наращивание всего комплекса межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере на основе взаимного уважения и учета интересов всех государств - участников Содружества.
 

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14.12.2023, 19:53 15166

ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии

Об итогах деятельности ЕАБР в малых странах в 2023 году рассказал на пресс-конференции в Алматы старший управляющий директор Евразийского банка Денис Ильин.

ЕАБР

По его словам, в 2023 году Евразийский банк запустил 27 новых проектов в Евразии. Объем инвестиций составил $1,7 млрд.

Наиболее крупные и значимые проекты помимо Казахстана реализуются в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.

Проекты в Армении:

  • Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
  • Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".

По словам Ильина, в Армении проекты ЕАБР реализуются давно и успешно. Объем инвестиций ЕАБР по новым и действующим проектам составил уже $34 млн.

ЕАБР

Проекты в Кыргызстане:

  • ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.

Входит в мегапроект "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии". Проект позволит на 18% сократить дефицит энергии в Кыргызстане.

  • Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.

Одобренное финансирование проектов - $92 млн.

ЕАБР

Проекты в Таджикистане:

  • ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).

Расширение с 75 га до 150 га действующих фруктовых садов, приобретение необходимого автотранспорта и оборудования, производственных линий для макаронных изделий.

  • Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

По словам спикера, в 2023 году ЕАБР впервые реализовал в Таджикистане проект, содействующий повышению человеческого потенциала в республике. Банк организовал и провел обучающий семинар по подготовке и запуску проектов ГЧП в приоритетных отраслях экономики Таджикистана для госсотрудников.

Банк также прорабатывает возможность финансирования в Таджикистане проектов развития транспортной инфраструктуры, создания и модернизации промышленных предприятий.

ЕАБР

Ранее зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов рассказал, что лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР, является Казахстан. Всего банк реализует в стране около 100 проектов. Ежегодные инвестиции составляют 1 млрд долларов.

В ЕАБР также представили макроэкономический прогноз на 2024 год.
 
14.12.2023, 18:33 15636

Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня

Годовое собрание Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2024 году пройдет 27-28 июня. Впервые на мероприятие будет приглашен широкий круг партнеров и экспертов. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

Годовое собрание ЕАБР станет площадкой для обсуждения насущных проблем развития всего макрорегиона. Не ограничиваясь вопросами непосредственного функционирования Банка, мы проведем серию мероприятий, где будут обсуждаться темы взаимодействия многосторонних финансовых организаций для устойчивого развития наших стран, финансирование проектов инфраструктуры, транспорта, водного и энергетического комплексов. Мы обсудим новые инструменты привлечения капитала, в том числе актуальное сегодня исламское финансирование", - отметил Николай Подгузов.


Участниками мероприятия станут руководители, члены правления, высокопоставленные должностные лица и представители институтов развития и инвестиционных фондов.

Кроме сессий в ходе мероприятия пройдут презентации новых докладов и исследований ЕАБР, состоится ряд встреч высокого уровня и деловых переговоров.

Справка
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Контакты пресс-центра ЕАБР:
+7 (727) 244 40 44, доб. 6147
[email protected]
www.eabr.org
 
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12.12.2023, 14:36 21111

ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Бразильский банк развития (BNDES) в ходе проходящей в эти дни в Дубае (ОАЭ) Конференции ООН по изменению климата - COP28 заключили меморандум о сотрудничестве с целью расширения трансграничных торговых связей между Бразилией и странами Евразийского региона.

Свои подписи под документом поставили управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт и управляющий директор BNDES Наталья Диас.

BNDES - один из крупнейших банков национального развития в мире. Его функции включают долгосрочное финансирование производственных предприятий и инфраструктуры, социальных и природоохранных инвестиций, поддержку среднего и малого бизнеса, инновационных и экологичных технологий, а также предприятий государственного и частного секторов в Бразилии в указанных целях.

ЕАБР и BNDES намерены сотрудничать в сфере казначейских операций, торгового и проектного финансирования, проведения исследований в области ESG, промышленности, устойчивого развития, макроэкономики и других областях.

Согласно подписанному меморандуму стороны выражают намерение развивать сотрудничество, обмен информацией и знаниями для потенциального финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах, регионах, представляющих взаимный интерес.

Банки намерены содействовать развитию компаний частного сектора, облегчая им доступ к новым рынкам.

"Экономическое сотрудничество стран - участниц ЕАБР с Бразилией с каждым годом расширяется. Это происходит как на двухсторонней основе, так и в рамках взаимодействия с таким объединением, как БРИКС. Наш Банк намерен всячески содействовать в развитии этого сотрудничества. Тем более совместная работа BNDES гарантирует соблюдение баланса интереса всех сторон и обещает реализацию очень интересных совместных проектов", - заявил управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт.

"Начало этого сотрудничества позволит обмениваться опытом со странами Евразийского региона, знаниями об общих вызовах, стоящих перед странами с формирующейся экономикой, и решениями, а также рассматривать потенциальные общие инвестиции, что даст возможность выявлять синергетические эффекты развития партнерства между этими странами и рынками Бразилии", - отметила Наталья Диас.


04.12.2023, 17:20 36601

ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении

29 ноября 2023 года на полях 20-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) ЮНИДО и Евразийский банк развития (ЕАБР) подтвердили свою готовность совместно содействовать устойчивому промышленному росту Центральной Азии в совместной декларации, подписанной Гердом Мюллером, генеральным директором ЮНИДО, и Николаем Подгузовым, председателем правления ЕАБР.

Совместная декларация предполагает более тесное сотрудничество между ЮНИДО и ЕАБР, в частности в области развития производства и цепочек поставок, включая наращивание потенциала малых и средних предприятий (МСП) и предпринимателей; в области развития инфраструктуры, включая продвижение и разработку проектов цифровой трансформации; в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, включая повышение энерго- и ресурсоэффективности; а также в области исследований, консультирования по вопросам политики и укрепления институционального потенциала в направлениях, отвечающих основным приоритетам ЮНИДО и ключевым стратегическим задачам ЕАБР.

