- углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурным традициям стран Содружества;
- поддержке и популяризации культурного и языкового многообразия, сохранению национального и историко-культурного наследия и традиций народов наших стран;
- сохранению духовных основ и культурно-нравственных ценностей у молодого поколения наших стран;
- укреплению институциональных основ сотрудничества государств - участников СНГ в сфере культуры за счет поддержания и углубления прямых связей между учреждениями культуры, объединениями творческих работников и деятелей культуры наших стран;
- повышению заинтересованности государств - участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, в том числе путем обмена опытом и информацией, развития творческих контактов, участия в многосторонних культурных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях, форумах), проведения Дней культуры стран СНГ, реализации Межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", проведения тематических годов гуманитарной направленности с целью сохранения и приумножения общего культурно-цивилизационного наследия стран Содружества;
- реализации совместных многопрофильных и просветительских проектов, созданию качественного контента и его продвижению в цифровой среде, в том числе с ответственным использованием искусственного интеллекта;
- поддержке традиционных и новаторских форматов взаимодействия в области театрального искусства, включая тематические фестивали, проводимые в государствах - участниках СНГ;
- реализации совместных проектов в области кинематографии, внедрению системных инструментов и механизмов поддержки данного направления культурного сотрудничества;
- реализации проектов, направленных на развитие совместной издательской деятельности, книжных индустрий, взаимных публикаций и переводов.
Заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурно-гуманитарного сотрудничества
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ЕАБР запустил в 2023 году 27 новых проектов в Евразии
- Разданская ТЭС мощностью 50 МВт;
- Мясомолочная ферма "Еремян Проджекст".
- ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт.
- Кантский цементный завод с современной технологической линией мощностью 2500 тонн в сутки. Проект призван повысить экологичность производства цемента и снизить выбросы в атмосферу.
- ООО "Зерновая компания" и ООО "Согдийские фрукты" (АПК).
- Поддержка развития малого и среднего предпринимательства.
Годовое собрание ЕАБР в 2024 году пройдет в Алматы 27-28 июня
Годовое собрание ЕАБР станет площадкой для обсуждения насущных проблем развития всего макрорегиона. Не ограничиваясь вопросами непосредственного функционирования Банка, мы проведем серию мероприятий, где будут обсуждаться темы взаимодействия многосторонних финансовых организаций для устойчивого развития наших стран, финансирование проектов инфраструктуры, транспорта, водного и энергетического комплексов. Мы обсудим новые инструменты привлечения капитала, в том числе актуальное сегодня исламское финансирование", - отметил Николай Подгузов.
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ЕАБР и Бразильский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Бразильский банк развития (BNDES) в ходе проходящей в эти дни в Дубае (ОАЭ) Конференции ООН по изменению климата - COP28 заключили меморандум о сотрудничестве с целью расширения трансграничных торговых связей между Бразилией и странами Евразийского региона.
Свои подписи под документом поставили управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт и управляющий директор BNDES Наталья Диас.
BNDES - один из крупнейших банков национального развития в мире. Его функции включают долгосрочное финансирование производственных предприятий и инфраструктуры, социальных и природоохранных инвестиций, поддержку среднего и малого бизнеса, инновационных и экологичных технологий, а также предприятий государственного и частного секторов в Бразилии в указанных целях.
ЕАБР и BNDES намерены сотрудничать в сфере казначейских операций, торгового и проектного финансирования, проведения исследований в области ESG, промышленности, устойчивого развития, макроэкономики и других областях.
Согласно подписанному меморандуму стороны выражают намерение развивать сотрудничество, обмен информацией и знаниями для потенциального финансирования проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах, регионах, представляющих взаимный интерес.
Банки намерены содействовать развитию компаний частного сектора, облегчая им доступ к новым рынкам.
"Экономическое сотрудничество стран - участниц ЕАБР с Бразилией с каждым годом расширяется. Это происходит как на двухсторонней основе, так и в рамках взаимодействия с таким объединением, как БРИКС. Наш Банк намерен всячески содействовать в развитии этого сотрудничества. Тем более совместная работа BNDES гарантирует соблюдение баланса интереса всех сторон и обещает реализацию очень интересных совместных проектов", - заявил управляющий директор ЕАБР Конрад Альбрехт.
"Начало этого сотрудничества позволит обмениваться опытом со странами Евразийского региона, знаниями об общих вызовах, стоящих перед странами с формирующейся экономикой, и решениями, а также рассматривать потенциальные общие инвестиции, что даст возможность выявлять синергетические эффекты развития партнерства между этими странами и рынками Бразилии", - отметила Наталья Диас.
