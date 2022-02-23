Президент России подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА. 22 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Государственная дума РФ готова приступить к ратификации соглашений, сообщает ТАСС .

Напомним, сегодня члены Совета безопасности России поддержали обращение лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости

На расширенном заседании Совбеза рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Помимо президента России, в нем также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее МИД РФ обвинил Киев в геноциде на территории Донбасса. По информации Следственного Комитета РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

По словам представителя народной милиции ДНР, артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.

Как отмечает РИА Новости , конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.