Уже сейчас партнеры рассматривают множество конкретных совместных мероприятий на 2024 и последующие годы, в том числе содействие цифровой трансформации МСП в Армении; содействие цифровой трансформации особых экономических зон (ОЭЗ) и кластеров в Таджикистане; и развитие инвестиций в Центральной Азии в сфере системных взаимосвязей "вода - энергия - продовольствие" в бассейне Аральского моря.

Обмен экземплярами совместной декларацией осуществили Гюнтер Бегер, управляющий директор ЮНИДО, и Денис Ильин, старший управляющий директор и глава делегации Евразийского банка развития, в присутствии Майкла Детлефсена, начальника отдела инновационных финансов и международных финансовых институтов ЮНИДО, и Лилии Хуснутдиновой, управляющего директора и начальника Департамента международного сотрудничества ЕАБР.

Совместная декларация прокладывает путь к более тесному сотрудничеству с Евразийским банком развития в регионе, имеющем большое значение для ЮНИДО, - отметил Гюнтер Бегер. - Она полностью соответствует основным приоритетам деятельности, обозначенным генеральным директором, включая поддержку устойчивых цепочек поставок и ограничение ухудшения климатических условий, а также сокращение послеуборочных потерь и развитие производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе".


Денис Ильин добавил: "Евразийский банк развития придает огромное значение углублению сотрудничества с ЮНИДО. Наши приоритеты совпадают во многих направлениях, таких как содействие развитию промышленности и инфраструктуры, цифровизация, энергоэффективность и водосбережение. Мы считаем, что объединение возможностей и компетенций наших организаций в этих и других областях позволяет нам наиболее эффективно помогать государствам-участникам ЕАБР в решении актуальных проблем климата и экономического развития, а также в достижении Целей устойчивого развития. Кроме того, ЕАБР и ЮНИДО намерены объединить усилия для оказания помощи странам Центральной Азии в реализации проектов в водно-энергетическом секторе и в области продовольственной безопасности. Хотелось бы отметить, что дефицит водных ресурсов является основным структурным ограничением социально-экономического развития стран Центральной Азии. Мы также приглашаем другие заинтересованные организации системы ООН к сотрудничеству с ЕАБР для решения этой жизненно важной задачи на благо жителей региона".

О ЮНИДО и ЕАБР

В 2017 году организации подписали соглашение о взаимоотношениях, которое в настоящее время подкрепляется Совместной декларацией. ЮНИДО и ЕАБР тесно сотрудничают в целях содействия устойчивому промышленному развитию в Центральной Азии и вносят совместный вклад в реализацию повестки дня в области развития на период до 2030 года и Парижского соглашения.

О ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, отвечающее в качестве своей основной задачи за содействие устойчивому промышленному развитию в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Генеральный директор ЮНИДО Герд Мюллер определил три основных приоритета в работе организации:

  • поддержка устойчивых цепочек поставок, чтобы обеспечить справедливые условия производителям из развивающихся стран и сохранение ограниченных ресурсов;
  • ограничение ухудшения климатических условий за счет использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в целях сокращения промышленных выбросов парниковых газов;
  • устранение голода путем сокращения послеуборочных потерь и развития производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе.
 
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30.11.2023, 18:07 48741

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ

ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ
Фото: пресс-служба ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на природный газ в качестве основного топлива. Соответствующее соглашение подписано сегодня ЕАБР и АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС).

Проект реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, реализуемый АО "Самрук-Энерго" (материнская организация АлЭС), предусматривает кардинальное обновление электростанции с увеличением ее мощности и маневренных возможностей на базе парогазовой установки 500 МВт. Обновленная ТЭЦ будет комбинированно генерировать электрическую и тепловую энергии.

В целях финансирования будут выпущены облигации устойчивого развития (Sustainability-Linked Bond, SLB) АлЭС на бирже международного финансового центра "Астана". Первая облигационная программа АлЭС, связанная с устойчивым развитием, общим номинальным объемом до 236,8 млрд тенге зарегистрирована в сентябре 2023 года. Андеррайтером выступает АО "Sky Bridge Invest". Программа - самый крупный выпуск облигаций устойчивого развития в Центральной Азии.

ЕАБР ориентирован на реализацию проектов, вроде реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, и в этом контексте мы выделяем несколько важных аспектов. Во-первых, замена изношенных угольных энергетических котлов, исчерпавших свой ресурс, на современные, экологически чистые парогазовые установки на природном газе, что существенно улучшит экологическую обстановку в крупнейшем городе Казахстана. Это в полной мере соответствует принципам устойчивого развития, которых придерживается Банк. Во-вторых, в ходе реализации нашего крупного инвестиционного мегапроекта по развитию водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, ЕАБР активно содействует странам в достижении энергетической безопасности, предоставляя финансирование и выделяя гранты на предпроектные работы. И, наконец, мы активно способствуем разработке новых механизмов привлечения капитала, с радостью участвуем в выпуске облигаций устойчивого развития - Sustainability-Linked Bond", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.


Справка:

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) - энергопроизводящая организация, осуществляющая деятельность по производству тепловой и электрической энергии в городе Алматы и Алматинской области. Входит в структуру электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". АлЭС обеспечивает электрической и тепловой энергией порядка 70% потребителей Алматинского региона. В составе компании - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Западный тепловой комплекс, Капшагайская ГЭС, Каскад Алматинских ГЭС, ПТО "Энергоремонт", ЦПВТ.

АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др. Холдинг создан в 2007 году. Акций (100%) принадлежат АО "Самрук-Казына".
 
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29.11.2023, 14:14 53096

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны

Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны
Фото: ЕАБР
В рамках празднования 25-летия совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов удостоен высокой почетной грамоты президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие и улучшение инвестиционного имиджа страны.

