Террористов необходимо уничтожить, где бы они ни были - Рахмон

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У террористов нет родины, нет религии, нет национальности. Их надо уничтожить, где бы они ни были", - заявил Рахмон.
В то же время он отметил, что до сих пор не реализовано решение совета коллективной безопасности о формировании единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ. Также не принята межгосударственная целевая программа по укреплению таджикско-афганской границы.
Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана", - подчеркнул Рахмон.
Ежегодно мы фиксируем рост фактов и явлений террористического характера. В течение короткого времени десятки тысяч граждан постсоветских государств оказались в Ираке и Сирии. Часть из них были уничтожены. Возникает логичный вопрос: куда делись остальные? Какое их количество были задержаны или вернулись на родину? Поэтому нашим странам необходимо наладить более действенную координацию спецслужб по борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве. В рамках СНГ я уже предложил разработать систему защиты информационного пространства. Одновременно считаем важной работу по выявлению и купированию каналов перемещения наших граждан в регионах с повышенной террористической активностью. Сказанное также касается каналов проникновения и возвращения на зону ответственности ОДКБ лиц, причастных к терроризму и экстремизму", - сообщил Рахмон.
Он подчеркнул проблему бесконтрольного выезда граждан на учебу в религиозные центры, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку. По словам Рахмона, Таджикистан за последние несколько лет не только нейтрализовал каналы отправки своих граждан на религиозное образование, но и вернул на родину из таких центров более 5 тыс. своих граждан.
Мы знаем, что со второй половины августа прошлого года из афганских тюрем были освобождены тысячи членов ИГИЛ, Аль-Каиды и других террористических группировок, что привело к активизации их деятельности. Нас крайне волнует тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции боевики ИГИЛ. По данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов на южных рубежах ОДКБ насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 60 тыс. боевиков. Государствам-членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому. Что отдельные наши граждане, наблюдая, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры", - заключил глава Таджикистана.