ЕАБР и ЮНИДО укрепляют сотрудничество в Центральной Азии и Армении
Совместная декларация прокладывает путь к более тесному сотрудничеству с Евразийским банком развития в регионе, имеющем большое значение для ЮНИДО, - отметил Гюнтер Бегер. - Она полностью соответствует основным приоритетам деятельности, обозначенным генеральным директором, включая поддержку устойчивых цепочек поставок и ограничение ухудшения климатических условий, а также сокращение послеуборочных потерь и развитие производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе".
- поддержка устойчивых цепочек поставок, чтобы обеспечить справедливые условия производителям из развивающихся стран и сохранение ограниченных ресурсов;
- ограничение ухудшения климатических условий за счет использования возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в целях сокращения промышленных выбросов парниковых газов;
- устранение голода путем сокращения послеуборочных потерь и развития производственно-сбытовых цепочек в агропромышленном комплексе.
ЕАБР профинансирует реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, в рамках которой станцию переведут с угля на газ
ЕАБР ориентирован на реализацию проектов, вроде реконструкции Алматинской ТЭЦ-3, и в этом контексте мы выделяем несколько важных аспектов. Во-первых, замена изношенных угольных энергетических котлов, исчерпавших свой ресурс, на современные, экологически чистые парогазовые установки на природном газе, что существенно улучшит экологическую обстановку в крупнейшем городе Казахстана. Это в полной мере соответствует принципам устойчивого развития, которых придерживается Банк. Во-вторых, в ходе реализации нашего крупного инвестиционного мегапроекта по развитию водно-энергетического комплекса в Центральной Азии, ЕАБР активно содействует странам в достижении энергетической безопасности, предоставляя финансирование и выделяя гранты на предпроектные работы. И, наконец, мы активно способствуем разработке новых механизмов привлечения капитала, с радостью участвуем в выпуске облигаций устойчивого развития - Sustainability-Linked Bond", - подчеркнул заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Николай Подгузов отмечен почетной грамотой президента Республики Казахстан за выдающийся вклад в экономическое развитие страны
За эти годы совместными усилиями запущены новые производства, реализованы крупные проекты, а самое главное - созданы тысячи рабочих мест. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", - отметил премьер-министр.
Эта почетная грамота подчеркивает важность работы всего банка и нашего стремления к содействию процессам, которые не только развивают экономику, но и приносят реальные изменения в жизнь людей. Мы гордимся нашей ролью в создании рабочих мест и внедрении инноваций, способствуя процветанию Казахстана", - отметил глава ЕАБР Николай Подгузов.
В МО РК ответили на запросы по ситуации вокруг ОПК
Смаилов представил членам партии AMANAT подробный отчет о реализации поручений президента
Все эти программные документы направлены на повышение благосостояния и качества жизни казахстанцев. Реализация данных поручений велась в непростых условиях и при постоянно возникающих внешних и внутренних вызовах. Тем не менее поставленные задачи были в целом реализованы, а долгосрочные и системные поручения продолжают исполняться", - отметил Алихан Смаилов.
В своем первом послании народу Казахстана глава государства объявил о больших политических преобразованиях, поскольку экономические реформы уже были невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. Реализуется Концепция развития гражданского общества. Она стала новым этапом укрепления демократии и первым шагом на пути развития многопартийности и проведения конкурентных выборов", - напомнил глава правительства.
- В продолжение работы Национального совета общественного доверия при Президенте РК на общенациональном уровне создан Ұлттық құрылтай.
- На законодательном уровне регламентирован новый порядок организации и проведения мирных собраний.
- Впервые законодательно закреплена ответственность руководителя госоргана, в котором произошло коррупционное преступление.
- Принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, обеспечивший трактование законодательства в пользу граждан и бизнеса.
- На законодательном уровне повышены гарантии защиты прав граждан.
- Впервые была внедрена единая информационная система для работы госорганов с обращениями граждан.
- Внедрен институт выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, в рамках которого избраны 1 576 сельских акимов.
- Путем законодательных поправок в Земельный кодекс окончательно решен вопрос запрета предоставления сельскохозяйственных земель иностранцам и зарубежным юридическим лицам.
- Разработан закон "Об общественном контроле", который позволил повысить открытость и подотчетность обществу госорганов и госкомпаний.
- Реализуется План территориального развития РК до 2025 года с закреплением принципа "люди к инфраструктуре". Согласно данному принципу, уровень инфраструктуры в селах, моно- и малых городах будет доведен до базовых стандартов.
- Осуществлен переход к смешанной избирательной системе.
- В области защиты прав человека в Казахстане окончательно отменена смертная казнь.
