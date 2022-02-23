Тлеуберди обозначил позицию Казахстана по ЛНР и ДНР

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами 7 государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Верительные грамоты Токаеву вручили послы Монголии - Дорж Баярхуу, Греции - Эфталия Какиопулу, Индонезии - Мохамад Фаджрул Рахман, Марокко - Мохаммед Рашид Маанину, Канады - Алан Уилфред Хэмсон, Израиля - Эдвин Натан Ябо Глусман, Венгрии - Отто Иван Рона, сообщает Акорда.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

Глава государства отметил, что 2022 год ознаменован исторической вехой - 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и их странами.

За эти памятные годы мы наладили всестороннее партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Этот спектр включает регулярный политический диалог, динамичное экономическое взаимодействие и активные гуманитарные связи. Самое главное, что наши отношения основаны на прочных узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке", - сказал президент.

По его словам, в полной мере это проявилось в первые дни текущего года, когда Казахстан столкнулся с жестоким и хладнокровным нападением внутренних и внешних деструктивных сил. Он отметил, что благодаря твердой воле и коллективной мудрости казахстанцев была предотвращена попытка государственного переворота, а заговорщики и вандалы привлечены к ответственности.

После "январской трагедии" я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана. Поэтому я выдвинул концепцию нового Казахстана, которая призвана избавить от допущенной в прошлом серьезной несправедливости, не отказываясь при этом от действительных достижений, таких как межэтническое согласие и многовекторная внешняя политика. Мой гордый народ выходит из этого испытания еще более сильным, сплоченным, ориентированным на будущее и полным решимости сохранить свою государственность, суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана призвал международных партнеров в переломный для нашей страны момент проявить солидарность с Казахстаном.

Со своей стороны моя администрация будет осуществлять масштабные политические и экономические реформы, обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией. В эпоху постпандемии призываю вас использовать свой огромный дипломатический и политический опыт для того, чтобы поднять наши двусторонние отношения на новые высоты. Казахстан готов к дальнейшему укреплению всесторонних связей с вашими государствами в двустороннем и многостороннем измерениях, - сказал глава государства.





От отдельно обратился к послу каждой страны и подчеркнул ее значение для Казахстана.

В частности, президент назвал Монголию одним из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии.

Высоко оценив постоянно расширяющееся сотрудничество с Грецией, глава государства отметил, что эта страна является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Средиземноморье.





Развитие тесного взаимодействия с Индонезией Токаев назвал неотъемлемой частью казахстанской внешней политики в Юго-Восточной Азии.

Говоря об отношениях с Марокко, глава государства отметил, что развитие взаимодействия с этой страной является одним из приоритетов стратегии Казахстана в Западной Африке.

Канаду президент назвал надежным и близким партнером Казахстана в западном полушарии, отметив успешное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в обеспечении региональной и международной безопасности, верховенства закона и прав человека.

Обращаясь к послу Израиля, Токаев подчеркнул, что страны неустанно поддерживают добрые отношения, основанные на прочных человеческих связях, всестороннем сотрудничестве, общих ценностях и взаимных интересах.

Он также с удовлетворением констатировал установление подлинно стратегического партнерства с Венгрией, основанного на прочных исторических и культурных узах, а также общих ценностях и интересах.

В завершение лидер Казахстана пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.