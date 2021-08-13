Ташенова: "Заявления Мамая о демократии и верховенстве закона - разменная монета"

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АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Адвокат Айжан Ташенова сегодня внесла в судебную коллегию по гражданским делам суда Алматы отзыв (возражения) на апелляционную жалобу, поданную на решение районного суда по иску Бауыржана Байбека к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как вы все знаете, суд признал распространенные ответчиками сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Бауыржана Байбека, а также обязал опровергнуть лживые обвинения с удалением соответствующих видеоматериалов. Судебный процесс проходил открыто и гласно в режиме онлайн с участием представителей СМИ. Я подробно информировала общественность о ходе дела, выкладывая на всеобщее обозрение все значимые документы и материалы. Что касается непосредственно апелляционной жалобы и моего отзыва. Вынесенный судебный акт по иску Б. Байбека к Ж. Мамаю и И. Иманбаевой - законный и абсолютно обоснованный, а доводы апелляционной жалобы несостоятельны", - написала Ташенова в Facebook .

Она отметила, что апелляционная жалоба не соответствует требованиям статей 404 и 427 Гражданского процессуального кодекса РК, "так как в данном документе (выкладываю в приложении) не приведено ни одного конкретного обстоятельства с наличием новых фактов, имеющих значение для дела и являющихся основанием для отмены или изменения решения".

Апелляционная жалоба составлена юридически не грамотно. Так, из 8 страниц 7,5 - это простая констатация фактов с выдержками из оспариваемого решения суда и извлечениями из норм законов. То есть, как и ранее в ходе всего процесса, Ж. Мамай, И. Иманбаева и их единственный оставшийся юрист пытаются оспаривать решение суда первой инстанции пустыми и не подтвержденными ничем доводами, изложенными всего лишь в двух абзацах", - заявила адвокат.

Она продолжила, что содержание жалобы - "это еще одно наглядное свидетельство полного отсутствия у ответчиков каких-либо доказательств своей широко распространяемой информации, а также абсолютной лживости и необоснованности утверждений в отношении Б. Байбек".

Как ни странно, но в своей же поданной жалобе Ж. Мамай и И. Иманбаева ставят всего лишь 2 вопроса - по земельному участку АО "Казахфильм" и закупу автобусов, хотя до этого пытались всех убеждать о подтвержденных фактах "масштабной коррупции". В частности, ответчики не смогли представить суду какие-либо новые документы или значимые логические доводы. При этом, как известно, оба этих вопроса уже были подробно рассмотрены в суде первой инстанции с изучением и соответствующей оценкой всех подтверждающих документов", - отметила правозащитник.

Она подробно остановилась на каждом из вопросов.

Как уже подтверждено, земельный участок от АО "Казахфильм" был передан управлению туризма Алматы для реализации проекта "Этноленд" в рамках госпрограммы "Рухани Жангыру". Проект прошел публичные общественные слушания с участием деятелей культуры. Еще раз отмечу, что данный участок всегда находился и до сих пор находится в госсобственности. АО "Казахфильм" владело им только на праве долгосрочной аренды", - сказала Ташенова.

Она акцентировала, что законность передачи земли проверена судами трех инстанций, о чем имеются соответствующие судебные акты.

При этом, хотя проект "Этноленд" и был утвержден в период руководства городом Б. Байбека, вопрос его последующей реализации относится к компетенции действующего руководства Алматы, поскольку Б. Байбек не занимает пост акима уже с 28 июня 2019 года, то есть более двух лет", - пояснила адвокат.

Касательно вопроса по закупу автобусов она отметила, что закуп транспортных средств, согласно приказу министра финансов от 25 декабря 2017 года "проводился централизовано комитетом по госзакупкам Министерства финансов РК. То есть акимат Алматы являлся заказчиком, но непосредственно в закупках автобусов участия не принимал и поэтому никак не мог повлиять на их исход. Это однозначно подтверждает приобщенная к материалам дела конкурсная документация".

