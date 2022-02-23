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Тлеуберди обозначил позицию Казахстана по ЛНР и ДНР

22.02.2022, 10:35 4866
Тлеуберди обозначил позицию Казахстана по ЛНР и ДНР
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди рассказал о позиции Казахстана в отношении ЛНР, ДНР и Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, заявил глава МИД РК Тлеуберди, добавив, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Казахстаном не стоит, сообщает РИА "Новости".
 

Да, понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий", - сказал Мухтар Тлеуберди.


Дополнено: Он также отметил, что в настоящее время разрабатывается официальная позиция Казахстана.

В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - сказал министр.

 
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
 
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

 

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Токаев призвал международных партнеров проявить солидарность с Казахстаном

21.02.2022, 13:58 9011
Токаев призвал международных партнеров проявить солидарность с Казахстаном
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами 7 государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Верительные грамоты Токаеву вручили послы Монголии - Дорж Баярхуу, Греции - Эфталия Какиопулу, Индонезии - Мохамад Фаджрул Рахман, Марокко - Мохаммед Рашид Маанину, Канады - Алан Уилфред Хэмсон, Израиля - Эдвин Натан Ябо Глусман, Венгрии - Отто Иван Рона, сообщает Акорда.
 
Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.
 
Глава государства отметил, что 2022 год ознаменован исторической вехой - 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и их странами.
 

За эти памятные годы мы наладили всестороннее партнерство и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях. Этот спектр включает регулярный политический диалог, динамичное экономическое взаимодействие и активные гуманитарные связи. Самое главное, что наши отношения основаны на прочных узах дружбы, общих ценностях и взаимной поддержке", - сказал президент.

 
По его словам, в полной мере это проявилось в первые дни текущего года, когда Казахстан столкнулся с жестоким и хладнокровным нападением внутренних и внешних деструктивных сил. Он отметил, что благодаря твердой воле и коллективной мудрости казахстанцев была предотвращена попытка государственного переворота, а заговорщики и вандалы привлечены к ответственности.
 

После "январской трагедии" я не стремлюсь к реваншу или поляризации. Как президент страны считаю важнейшим приоритетом консолидацию, а не раскол граждан Казахстана. Поэтому я выдвинул концепцию нового Казахстана, которая призвана избавить от допущенной в прошлом серьезной несправедливости, не отказываясь при этом от действительных достижений, таких как межэтническое согласие и многовекторная внешняя политика. Мой гордый народ выходит из этого испытания еще более сильным, сплоченным, ориентированным на будущее и полным решимости сохранить свою государственность, суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул Токаев.

 
Президент Казахстана призвал международных партнеров в переломный для нашей страны момент проявить солидарность с Казахстаном.
 

Со своей стороны моя администрация будет осуществлять масштабные политические и экономические реформы, обеспечивать неприкосновенность инвестиционных контрактов и неустанно бороться с коррупцией. В эпоху постпандемии призываю вас использовать свой огромный дипломатический и политический опыт для того, чтобы поднять наши двусторонние отношения на новые высоты. Казахстан готов к дальнейшему укреплению всесторонних связей с вашими государствами в двустороннем и многостороннем измерениях, - сказал глава государства.


От отдельно обратился к послу каждой страны и подчеркнул ее значение для Казахстана. 
 
В частности, президент назвал Монголию одним из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии.
 
Высоко оценив постоянно расширяющееся сотрудничество с Грецией, глава государства отметил, что эта страна является важным партнером Казахстана в Европейском Союзе и Средиземноморье.

Развитие тесного взаимодействия с Индонезией Токаев назвал неотъемлемой частью казахстанской внешней политики в Юго-Восточной Азии.
 
Говоря об отношениях с Марокко, глава государства отметил, что развитие взаимодействия с этой страной является одним из приоритетов стратегии Казахстана в Западной Африке.
 
Канаду президент назвал надежным и близким партнером Казахстана в западном полушарии, отметив успешное сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в обеспечении региональной и международной безопасности, верховенства закона и прав человека.
 
Обращаясь к послу Израиля, Токаев подчеркнул, что страны неустанно поддерживают добрые отношения, основанные на прочных человеческих связях, всестороннем сотрудничестве, общих ценностях и взаимных интересах.
 
Он также с удовлетворением констатировал установление подлинно стратегического партнерства с Венгрией, основанного на прочных исторических и культурных узах, а также общих ценностях и интересах.
 