Почетная грамота была передана на промежуточном заседании совета иностранных инвесторов, проходившем под председательством премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова.

В своем обращении к инвесторам премьер-министр отметил амбициозные планы страны по увеличению экономики вдвое к 2029 году и привлечению не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, включая принципы ESG. Он также подчеркнул важность долгосрочного сотрудничества, приносящего взаимную пользу и открывающего новые перспективы.

За эти годы совместными усилиями запущены новые производства, реализованы крупные проекты, а самое главное - созданы тысячи рабочих мест. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", - отметил премьер-министр.


ЕАБР выражает благодарность за высокую оценку сотрудничества и вклад банка в реализацию ключевых проектов в стране.

Эта почетная грамота подчеркивает важность работы всего банка и нашего стремления к содействию процессам, которые не только развивают экономику, но и приносят реальные изменения в жизнь людей. Мы гордимся нашей ролью в создании рабочих мест и внедрении инноваций, способствуя процветанию Казахстана", - отметил глава ЕАБР Николай Подгузов.


Благодарственное письмо от премьер-министра Республики Казахстан получил также заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов за ценный вклад в работу совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан.

ЕАБР

ЕАБР в Казахстане уже реализовал в различных отраслях 104 проекта на 5,6 млрд долларов, включая строительство солнечной и ветровой генерации, модернизацию предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновление парка железнодорожного подвижного состава, развитие компаний сектора АПК, строительство аэропортов, магистрального газопровода и других значимых проектов.

Сегодня в состав совета иностранных инвесторов входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций, в том числе и Евразийского банка развития.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРнаграждениеСмаилов
11.09.2023, 19:16 122896

В МО РК ответили на запросы по ситуации вокруг ОПК

В социальных сетях и СМИ участились различные провокационные высказывания и домыслы о ситуации вокруг отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Министерством обороны приводятся ответы на запросы в адрес ведомства касательно ОПК, имеющие широкое общественное значение.

Глава государства в своем недавнем послании и во время посещения ТОО "КПИ" акцентировал внимание на необходимость поддержки отечественного ОПК, что выполнено, что делается и каковы намерения министерства в рамках исполнения данного поручения.

В соответствии с поручениями верховного главнокомандующего Вооруженными силами осуществляется плановое приобретение высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, отвечающих требованиям ведения современных боевых действий. Министерство обороны заинтересовано в том, чтобы армия оснащалась ВВТ отечественного производства, при условии соответствия заданным тактико-техническим требованиям.

Оборонное ведомство активно взаимодействует и поддерживает ОПК, с уполномоченным органом проводятся регулярные консультативные совещания, с приглашением отечественных предприятий, в рамках компетенции решаются проблемные вопросы.

При планировании мероприятий по оснащению вооружением и военной техникой, в первую очередь предпочтение отдается тем образцам, производство и техническое сопровождение которых освоено на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса и соответствующих заданным требованиям. Данного подхода оборонное ведомство намерено придерживаться и далее.

Почему МО РК ранее осуществляли заказ у ТОО "КПИ", а в дальнейшем не особо продолжает сотрудничать? Ведь был подписан меморандум о сотрудничестве.

Меморандум был подписан в 2017 году. В соответствии с законодательством Казахстана, меморандум не является гражданско-правовым договором, и не влечет за собой юридических, финансовых и иных обязательств и последствий для подписавших его сторон. Это отмечено и в тексте самого меморандума.

Отмечаем, что завод был построен в 2015 году, первая поставка "Арланов" была осуществлена в 2016 году, а меморандум подписан в июле 2017 года, который предусматривает приобретение 274 ед. бронированных колесных машин "Арлан" и 106 ед. "Барыс" до 2030 года.

Министерство обороны осуществляет закуп бронемашин, согласно указанного в меморандуме срока. В меморандуме отражено, что техника может быть приобретена только после прохождения войсковых испытаний. Что касается бронемашины "Барыс", то в настоящее время она не прошла опытную войсковую эксплуатацию. Заводом устраняются недостатки.

На сегодняшний день в Вооруженных силах уже имеется 138 БКМ "Арлан" (110 ед. с боевым модулем и 28 - без боевого модуля).

На 2022-2023 годы запланировано приобретение еще 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. - без боевого модуля) с поставкой в 2023 году. Итого до конца 2023 года в Вооруженных Силах общее количество составит 158 ед. БКМ "Арлан" (128 ед. с боевым модулем и 30 - без боевого модуля).

Вместе с тем при исполнении оборонного заказа в 2022 году, КПИ установила на 10 БКМ "Арлан" боевой модуль нового образца WSE не принятого на вооружение согласно утвержденной процедуры.

Тем самым КПИ сорвало исполнение государственного оборонного заказа, так как акт приемки указанных 10 БКМ Вооруженными силами не подписан.

В настоящее время проведены демонстрационные испытания и с 11 сентября планируется опытная войсковая эксплуатация указанного боевого модуля в разных климатических условиях до конца 2023 года.

По той же причине под угрозой срыва и поставка в 2023 году

18 БКМ "Арлан", на которых также предполагается установка боевых модулей WSE.

На 2024-2025 годы запланировано приобретение 15 ед. БКМ "Арлан" (без боевого модуля) с поставкой в 2025 году. В случае исполнения КПИ всех требований, до конца 2025 года в Вооруженных силах составило бы 173 ед. БКМ "Арлан".

Отметим, что, несмотря на отсутствие юридической силы меморандума, Минобороны за 8 лет приобрело "Арланов" более 60% от количества, оговоренного в нем.

Ни у одного предприятия, как отечественного, так и иностранного не было приобретено столько техники.

По нашим данным, до настоящего времени не реализована на экспорт ни одна машина, что показывает ее низкую конкурентоспособность.

