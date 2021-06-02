Судебная экспертиза полностью подтвердила оскорбления Мамаем моего доверителя - юрист Ташенова

АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Айжан Ташенова, представляющая интересы первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека, сообщила о получении копии заключения независимой психолого-филологической экспертизы и назначении на пятницу, 4 июня, в 10.00, очередного предварительного судебного заседания по иску к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой о защите чести и достоинства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как вы знаете, 14 мая, на первом судебном заседании, ответчики (Мамай и Иманбаева) выразили несогласие с результатами представленной нами психолого-филологической экспертизы, как сказал их же адвокат Г. Нурпеисов, "без ознакомления с материалами дела и с самой экспертизой", - напомнила Ташенова.

В итоге 19 мая, на втором заседании, в соответствии со статьей 82 Гражданского процессуального кодекса судьей была назначена независимая судебная экспертиза.

Я ознакомилась с результатами полученного судебного психолого-филологического исследования Института судебных экспертиз по городу Алматы. Так, в 26-страничном документе эксперты подробно ответили на 12 вопросов, поставленных судом. Выводы специалистов однозначны: в содержании видеозаписей имеются негативная информация о личности и деятельности Б. Байбека в форме утверждений, а также высказывания, которые в контексте употребления носят оскорбительный характер в отношении чести и достоинства истца", - написала юрист на своей странице в Facebook .

Она подчеркнула, что в качестве истца Байбек воспользовался своим правом предоставления суду всех необходимых документов и фактов, опровергающих безосновательные домыслы и лживые обвинения Ж. Мамая и И. Иманбаевой.

Более того, предоставленные нами 20 постановлений акимата и других официальных документов однозначно подтверждают законность принятых в период работы Б. Байбека в должности акима Алматы решений, исключительно в интересах государства и общества. Ответчики данные документы не упоминают и абсолютно не оспаривают. Все ссылки на эти материалы приведены в исковом заявлении от 30 апреля и опубликованы на моей странице в Facebook (https://www.facebook.com/100018104222401/posts/835210507092416/?d=n)", - продолжила Ташенова.

При этом, отметила она, Мамай и Иманбаева до сих пор не предоставили в суд ни одного доказательства, "хотя это является их прямой обязанностью".

Также напомню, что на первом заседании ответчики попросили "предоставить дополнительное время для сбора доказательств", несмотря на озвученные почти два месяца назад лживые обвинения в так называемом "журналистском расследовании". Суд в соответствии со статьей 166 Гражданского процессуального кодекса удовлетворил ходатайство, предоставив срок до 25 мая. Однако ответчики до настоящего времени, то есть на 1 июня, не предоставили каких-либо подтверждающих документов или мотивированных возражений. Все это говорит только об одном, у Ж. Мамая и И. Иманбаевой нет ни одного доказательства беспочвенным и абсолютно лживым обвинениям в адрес Б. Байбека. Именно поэтому ответчики и пытаются всеми способами "сохранить лицо" - лихорадочно ищут любые зацепки, превращают судебный процесс в балаган, пытаясь выставить себя жертвами несправедливого правосудия. При этом их адвокаты заявляют нелогичные и абсолютно неуместные ходатайства, уводят обсуждение на посторонние от спора темы и всячески избегают конструктивной полемики", - отметила Ташенова.

Также она выразила надежду на то, что вопрос гласности судебного процесса будет исчерпан и ответчики, наконец-то, дадут возможность обсуждать непосредственно предмет иска.

С самого начала мы выступаем за открытость, прозрачность и гласность судебного процесса. Поэтому мы публично поддержали все ходатайства ответчиков по смене платформы слушаний, по широкому участию СМИ, журналистов и общественности. Между тем, согласно законодательству, соответствующие решения об этом принимаются самим судом. Поэтому, как я уже публично заявила, со следующего заседания буду вести онлайн-трансляцию на своей странице в Facebook. Также в целях пресечения различных инсинуаций, лично "тегну" ключевые СМИ, известных журналистов и представительства зарубежных дипмиссий", - отметила адвокат.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства