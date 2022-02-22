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Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР

21.02.2022, 20:17 22251
ДОНЕЦК. 21 ФЕВРАЛЯ - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 21 февраля, обратился к России с просьбой признать республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - сказал он.

 
Пушилин также обратился с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны, сообщает ТАСС.
 

Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал он.

 
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики.

 

Прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны", - сказал он.

 
На Донбассе продолжается обстрел населенных пунктов, есть жертвы среди мирных жителей. Власти эвакуируют женщин и детей, объявлена всеобщая мобилизация. 21 февраля российские пограничники зафиксировали проникновение на территорию РФ диверсионно-разведывательной группы с Украины.
 
Ранее сообщалось, что 35 глав российских регионов официально заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Такие же меры предприняли главы Волгоградской и Воронежской областей. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. 
 
Президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тыс. руб. На оказание помощи из федерального бюджета выделили 5 млрд руб. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после заявления о готовности принять беженцев поручил Минтруду региона сформировать перечень профессий, по которым есть вакансии для переселенцев из ЛНР и ДНР. Правительства ЯНАО и Нижегородской области, а также белгородское отделение Красного Креста направят беженцам гуманитарную помощь. 
 

новости по теме

Президент России подписал указ о признании ДНР и ЛНР

22.02.2022, 01:46 15451
Президент России подписал указ о признании ДНР и ЛНР
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА. 22 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Российской Федерацией и республиками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Государственная дума РФ готова приступить к ратификации соглашений, сообщает ТАСС.
 
Напомним, сегодня члены Совета безопасности России поддержали обращение лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщает РИА Новости
 
На расширенном заседании Совбеза рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Помимо президента России, в нем также принимали участие глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие члены Совета.
 
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась - Киев игнорирует договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
 
Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
 
Ранее МИД РФ обвинил Киев в геноциде на территории Донбасса. По информации Следственного Комитета РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году. 
 
По словам представителя народной милиции ДНР, артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
 
Как отмечает РИА Новости, конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встречах контактной группы. За основу взяты Минские соглашения, которые предусматривают проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
 
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
 

Российские военные уничтожили две боевые машины ВСУ

21.02.2022, 19:22 22871
ДОНЕЦК. 21 ФЕВРАЛЯ - 21 февраля российские пограничники зафиксировали проникновение на территорию РФ диверсионно-разведывательной группы с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в районе станицы Митякинской Ростовской области, сообщает RT.
 
При попытке задержания подразделениями вооружённых сил ЮВО, вызванными для оперативного прикрытия, были уничтожены пять диверсантов и две БМП украинской армии.
 
На Донбассе продолжается обстрел населенных пунктов, есть жертвы среди мирных жителей. Власти эвакуируют женщин и детей, объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее сообщалось, что 35 глав российских регионов официально заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Такие же меры предприняли главы Волгоградской и Воронежской областей. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации.   

Президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тыс. руб. На оказание помощи из федерального бюджета выделили 5 млрд руб. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после заявления о готовности принять беженцев поручил Минтруду региона сформировать перечень профессий, по которым есть вакансии для переселенцев из ЛНР и ДНР. Правительства ЯНАО и Нижегородской области, а также белгородское отделение Красного Креста направят беженцам гуманитарную помощь. 
 

ВСУ продолжает уничтожать населенные пункты Донбасса

21.02.2022, 13:40 24631
ВСУ продолжает уничтожать населенные пункты Донбасса
Фото: telegram/Представительство ДНР в СЦКК / DPR in JCCC
ДОНЕЦК. 21 ФЕВРАЛЯ - На Донбассе продолжается обстрел населенных пунктов, есть жертвы среди мирных жителей. Власти эвакуируют женщин и детей, объявлена всеобщая мобилизация, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости. 
 

В ДНР заявили, что в Новоазовском районе попыталась прорваться к российской границе диверсионная группа противника, подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения народной милиции ДНР, центральные пути сообщения перекрыты, идет бой. В ЛНР заявили, что за сутки при обстрелах со стороны украинских силовиков погибли 2 и ранены 3 мирных жителя, разрушены и повреждены 9 жилых домов в Пионерском, Знаменке и Лозовом, 1 жилой дом в Луганске и 3 в Красном Яре", - сообщает агентство. 

 
В поселке шахты "Трудовская" в результате удара украинских силовиков из запрещенных минометов по остановке общественного транспорта погиб шахтер, ехавший на утреннюю смену. Ранее при атаке ВСУ погиб военнослужащий, сегодня утром украинские силовики также обстреляли две школы в Донецке. В одной из них повреждены фасад и окна, в другой - окна, сообщает агентство со ссылкой на источники в ДНР. 
 
Напомним, происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева, заявил МИД РФ. По информации Следственного Комитета РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.
 
По словам представителя народной милиции ДНР, артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
 
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.


Ранее сообщалось, что 35 глав российских регионов официально заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Такие же меры предприняли главы Волгоградской и Воронежской областей. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

 
Президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тыс. руб. На оказание помощи из федерального бюджета выделили 5 млрд руб. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после заявления о готовности принять беженцев поручил Минтруду региона сформировать перечень профессий, по которым есть вакансии для переселенцев из ЛНР и ДНР. Правительства ЯНАО и Нижегородской области, а также белгородское отделение Красного Креста направят беженцам гуманитарную помощь.
 