Кроме этого, ни одна из выпускаемых машин ТОО "КПИ" не способна преодолевать водные препятствия вплавь, бороться с бронеобъектами противника на больших дистанциях, действовать в период распутицы и в горной местности из-за низкой проходимости и устойчивости.

Чем завершились итоговые полевые испытания образцов БКМ ТОО "КПИ" и турецкой компании OTОKAR и что вы можете сказать по поводу ранее опубликованного видео о затоплении БКМ "Арма"?

В период с 15 по 30 мая 2023 года проведена третья опытная войсковая эксплуатация БКМ 8х8 "Барыс", по результатам которой установлено, что недостатки, выявленные в раннее проведенных опытных войсковых эксплуатаций устранены только по базовой шасси, при этом недостатки по боевому модулю не устранены. Данные недостатки влияют на боевое применение по предназначению. "Барыс" возвращен ТОО "КПИ" для устранения недостатков.

Важно отметить, что по огневой мощи БКМ "Барыс" сопоставима с БТР-82А. При этом ее стоимость значительно выше (около 1 млрд. тнг) российской машины (около 400 млн. тнг).

БКМ "Барыс" не плавающая, усиленная бронезащита отрицательно сказалась на маневренности и управляемости, скоростных характеристиках, габаритных размерах, что значительно ограничивает решаемые задачи.

В целях увеличения огневой мощи бронированных колесных машин, за счет применения боевых модулей со 100 мм пушкой и ПТРК с дальностью стрельбы до 5 км в период с июля по декабрь 2023 года проводится опытная войсковая эксплуатация турецкой бронированной колесной машины 8х8 "Арма" с боевым модулем VN-11 китайского производства. По результатам войсковой эксплуатации специалистами Вооруженных сил будет дано заключение соответствию "Арма" выполняемым задачам Сухопутных войск.

В свою очередь на официальный запрос Министерства обороны КПИ не предоставила на испытания аналогичный свой образец БКМ 8х8.

Относительно затопления "Армы".

24 августа т.г., дополнительно, вне рамок программы опытной войсковой эксплуатации, представителями производителя БКМ были проведены внутренние испытания для определения предельных возможностей машины при преодолении водных преград. Для этого была смоделирована нештатная ситуация с затоплением БКМ. Также прошло тестирование устойчивости двигателя, электроники, инженерных узлов к воде, готовности экипажа отработать аварийные действия в случае затопления машины. На момент перемещения БКМ на берег, все электрические системы отработали в штатном режиме.

В обществе бытует мнение о коррупционной составляющей при проведении закупка ВВТ для нужд армии, какие меры предпринимаются для исключения данных рисков?

Коррупционная составляющая для Министерства обороны при проведении закупа ВВТ исключена. Выбор исполнителя мероприятия ГОЗ осуществляется посредством проведения конкурса по выбору исполнителя ГОЗ. Непосредственное проведение конкурса осуществляется Комитетом ГОЗ Министерства промышленности и строительства (далее - МПС, уполномоченный орган), выбор исполнителя производится комиссией, состав и порядок работы которой определяется уполномоченным органом. Конкурс проводится из числа организаций, включенных в реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения государственного оборонного заказа. В состав комиссии входят представители Комитета ГОЗ и МО, обладающих специальными знаниями по направлению деятельности. Решение принимается комиссионно. Решение считается принятым простым большинством голосов, в отношении предприятия предложившего наименьшую цену, при условии соответствия представленных предприятиями предложений параметрам и условиям, определенными техническими спецификациями.

Министерство обороны разрабатывает технические спецификации, определяет количество и сроки поставки продукции (услуг). За ценообразование отвечает уполномоченный орган (МПС).

Справочно: Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 "Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа" (Правила).

Учитывая вышесказанное, лоббирование чьих-то интересов со стороны Министерства обороны невозможно.

В случае неисправности зарубежной техники каков порядок и стоимость их ремонта в сравнении с отечественными БКМ?

Современная техника является высокотехнологичной, в этой связи, в случае возникновения неисправностей ремонт ее производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующее оборудование и компетентных специалистов.

В целях поддержания боевой готовности имеющегося парка ВВТ предусмотрено проведение регламентированного технического обслуживании (технического сопровождения, текущего ремонта) в течение определенного периода (от 1 года до 3 лет) в рамках оборонного заказа.

При приобретении зарубежной техники на предконтрактных переговорах обсуждаются вопросы ее дальнейшего обслуживания и ремонта. Главным условием при этом является локализация отечественными предприятиями ОПК (лицензированных по виду деятельности) ремонта и обслуживания данной техники. Например: послегарантийное техническое сопровождение приобретенных современных ЗРК БУК-М2Э и ТОР-М2К, осуществляется отечественным предприятием ОПК ТОО "СКТБ Гранит".

В настоящее время текущий ремонт и обслуживание имеющихся в Вооруженных силах БКМ осуществляется самостоятельно силами инженерно-технического состава. Вопросы стоимости ремонта (технического сопровождения) на отечественных и зарубежных предприятиях находится в компетенции уполномоченного органа.

Введение санкций в отношении России могут ли как-то повлиять на дальнейшую эксплуатацию на ранее уже поставленные образцы ВВТ ввиду того, что казахстанская армия в основном оснащена образцами ВВТ российского (совместного) производства?

Введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники, в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена.

Как правило, страна - получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним на своих отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как например, Китай или Индия.

Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности в Сербии, Чехии, Словакии и т.д.

В данном направлении мониторинг рынка вооружения ведется постоянно.

Вместе с тем это задача уполномоченного органа, которому Министерство обороны оказывает содействие.

По словам представителей ТОО "КПИ", БТР "Барыс" 8х8 почти ничем не уступает турецкому аналогу ARMA 8х8 и стоит на 40% меньше. Прокомментируйте, насколько правдоподобно заявление казахстанской компании.