В завершение лидер Казахстана пожелал дипломатам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.
 

Выборы районных акимов в Казахстане пройдут в 2024 году

17.02.2022, 22:22 21021
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Выборы районных акимов в Казахстане пройдут в 2024 году. Об этом заявил в интервью телеканалу Qazaqstan президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства напомнил, что в прошлом году впервые были проведены выборы сельских акимов
 

В прошлогоднем послании я сказал, что нужно провести выборы акимов районов. Мы проведем их в 2024 году. Возможно, в качестве пилотного проекта мы приступим к этой работе со следующего года", - сказал Токаев.


Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью рассказал об участии в следующих президентских выборах.
 

Исполнительный секретарь Nur Otan обсудил с премьер-министром реализацию предвыборной программы партии

17.02.2022, 11:55 23366
Исполнительный секретарь Nur Otan обсудил с премьер-министром реализацию предвыборной программы партии
Фото: Instagram/Асхат Оралов
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как вы знаете, по поручению главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева Центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в мажилисе проводится анализ качества исполнения предвыборных обещаний партии за 2021 год", - написал Оралов в Instagram.

 
Он рассказал, что в ходе встречи с главой кабмина были обсуждены вопросы взаимодействия членов правительства и партийных органов по реализации республиканской предвыборной программы Nur Otan.
 

Президент принял посла ОАЭ в Казахстане

16.02.2022, 19:13 27001
Президент принял посла ОАЭ в Казахстане
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда Аль-Арики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Собеседники обсудили перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства подчеркнул твердую приверженность дальнейшему укреплению традиционно дружественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Эмиратами.
 
Посол ОАЭ выразил признательность лидеру Казахстана за возможность встречи и проинформировал о готовности его страны к расширению двустороннего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов.
 

Токаев поддержал решение президента Туркменистана о проведении внеочередных президентских выборов

14.02.2022, 17:57 36956
Токаев поддержал решение президента Туркменистана о проведении внеочередных президентских выборов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поддержал решение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента Казахстана, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана послужит делу процветания этого государства, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также в ходе телефонного разговора главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года. 
 
Отмечается, что президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.
 

Уали рассказал подробности визита Токаева в Россию

14.02.2022, 14:37 37931
Уали рассказал подробности визита Токаева в Россию
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Пресс-секретарь президента Берик Уали рассказал подробности визита Касым-Жомарта Токаева в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Переговоры с Владимиром Путиным
 

В Москве были проведены насыщенные и, самое главное, плодотворные переговоры нашего президента с Владимиром Путиным. Беседа, продолжавшаяся, к слову, более 4 часов, по оценке обоих лидеров, позволила открыто и в доверительном ключе обсудить наиболее актуальные темы казахстанско-российской повестки", - говорится в статье Уали «Краткосрочный визит с долгосрочными перспективами», размещенной в газете «Казахстанская правда».

 
По словам пресс-секретаря главы государства, формат переговоров был очень открытым.
 

Встреча на высшем уровне была организована без оглядки на "социальное дистанцирование" - были и полноценные рукопожатия, и дружеские объятия. По нынешним "ковидным" временам такой прием на высшем уровне - большая редкость. Таких важных гостей, как президенты Ирана и Франции, Путин встречал холодно и вел с ними переговоры на почтительном расстоянии, через длинный стол", - подчеркнул Уали. 

 
Он рассказал, что Путин и Токаев в одной машине передвигались по улицам города и обсуждали двусторонние отношения. 
 
Уали напомнил, что кремлевские переговоры завершились подписанием большого пакета соглашений в сфере образования, цифровизации, освоения космоса, подготовки специалистов в области мирного использования атомной энергии. Были достигнуты предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане, а также по подготовке востребованных специалистов в рамках нашей стипендиальной программы "Болашак". 
 

Необходимо отметить положительное отношение Владимира Путина к безусловно полезным инициативам Касым-Жомарта Токаева в этом вопросе. Президент Казахстана считает, что эти благие начинания помогут переформатировать наше образование в сторону получения молодыми людьми передового технического образования", - добавил Уали. 

 
Значимым итогом переговоров, по его словам, стало соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Казахстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг", которое предусматривает поставки маневровых и магистральных локомотивов, грузовых вагонов и другой продукции российского железнодорожного машиностроения. 
 
Уали особо отметил заявление Путина о том, что Россия будет делать все, чтобы поддержать Касым-Жомарта Токаева.
 