Также, в целях развития агломераций, принят закон, направленный на расширение соответствующих полномочий местных органов власти. Ведется работа по новой административной реформе путем децентрализации полномочий между уровнями госуправления. Порядка 500 функций правительства переданы в центральные госорганы и расширены полномочия местных исполнительных органов", - отметил Смаилов.
Данная работа является очередным шагом в формировании эффективной системы госуправления, которая позволит повысить ответственность министров и акимов за развитие отраслей", - подчеркнул глава правительства.
С 1 сентября бесплатным питанием будут обеспечены дети с 1 по 4 классы общеобразовательных школ. Также в текущем году решен вопрос с бесплатным питанием в садиках для 97 тыс. детей из социально уязвимых семей. Таким образом, расходы на дошкольное образование данной категории детей государство взяло на себя", - рассказал глава кабмина.
В текущем году гражданам дано право управлять своими пенсионными накоплениями. Вкладчики могут передавать в частные управляющие компании, выбранные ими самостоятельно, 50% от суммы своих пенсионных накоплений. Кроме того, более 1 млн человек воспользовались своим правом на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий и лечение", - проинформировал Смаилов.
В настоящее время трудоустроено на новые, вакантные и субсидируемые государством рабочие места более 600 тыс. человек, из них половина - молодежь", - рассказал премьер-министр.
Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, что открывает доступ к мерам господдержки для 5,7 млн человек. В течение этого года порядка 9 тыс. из них, включая социально уязвимых, получили льготные кредиты под 2,5%, безвозмездные гранты и смогли открыть свое дело. Поставлена задача о повышении заработной платы в 2 раза 1,2 млн гражданских служащих. Поэтому мы ежегодно повышаем заработную плату учителям на 25%, врачам - на 30%, среднему медперсоналу и другим категориям работников - на 20%", - добавил Смаилов.
Более 380 тысячам студентов с завтрашнего дня увеличиваются стипендии. Только за последние 3 года расходы на одного обучающегося выросли в среднем с 420 тысяч почти до 1 млн тенге", - подчеркнул премьер.
В течение 2023-2025 годов объемы финансирования науки составят 643 млрд тенге. Из них 149 млрд тенге выделены уже в этом году или в 3,5 раза больше уровня прошлого года. В прошлом году оплата труда 1700 ведущих ученых повышена на 70%", - сообщил глава правительства.
На повышение заработной платы медработников из республиканского бюджета за последние 3 года выделено 805 млрд тенге", - отметил глава кабмина.
Мощным стимулом для развития отечественного производства лекарств стало укрепление сотрудничества с крупной мировой фарминдустрией из ТОП-50 BIGPHARMA. С компаниями Pfizer и Roсhe подписаны соглашения по локализации производства препаратов в Казахстане. В рамках господдержки в настоящее время действует 98 долгосрочных договоров с 36 отечественными товаропроизводителями на поставку лекарственных средств и медицинских изделий. В текущем году из закупленных 1,6 тыс. торговых наименований препаратов 947 позиций или 61% произведены отечественными фармкомпаниями", - рассказал Смаилов.
С 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года. Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%. Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн.Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек", - сообщил премьер.
Приватизация является одним из ключевых направлений по ограничению роли государства в экономике. С 2019 года приватизировано порядка 1 тыс. организаций с участием государства. Были успешно выведены на IPO и SPO пакеты акций нацкомпаний "КазМунайГаз" и "Казатомпром". Работа в этом направлении продолжается", - заявил глава правительства.
За 2019-2022 годы приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% и доведен до 850 млрд тенге с созданием 25 тысяч новых рабочих мест. В текущем году в сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тыс. новых рабочих мест", - подчеркнул премьер.
Начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе "Ауыл аманаты". На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тыс. рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей", - рассказал глава кабмина.
В текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт. В том числе крупномасштабный проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Начата реализация проекта по расширению ГРЭС-2 и строительству ГРЭС-3. Кроме того, в текущем году реализуются 7 проектов ВИЭ общей мощностью 126 МВт", - сообщил глава кабмина.
Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования. Она позволит привлечь более 3 трлн тенге инвестиций в обновление 62 тыс. км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тыс. км бесхозных сетей", - подчеркнул премьер.
Новый закон "О промышленной политике" позволил выйти на устойчивое развитие обрабатывающей промышленности.
"В последние годы средний рост отрасли составляет 4,5%, генерируя почти 1/5 часть всех поступлений в бюджет по итогам 2022 года. Введен механизм обеспечения сырьем предприятий обрабатывающей промышленности и подписано 25 соглашений по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем переработчиков. Это позволило увеличить объем переработки алюминия на 38% и меди - на 49%", - рассказал Смаилов.