БКМ "Барыс" в сравнении с "Армой" не плавающая.

Боевой модуль на "Барысе" оснащен 30 мм пушкой, в свою очередь на "Арме" установлены 100 и 30 мм пушки, и имеется возможность ведение стрельбы с ПТРК на дальность до 5 км, что существенно увеличивает огневые возможности в сравниваемых образцах.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" Министерство обороны является получателем, а уполномоченным органом в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, в том числе по ценообразованию, определен Комитет ГОЗ Министерства промышленности и строительства.

В 2022 г. министр обороны Казахстана Р. Жаксылыков отвечал на запрос депутатов мажилиса, где заявил, что в 2023 г. планируется поставить для нужд ВС РК 20 ед. БКМ "Арлан". Закуплена ли техника в т.г. у ТОО "КПИ"?

Как сказано выше, КПИ сорваны поставки 10 БКМ с боевым модулем в 2022 году, а также под угрозой срыва очередных аналогичных 18 единиц в 2023 году.

По вине КПИ из 20 БКМ до конца 2023 года возможно принять только 2 БКМ в комплектации без боевого модуля.

Остальные будут приниматься установленным порядком только в случае положительных результатов опытной войсковой эксплуатации.

Справочно: в 2023 году в рамках государственного оборонного заказа запланировано приобретение 20 ед. БКМ "Арлан" (18 ед. с боевым модулем и 2 ед. без боевого модуля), исполнителем по договору является ТОО "КПИ". До настоящего времени не поставлены, срок поставки до 30 ноября 2023 года.

Какие были поставлены образцы бронированной техники отечественного и зарубежного производства в казахстанскую армию в течение последних 3 лет?

В период с 2020-2022 годы в Вооруженные силы приобретались только лишь БКМ "Арлан" (КПИ) в количестве 48 ед., из них в 2020 г. - 30 ед., 2021 г. - 18 ед. (в 2022 г. 10 ед. не приняты в связи с установленным боевым модулем не принятым на вооружение, проводится опытная войсковая эксплуатация).

Ассоциация предприятий ОПК утверждает, что действия МО РК и ранее МИИР (ныне МПС) в последние годы вредят отечественному ОПК и стране в целом (угроза экономической и военной безопасности страны, а также работники ТОО "КПИ" и их подрядчики останутся без работы). Как вы прокомментируете данное заявление?

Считаем необходимым отметить, что, как и во всех странах мира именно армия исходя из возможных сценариев вооруженных конфликтов, оценки вероятного противника, боевого состава и требований документов по боевому применению Вооруженных сил, утвержденных верховным главнокомандующим, определяет необходимые типы, виды вооружений и их количество, а задача оборонной промышленности - качественно и в срок обеспечить её потребности.

Маркетинговые просчеты, проблемные взаимоотношения с банками 2-го уровня, управленческие решения по диверсификации производства, ремонту техники, финансовые и производственные споры хозяйствующих субъектов не являются предметом обсуждения для Министерства обороны.

Проводилось ли демонстрационные испытания бронированных колесных машин отечественных и иностранных производителей? И какие конкретно предприятия приняли участие. Причины отсутствия других производителей?

С целью демонстрации ходовых и огневых возможностей бронированных колесных машин Министерство обороны планировало организовать демонстрационный показ (тест-драйв) бронированной колесной техники отечественного и иностранного производства в период с 21 по 25 августа т.г. на военных учебных полигонах.

Приглашения для участия были направлены отечественному ТОО "КПИ" (исх. № 27-01/27/3155 от 18.07.2023) и турецкой компании "Отокар", а также должностным лицам Совета безопасности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, других войск и воинских формирований, и представителям АО "Атамекен".

Турецкая компания "Отокар" выставила на данный показ БКМ 8х8 "Арма".

ТОО "КПИ" отказалось от участия, мотивируя тем, что ранее уже неоднократно демонстрировали боевые возможности БКМ 8х8 "Барыс", а также износом установленного вооружения, что не позволяет провести полномасштабную демонстрацию боевых возможностей (исх. № 542-И от 7.08.2023).

Как будут строиться в последующем отношения МО РК и ТОО "КПИ" в свете последнего послания "Экономический курс Справедливого Казахстана"?

Придерживаясь политики поддержки отечественного производства, Министерство обороны ранее направляло в адрес ТОО "КПИ" технические задания на разработку на базе БКМ "Арлан" семейства машин для выполнения специальных задач (ведение РХБ разведки, управления огнем артиллерии и т.д.), а также предложения организовать ремонт и модернизацию бронетанковой, автомобильной и другой техники. Эти задачи предприятие до настоящего времени практически не выполнило.

Почему прежнее руководство Минобороны Казахстана отдавало предпочтение российскому БТР, а нынешнее турецкому производителю?

Данное мнение не соответствует действительности. Выбор необходимого вооружения и военной техники четко регламентирован Правилами принятия на вооружение и осуществляется специально созданным коллегиальным органом.

Приобретение российских БТР предусмотрено договоренностями в рамках комплектования подразделений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

Минобороны приобрело указанную военную технику в 2013 году.

В течение последних 10 лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась, за исключением БКМ "Арлан" производства КПИ.

Специалистами Вооруженных Сил на постоянной основе проводятся мониторинг рынка и сравнительные анализы боевых возможностей современных образцов ВВТ. По результатам проводимой работы определяются конкретные образцы, соответствующие требованиям, способные выполнить боевые задачи.

Особо отметим, что данным ТОО (КПИ) в период с ноября 2022 г. по настоящее время проиграны 6 судебных процессов по исковым заявлениям, в которых претензии к Министерству обороны признаны судом необоснованными.

Кроме того, в августе 2022 г. в СМИ Министерством обороны был дан официальный комментарий касательно готовности к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе и ситуации вокруг ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг": https://www.gov.kz/memleket/entities/mod/ press/news/details/408498?lang=ru.