Таким образом, напрашивается однозначный вывод, что своей абсолютно бессодержательной, ничем не обоснованной апелляционной жалобой Ж. Мамай и И. Иманбаева пытаются искусственно оттягивать момент вступления решения в законную силу. Как уже всем ясно, ответчиками бессовестным образом продолжается деструктивная линия поведения, продемонстрированная в полной мере еще в суде первой инстанции. Затягивание сроков рассмотрения дела, несвоевременное предоставление документов, необоснованные ходатайства и заявления, выступления не по существу спора, неуважительное отношение к суду и ко всем участникам процесса - это "визитная карточка" Ж. Мамая и И. Иманбаевой в ходе всего судебного процесса", - считает Ташенова.

В качестве стороны истца адвокат обращала внимание суда первой инстанции на наличие оснований для вынесения частных определений по факту нарушений, допущенных адвокатами и представителем ответчика. Теперь она планирую поднять этот вопрос и на уровне апелляции.

Ташенова проинформировала, что 16 августа 2021 года, в 10.00, состоится заседание судебной коллегии по рассмотрению апелляционной жалобы, которое из-за расширяющейся пандемии пройдет в online-формате.

С учетом приведенных мной неоспоримых доводов абсолютно закономерно, что судебная коллегия оставит решение суда первой инстанции без изменений. При этом данное решение уже вступит в законную силу, наглядно доказав в правовом поле лживость и несостоятельность всех публичных заявлений Ж. Мамай и И. Иманбаевой в отношении Б. Байбек", - сказала она.

Вместе с тем, продолжила правозащитник, "осуществляемая ответчиками в публичном пространстве уже после суда деструктивная, наносящая вред не только личности, но в целом обществу и государству подрывная деятельность говорит о том, что их публичные заявления про демократию и верховенство закона не стоят "ни гроша". Публично и "с большим треском" проиграв в суде, Ж. Мамай и И. Иманбаева сразу же заявили, что решение суда для них ничего не значит и они не намерены его исполнять".

Привыкнув действовать безнаказанно, вне правового поля, они не останавливаются ни перед чем, огульно, нагло и бездоказательно поливая всех вокруг грязью, навешивая лживые ярлыки. Когда же наступило время ответственности в соответствии с Законом, они тут же заявили об "ущемлении свободы слова и попирании демократии". Цинизм, беспринципность и двойные стандарты этой пары налицо. По факту свобода слова и достоинство личности для этих субъектов - пустой звук и разменная монета. Яркое подтверждение этому - нападение Ж. Мамая и его пособников на журналиста во время организованного ими же брифинга в день оглашения судебного решения, что полностью "сорвало маски", обнажив их истинную, лживую человеческую и нравственную природу. Верховенство закона - это базовый принцип любого современного демократического государства. Он должен неукоснительно соблюдаться всеми без исключений", - высказалась Ташенова.

По ее мнению, публичные заявления Ж. Мамая и И. Иманбаевой о неисполнении решения суда - "это опасный прецедент, ставящий под сомнение основы конституционного строя и правового государства".

Мамай и Иманбаева публично заявляют, что для них законы и решения судов - простая формальность по принципу "хотим - исполняем, хотим - нет". При этом, будучи гражданами Республики Казахстан, они считают, что могут себе позволить жить по собственной, доморощенной и писаной только "для себя" Конституции. И, судя по их деструктивным действиям, можно только предполагать, какое "правовое государство" они хотели бы создать. Поэтому как юрист и гражданин буду добиваться полного и принципиального исполнения решения суда ответчиками в установленные законом сроки, как всегда открыто информируя общественность о принимаемых мерах", - заявила адвокат.

Как и ранее, во избежании разных инсинуаций и передергиваний со стороны Мамая и Иманбаевой, а также для обеспечения открытости и объективности буду вести оnline-трансляцию заседания апелляции на своей странице https://drive.google.com/.../11pj7DDtWQ...

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