Он добавил, что созданный в 2020 году Фонд развития промышленности профинансировал проекты обрабатывающей промышленности на сумму 221 млрд тенге.
В целях содействия промышленной кооперации с 2021 года заключено 110 долгосрочных договоров с отечественными производителями на общую сумму более 100 млрд тенге.
Всего за 2019-2022 годы в обрабатывающей промышленности введено в эксплуатацию 586 проектов на общую сумму более 4,6 трлн тенге, создана 51 тысяча новых рабочих мест. В результате за этот период доля обработки в промышленности выросла с 40% до 45,2%", - добавил Смаилов.
Также, по его словам, реализуются крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной отрасли, в частности, строительство проекта "Достык - Мойынты", что позволит в 5 раз увеличить пропускную способность данного участка.
Кроме того:
- Разработано ТЭО проекта строительства ж/д участка "Бахты - Аягоз". Это позволит увеличить пропускную способность между РК и КНР еще на 20 млн тонн;
- В этом году будет отремонтировано более 1,3 тысячи км ж/д путей;
- Продолжается работа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и устранению "узких" мест. К 2025 году пропускная способность ТМТМ будет увеличена с 6 до 10 млн тонн в год".
- В целях усиления сберегательной функции Национального фонда были внедрены новые правила по ограничению изъятий трансфертов и роста расходов бюджета.
Это особенно актуально в связи с внедрением с 1 января 2024 года инициативы Главы государства "Национальный фонд - детям". Данный проект охватит 6,7 млн детей, которые смогут использовать накопленные средства по достижению 18 лет на образование либо покупку жилья", - подчеркнул Смаилов.
- За последние 4 года за счет ревизии и оптимизации бюджетных расходов направлены на приоритетные задачи 4,7 трлн тенге;
- За счет улучшения налогового и таможенного администрирования и цифровизацииза этот же период в республиканский бюджет получено дополнительно более 2 трлн тенге;
- Укреплены местные бюджеты. Передача КПН от МСБ увеличила поступления в 2 раза- с 480 млрд тенге до 1 трлн тенге;
- Повышены акцизы на бензин и дизтопливо для изъятия части сверхмаржи производителей и продавцов. Это позволило в 2022 году получить дополнительные поступления в местные бюджеты в размере 162 млрд тенге;
- Увеличены ставки налога на добычу полезных ископаемых в горнорудном секторе. Благодаря этому рост поступлений по данному налогу за 7 месяцев текущего года составил 320 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом были предусмотрены стимулирующие меры для новых проектов в этой сфере.
- При освоении новых проектов предусмотрено освобождение по налогу на добычу до 5 лет;
- В рамках поручения по анализу эффективности налоговых льгот была упразднена льгота на дивиденды. При этом норма не затронула малый и средний бизнес.
С этого года заработал закон о банкротстве физических лиц. На сегодняшний день более 10 тыс. граждан воспользовались процедурой внесудебного банкротства. Это позволило снизить их долговую нагрузку и смягчить социальную напряженность в обществе", - напомнил Смаилов.
На сегодня по результатам работы Комиссии по демонополизации возвращены в государственную собственность пакеты акций и доли участия в 16 компаниях, 7 зданий, 160 ж/д путей и объектов, а также денежные средства. В целом принятые меры по противодействию теневой экономике позволили за последние 4 года снизить ее с 27% до 19% к ВВП", - рассказал премьер.
В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, получают освобождение от налогов и таможенных пошлин, натурные гранты.
"Для привлечения крупных инвесторов предусмотрена возможность заключения Соглашения об инвестициях с предоставлением любых из действующих мер господдержки на индивидуальных условиях. При этом устанавливаются встречные обязательства для инвестора. Также внедрена возможность заключения соглашения об инвестиционных обязательствах, которым гарантируется стабильность налогового законодательства", - проинформировал глава кабмина.
В целях привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую сферу с 2023 года введены фискальные стимулы при заключении улучшенного модельного контракта.
"В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий на сегодня в страну переехали 35 крупных иностранных компаний, ведется дальнейшая проработка в этом направлении. Благодаря принятым мерам в 2022 году привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов. В целом за 2019-2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге", - привел цифры премьер.
Также постепенно снижается инфляция. К концу года она будет в два раза ниже, чем в предыдущем году, пообещал премьер.
"Сегодня я остановился только на некоторых результатах работы. В целом проведена масштабная системная работа, направленная на повышение благосостояния населения. Правительство совместно с парламентом продолжит работу по реализации поставленных задач", - резюмировал Смаилов.
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