Напоминаем, что 10 июля т.г. президент Казахстана подписал Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", направленный на регулирование деятельности в указанной сфере, в т.ч. и об ответственности за размещение и распространение ложной информации на онлайн-платформах, вступивший в силу 9 сентября.

Отмечаем, что публичная полемика и любое информационное давление на оборонное ведомство являются непродуктивными.

Также взаимодействие уполномоченного органа и субъектов предпринимательства регулируется ст. 20 Закона РК "О средствах массовой информации".

Министерство обороны готово к конструктивному диалогу и результативному сотрудничеству.

По всем вопросам обращаться в пресс-службу МО РК по тел.: 72-16-31, 72-15-59.
 
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31.08.2023, 15:54 131201

Смаилов представил членам партии AMANAT подробный отчет о реализации поручений президента

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на расширенном собрании фракции партии AMANAT проинформировал депутатов о реализации посланий президента РК Касым-Жомарта Токаева за 2019-2022 годы.

Все эти программные документы направлены на повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев. Реализация данных поручений велась в непростых условиях и при постоянно возникающих внешних и внутренних вызовах. Тем не менее поставленные задачи были в целом реализованы, а долгосрочные и системные поручения продолжают исполняться", - отметил Алихан Смаилов.


Управление

В своем первом послании народу Казахстана глава государства объявил о больших политических преобразованиях, поскольку экономические реформы уже были невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. Реализуется Концепция развития гражданского общества. Она стала новым этапом укрепления демократии и первым шагом на пути развития многопартийности и проведения конкурентных выборов", - напомнил глава правительства.


Он рассказал и о других принятых мерах:

  • В продолжение работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне создан Ұлттық құрылтай.
  • На законодательном уровне регламентирован новый порядок организации и проведения мирных собраний.
  • Впервые законодательно закреплена ответственность руководителя госоргана, в котором произошло коррупционное преступление.
  • Принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, обеспечивший трактование законодательства в пользу граждан и бизнеса.
  • На законодательном уровне повышены гарантии защиты прав граждан.
  • Впервые была внедрена единая информационная система для работы госорганов с обращениями граждан.
  • Внедрен институт выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, в рамках которого избраны 1 576 сельских акимов.
  • Путем законодательных поправок в Земельный кодекс окончательно решен вопрос запрета предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам и зарубежным юридическим лицам.
  • Разработан закон "Об общественном контроле", который позволил повысить открытость и подотчетность обществу госорганов и госкомпаний.
  • Реализуется План территориального развития РК до 2025 года с закреплением принципа "люди к инфраструктуре". Согласно данному принципу, уровень инфраструктуры в селах, моно- и малых городах будет доведен до базовых стандартов.
  • Осуществлен переход к смешанной избирательной системе.
  • В области защиты прав человека в Казахстане окончательно отменена смертная казнь.

Премьер также напомнил, что в стране образованы области Абай, Ұлытау и Жетісу, что дает серьезный импульс развитию не только этих новых регионов, но и страны в целом.

Также, в целях развития агломераций, принят закон, направленный на расширение соответствующих полномочий местных органов власти. Ведется работа по новой административной реформе путем децентрализации полномочий между уровнями госуправления. Порядка 500 функций правительства переданы в центральные госорганы и расширены полномочия местных исполнительных органов", - отметил Смаилов.


При этом оптимизирована численность госслужащих на 15%.

Данная работа является очередным шагом в формировании эффективной системы госуправления, которая позволит повысить ответственность министров и акимов за развитие отраслей", - подчеркнул глава правительства.


Социальная сфера

Принят Социальный кодекс, который предусматривает социальную поддержку граждан с рождения до достижения пожилого возраста.

Для поддержки семей, имеющих детей, увеличен период ухода до 1,5 лет, повышены пособия многодетным матерям. Сегодня эту помощь получают более 750 тыс. матерей.

С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены дети с 1 по 4 классы общеобразовательных школ. Также в текущем году решен вопрос с бесплатным питанием в садиках для 97 тыс. детей из социально уязвимых семей. Таким образом, расходы на дошкольное образование данной категории детей государство взяло на себя", - рассказал глава кабмина.


Он напомнил, что, по поручению главы государства, лицам с инвалидностью и потерявшим кормильца повышены социальные пособия на 23%. Произведено дифференцированное повышение пенсий более 2 млн пенсионеров. Расходы государства на пенсионную программу составляет более 3 трлн тенге.

Пенсионный возраст женщин зафиксирован на уровне 61 года до 2028 года. Связанные с этим дополнительные расходы на пенсионное обеспечение составят более 800 млрд тенге.

В текущем году гражданам дано право управлять своими пенсионными накоплениями. Вкладчики могут передавать в частные управляющие компании, выбранные ими самостоятельно, 50% от суммы своих пенсионных накоплений. Кроме того, более 1 млн человек воспользовались своим правом на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение", - проинформировал Смаилов.


Также с начала текущего года в стране внедрена Цифровая карта семьи. Более 500 тысяч казахстанцев получили проактивную социальную поддержку.

Совместно с регионами в рамках программы повышения доходов населения реализуется Комплексный план трудоустройства.

В настоящее время трудоустроено на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места более 600 тыс. человек, из них половина - молодежь", - рассказал премьер-министр.


Он подчеркнул, что поручение президента по вопросам занятости молодежи и социально уязвимых слоев населения занимает особое место.

Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам господдержки для 5,7 млн человек. В течение этого года порядка 9 тыс. из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%, безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело. Поставлена задача о повышении заработной платы в 2 раза 1,2 млн гражданских служащих. Поэтому мы ежегодно повышаем заработную плату учителям на 25%, врачам - на 30%, среднему медперсоналу и другим категориям работников - на 20%", - добавил Смаилов.