Встреча с Мишустиным
 
Очень плодотворно прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. На ней обсуждались вопросы дальнейшего продвижения делового партнерства между Казахстаном и Россией. 

Президент призвал направить все усилия, прежде всего, на реализацию достигнутых в ходе состоявшегося визита договоренностей и добиться конкретных результатов", - отметил Уали. 

 
Поездка в Татарстан
 
В России Токаев также впервые посетил Казань - город с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.
 
Визит начался с посещения Казанского Кремля, история которого насчитывает тысячу лет. Здесь президент посетил мечеть "Кул Шариф" и Благовещенский собор. Он был впечатлен увиденным, отметив символичность добрососедского расположения мусульманской мечети и православного храма в минутной ходьбе друг от друга.
 
После посещения Кремля Токаев провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. 
 

Глава Татарстана сопровождал казахстанского лидера на протяжении всего пребывания в республике. Очевидно, что у них сложились дружеские отношения. Их встреча в Казани стала третьей по счету за последние 10 месяцев", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. 

 
Основное внимание на переговорах было уделено развитию торгово-экономической и инвестиционной кооперации. Было отмечено, что Татарстан занимает одно из ведущих мест среди субъектов России по уровню и масштабам сотрудничества с Казахстаном, которое растет из года в год. Показательным примером этого взаимодействия является деятельность флагманов экономики республики - "ТАНЕКО" и "КАМАЗ".
 
Токаев посетил заводы этих предприятий, расположенные в Нижнекамске и Набережных Челнах. 
 

На сегодняшний день в активной фазе находятся три проекта по строительству заводов по выпуску автокомпонентов "КАМАЗ" и автомобильных шин "Татнефть" в Костанайской и Карагандинской областях. На подходе еще три крупных проекта с участием этих компаний. В свою очередь в Татарстане плодотворно работают порядка 40 совместных предприятий с участием казахстанского капитала", - отметил Уали. 

 
Президенту рассказали, что в Татарстане проживают около 2 тысяч казахов, больше половины из которых - студенты. В Нижнекамске и Набережных Челнах президент встретился с молодыми специалистами из Казахстана, проходящими практику в компании "Татнефть" и на заводе компании "КАМАЗ". 
 

Татарстан - безусловно, развитый во всех отношениях регион России. Эта республика сохранила свою национальную самобытность, но в то же время сделала мощный рывок в технологическом развитии", - отметил президент во время визита. 

 
В Казани в честь лидера Казахстана также был организован прием и концерт от имени президента Татарстана, в ходе которого были исполнены казахские, татарские, русские песни, в том числе произведения Шамши Калдаякова и других композиторов.
 
 "Касым-Жомарт Токаев считает, что нынешний визит в Российскую Федерацию и переговоры на высшем уровне, без всякого преувеличения, стали очень важными, если не самыми важными, которые состоялись в последние годы между Казахстаном и Россией. Полагаю, эту точку зрения разделяет и российский лидер", - подчеркнул Уали. 

Напомним, визит Токаева в Россию состоялся 10-11 февраля. По итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов.  
 

Роман Скляр встретился с президентом Туркменистана

12.02.2022, 18:38 52926
АШХАБАД. 12 ФЕВРАЛЯ - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом, где провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи с главой Туркменистана были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан 24-25 октября 2021 года, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В рамках визита Скляр также провел отдельные переговоры с заместителями председателя кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Шахымом Абдрахмановым и Чары Гылыджжовым, в ходе которых были детально рассмотрены практические меры дальнейшего углубления экономического сотрудничества. 
 
Напомним, в Туркменистане 12 марта пройдут досрочные выборы президента.
 

Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера - Карин

11.02.2022, 18:21 63531
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Государственный секретарь Ерлан Карин встретился с Уполномоченным МИД Германии по странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа Маттиасом Люттенбергом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи госсекретарь и Уполномоченный МИД ФРГ обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-германского сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Госсекретарь подчеркнул, что Казахстан рассматривает Германию как важного стратегического партнера в Европе и Европейском Союзе и заинтересован в дальнейшем развитии многоплановой кооперации.
 
Карин также проинформировал собеседника о планах по политической модернизации и реализации нового экономического курса Главы государства.
 
В свою очередь, Маттиас Люттенберг поблагодарил госсекретаря за возможность встречи и отметил большой потенциал для наращивания политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами.
 

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