Он отметил, что проведена работа с порядка 2 тысячами предприятий, по итогам которой работодатели повысили зарплату более 1 миллиону работников от 10 до 50%.

Образование и наука

Объемы финансирования среднего образования, по словам Смаилова, только за последние пять лет увеличены более чем в 2 раза или с 2 до 4,5 трлн тенге.

Начата реализация Национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого будет построено 369 школ.

Кроме того, создан Фонд поддержки инфраструктуры образования, где аккумулируются средства, возращенные государству в рамках антикоррупционных мероприятий. На сегодня в Фонд поступило 120 млрд тенге, из них 97 млрд тенге направлены на строительство 62 школ.

Ежегодно увеличивается количество образовательных грантов в отечественных университетах. В текущем году из 88 тысяч выделенных грантов 73 тысячи были присуждены выпускникам школ этого года.

Более 380 тысячам студентов с завтрашнего дня увеличиваются стипендии. Только за последние 3 года расходы на одного обучающегося выросли в среднем с 420 тысяч почти до 1 млн тенге", - подчеркнул премьер.


Важным вопросом также является обеспечение студентов общежитиями. С 2020 года ежегодно вводится по 10 тыс. мест для студентов. В рамках программы государственного субсидирования строительства общежитий уже введено 99 объектов, в текущем году запланировано открытие еще 32. При этом с 1 сентября иногородним студентам из отдельных категорий социально уязвимых слоев населения будут возмещаться затраты на проживание.

Также с нового учебного года на 20% увеличивается заработная плата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

Начата перезагрузка модели управления наукой. Созданы Национальный совет по науке и технологиям и Национальная Академия наук при президенте РК.

Особое внимание уделяется коммерциализации результатов научных исследований казахстанских ученых.

В течение 2023-2025 годов объемы финансирования науки составят 643 млрд тенге. Из них 149 млрд тенге выделены уже в этом году или в 3,5 раза больше уровня прошлого года. В прошлом году оплата труда 1700 ведущих ученых повышена на 70%", - сообщил глава правительства.


Ежегодно молодым ученым стали предоставлять 500 грантов для стажировки в ведущих научных центрах мира.

Кроме того, 11 НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями, переведены на прямое государственное финансирование.

Медицина

По словам премьер-министра, на особом контроле вопросы качества и доступности медпомощи.

Разрешен вопрос обеспечения реабилитационной помощью детей с неврологическими заболеваниями. На сегодня такие виды услуг оказывают 55 медорганизаций, из них 27 введены в последние 2 года.

В целях обеспечения отрасли квалифицированными кадрами на 70% увеличен госзаказ на подготовку в резидентуре. Только в текущем году он увеличен на 1000 грантов.

На повышение заработной платы медработников из республиканского бюджета за последние 3 года выделено 805 млрд тенге", - отметил глава кабмина.


В этом году начата реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках него будут построены 655 объектов первичного звена здравоохранения и модернизированы 32 межрайонные больницы. Это позволит охватить более 4 млн сельских жителей специализированной медпомощью.

Начато строительство 2 из 8 планируемых областных многопрофильных и университетских клиник с использованием механизма ГЧП.

Мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 BIGPHARMA. С компаниями Pfizer и Roсhe подписаны соглашения по локализации производства препаратов в Казахстане. В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. В текущем году из закупленных 1,6 тыс. торговых наименований препаратов 947 позиций или 61% произведены отечественными фармкомпаниями", - рассказал Смаилов.


Бизнес

Реализуются системные меры по улучшению условий для ведения бизнеса.

С 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года. Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%. Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн.Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек", - сообщил премьер.


Он добавил, что положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.

Успешно апробирован принцип "регулирования с чистого листа". Проанализировано 128 тысяч требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тысяч требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тыс. уже исключены на подзаконном уровне.

Также проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом полной их работы с 1 января 2024 года после завершения моратория на проверки бизнеса. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза.

Внедрен единый платеж с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Общая ставка снижена с 34,5% до 20%.

Смаилов также затронул вопрос приватизации.

Приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка 1 тыс. организаций с участием государства. Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний "КазМунайГаз" и "Казатомпром". Работа в этом направлении продолжается", - заявил глава правительства.


Таким образом, в 2023 году доля государства в экономике сократилась до порядка 14%.

Также реализована еще одна инициатива по усилению социальной ответственности квазигоссектора. С этого года осуществляется ежегодное перечисление 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Қазына" в общественный фонд "Қазақстан халқына", напомнил премьер.

Сельское хозяйство

Объем субсидирования сельского хозяйства, по словам Смаилова, вырос до 430 млрд тенге.

Ежегодный объем льготного кредитования весенних полевых и уборочных работ, а также форвардный закуп через Продкорпорацию увеличены в 2 раза.

За 2019-2022 годы приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге с созданием 25 тысяч новых рабочих мест. В текущем году в сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тыс. новых рабочих мест", - подчеркнул премьер.


Также, по его словам, с начала 2022 года изъято 8 млн га неиспользуемых сельхозземель.

Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе "Ауыл аманаты". На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тыс. рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей", - рассказал глава кабмина.


На сегодняшний день выдано 5,3 тысячи микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, за счет которых создано более 4,5 тысячи новых рабочих мест.

Завершен первый этап строительства газопровода "Сарыарка", более 170 населенных пунктов получили доступ к природному газу.

Социальная инфраструктура

В газовой сфере приняты законодательные нормы, позволяющие вовлечь в разработку дополнительно до 4 млрд кубометров газа в год, в том числе путем освоения газовых залежей.

На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Проект завершится в 2025 году.

На законодательном уровне исключены непродуктивные посредники при реализации нефтепродуктов. Теперь нефтедобывающие организации могут самостоятельно поставлять нефть на НПЗ для переработки.

В текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт. В том числе крупномасштабный проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Начата реализация проекта по расширению ГРЭС-2 и строительству ГРЭС-3. Кроме того, в текущем году реализуются 7 проектов ВИЭ общей мощностью 126 МВт", - сообщил глава кабмина.


Он также напомнил, что в стране реализуется программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая до 2029 года должна снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 20%.

Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования. Она позволит привлечь более 3 трлн тенге инвестиций в обновление 62 тыс. км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тыс. км бесхозных сетей", - подчеркнул премьер.


Кроме того, повышается зарплата более 200 тысяч работников сферы ЖКХ с нынешних 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге.

Экономика

Новый закон "О промышленной политике" позволил выйти на устойчивое развитие обрабатывающей промышленности.


"В последние годы средний рост отрасли составляет 4,5%, генерируя почти 1/5 часть всех поступлений в бюджет по итогам 2022 года. Введен механизм обеспечения сырьем предприятий обрабатывающей промышленности и подписано 25 соглашений по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем переработчиков. Это позволило увеличить объем переработки алюминия на 38% и меди - на 49%", - рассказал Смаилов.

Он добавил, что созданный в 2020 году Фонд развития промышленности профинансировал проекты обрабатывающей промышленности на сумму 221 млрд тенге.
В целях содействия промышленной кооперации с 2021 года заключено 110 долгосрочных договоров с отечественными производителями на общую сумму более 100 млрд тенге.

Всего за 2019-2022 годы в обрабатывающей промышленности введено в эксплуатацию 586 проектов на общую сумму более 4,6 трлн тенге, создана 51 тысяча новых рабочих мест. В результате за этот период доля обработки в промышленности выросла с 40% до 45,2%", - добавил Смаилов.


Также, по его словам, реализуются крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли, в частности, строительство проекта "Достык - Мойынты", что позволит в 5 раз увеличить пропускную способность данного участка.

Кроме того:

  • Разработано ТЭО проекта строительства ж/д участка "Бахты - Аягоз". Это позволит увеличить пропускную способность между РК и КНР еще на 20 млн тонн;
  • В этом году будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей;
  • Продолжается работа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и устранению "узких" мест. К 2025 году пропускная способность ТМТМ будет увеличена с 6 до 10 млн тонн в год".

Бюджет

Смаилов также озвучил меры по выработке новой бережливой и ответственной бюджетной политики:

  • В целях усиления сберегательной функции Национального фонда были внедрены новые правила по ограничению изъятий трансфертов и роста расходов бюджета.

Это особенно актуально в связи с внедрением с 1 января 2024 года инициативы Главы государства "Национальный фонд - детям". Данный проект охватит 6,7 млн детей, которые смогут использовать накопленные средства по достижению 18 лет на образование либо покупку жилья", - подчеркнул Смаилов.

  • За последние 4 года за счет ревизии и оптимизации бюджетных расходов направлены на приоритетные задачи 4,7 трлн тенге;
  • За счет улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизацииза этот же период в республиканский бюджет получено дополнительно более 2 трлн тенге;
  • Укреплены местные бюджеты. Передача КПН от МСБ увеличила поступления в 2 раза- с 480 млрд тенге до 1 трлн тенге;
  • Повышены акцизы на бензин и дизтопливо для изъятия части сверхмаржи производителей и продавцов. Это позволило в 2022 году получить дополнительные поступления в местные бюджеты в размере 162 млрд тенге;
  • Увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе. Благодаря этому рост поступлений по данному налогу за 7 месяцев текущего года составил 320 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом были предусмотрены стимулирующие меры для новых проектов в этой сфере.
  • При освоении новых проектов предусмотрено освобождение по налогу на добычу до 5 лет;
  • В рамках поручения по анализу эффективности налоговых льгот была упразднена льгота на дивиденды. При этом норма не затронула малый и средний бизнес.

Возврат активов

С этого года заработал закон о банкротстве физических лиц. На сегодняшний день более 10 тыс. граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства. Это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе", - напомнил Смаилов.


В целях усиления работы по возврату государству незаконно приобретенных активов принят соответствующий закон.

На сегодня по результатам работы Комиссии по демонополизации возвращены в государственную собственность пакеты акций и доли участия в 16 компаниях, 7 зданий, 160 ж/д путей и объектов, а также денежные средства. В целом принятые меры по противодействию теневой экономике позволили за последние 4 года снизить ее с 27% до 19% к ВВП", - рассказал премьер.


Инвестиции

В целях формирования нового инвестиционного цикла реализуется Концепция инвестиционной политики до 2026 года.

В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты.

"Для привлечения крупных инвесторов предусмотрена возможность заключения Соглашения об инвестициях с предоставлением любых из действующих мер господдержки на индивидуальных условиях. При этом устанавливаются встречные обязательства для инвестора. Также внедрена возможность заключения соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства", - проинформировал глава кабмина.

В целях привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую сферу с 2023 года введены фискальные стимулы при заключении улучшенного модельного контракта.

"В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении. Благодаря принятым мерам в 2022 году привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов. В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге", - привел цифры премьер.

В целом, по его словам, несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост.

Рост экономики по итогам 7 месяцев текущего года составил 4,8%. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях. ВВП на душу населения вырос до 13,3 тысячи долларов,  внешнеторговый оборот увеличился до 140 млрд долларов, международные резервы страны составляют почти 95 млрд долларов.

Также постепенно снижается инфляция. К концу года она будет в два раза ниже, чем в предыдущем году, пообещал премьер.

Он отметил, что в целом поручения главы государства, озвученные в предыдущих посланиях, выполнены. Реализация системных, долгосрочных поручений продолжается.

"Сегодня я остановился только на некоторых результатах работы. В целом проведена масштабная системная работа, направленная на повышение благосостояния населения. Правительство совместно с парламентом продолжит работу по реализации поставленных задач", - резюмировал Смаилов.
 

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