Очередной шторм пришел в Калининградскую область

19.02.2022, 21:20 34656
Фото: kgd.ru
КАЛИНИНГРАД. 19 ФЕВРАЛЯ - В ночь на 19 февраля в Калининградскую область с запада пришел мощный циклон и принес с собой грозу, град и ветер до 27 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За ночь и день субботы на территории Калининграда упало 82 дерева. В результате повреждены 14 автомобилей, отключено 703 точки уличного освещения. Ветром сорвало два светофора", - сообщает Калининград.Ru.


 
По данным klops.ru, из-за обильного ливня уровень воды в устье реки Преголи поднялся до опасной отметки. Она вышла из берегов и затопила ближайшие улицы и дороги. 

Сообщений о пострадавших не поступало. Задержек рейсов по погодным условиям нет.
 
Накануне региональное управление МЧС объявило в Калининградской области очередное штормовое предупреждение. В субботу, 19 февраля, в регионе прогнозировали усиление юго-западного, западного ветра до 25-27 метров в секунду. Однако эксперты считают, что циклон не будет иметь таких разрушительных последствий, как январские штормы.
 
В январе на Калининградскую область обрушились один за другим пять мощных штормов с максимальными порывами ветра до 29 метров в секунду. В результате последнего урагана сильно пострадало побережье Балтийского моря: были повреждены пешеходные променады и заграждения, размыты участки берега, пострадали слипы для лодок. Волны, достигавшие высоты 5,5 м, повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. Калининградская область потеряла порядка 15,5 га территорий на побережье Балтийского моря.
 

Обстановка в Донбассе: обстрелы продолжаются, более 30 тыс. жителей ЛНР И ДНР эвакуировались

19.02.2022, 14:35 37211
Фото: gazeta.ru
ДОНБАСС. 19 ФЕВРАЛЯ - Более 30 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик эвакуировались из Донбасса, в регионе объявлена всеобщая мобилизация, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Около 25 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) на своих машинах пересекли границу России", - сообщают "Известия" со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова. 

 
В то же время из ДНР эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС ДНР. 
 
Сегодня на выезде из Донецка сформирована еще одна колонна из автобусов для эвакуации. 
 
В настоящее время беженцев принимают в Ростовской области. Там развернуты 143 пункта для эвакуированных из Донбасса, в которых находятся 1692 человека. В связи с масштабной эвакуацией глава Ростовской области объявил в регионе режим ЧС. 

 
В Башкирии создали оперативный штаб для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, заявил глава региона Радий Хабиров. 
 
О готовности принять не менее полутора тысяч беженцев заявила Якутия. Эвакуированных также готовы принять еще семь регионов РФ, в том числе Краснодарский край и Московская область. 
 
По информации РИА Новости, сегодня в 8 утра украинские силовики обстреляли из артиллерии населенный пункт Саханка в ДНР. Обстреляны также населенные пункты Горловка, Новоласпа и Коммунаровка.
 
Представитель народной милиции ДНР заявил, что в результате обстрелов силовиков создана угроза водоснабжению 40 населенных пунктов в Донбассе. Источник в ДНР также сообщил, что при обстреле со стороны украинских силовиков в Коминтерново пострадал мирный житель.
 
Сегодня главы самопровозглашенных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили всеобщую мобилизацию. 
 
Тем временем офис Зеленского заявил о полном контроле силовиками ситуации на востоке Украины, сообщает РИА Новости. 
 

Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

17.02.2022, 12:47 44941
Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой
Фото: pixabay.com
НЬЮ-ДЕЛИ. 16 ФЕВРАЛЯ - Система торговли криптовалютой является финансовой пирамидой, способной лишить правительство страны механизмов контроля за экономикой. Об этом со ссылкой на зампреда Резервного банка Индии (RBI) Раби Санкара сообщил во вторник телеканал NDTV, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Санкара, "цифровые активы угрожают финансовой независимости и подрывают финансовую целостность страны", сообщает ТАСС
 

Мы также видели, что криптовалюты не подходят под определение денежной единицы, актива или товара, у них нет денежных потоков, собственной ценности. Они сродни пирамиде Понци (первая финансовая пирамида в США - прим. ТАСС) и, возможно, даже хуже", - заявил он.

 
Он отметил, что "торговля криптовалютой может разрушить валютную, банковские системы и в целом способности правительства контролировать экономику".
 
Ранее министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что правительство республики проведет консультации о криптовалюте, после которых примет решение относительно ее "запрета или не запрета". При этом она отметила, что объявленный ранее налог в 30% на доходы от цифровых активов не означает, что криптовалюты получили законный статус.
 
В настоящее время в Индии обсуждается законопроект о регулировании криптовалют. Его первый вариант предполагал запрет всех "частных криптовалют", однако допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. При этом предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране. Предполагалось, что документ будет рассмотрен парламентом в осеннюю сессию, однако этого не произошло. Также его нет в повестке проходящей бюджетной сессии парламента.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане налог для майнеров могут увеличить в 10 раз.
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал о майнинге и его влиянии на энергосистему
 
В начале года стало известно о том, что плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг, приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в три раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC. 
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. 
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны. 
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. 
 
В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании. 
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей. 
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 
 
69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". 
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

В РФ ужесточили наказание для насильников детей

16.02.2022, 20:01 48056
МОСКВА. 16 ФЕВРАЛЯ - 16 февраля председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Телеграмм-канале сообщил о принятии закона по ужесточению наказания для насильников детей и тех, кто их укрывает, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для  насильников детей.
 

Нередко насилие над ребенком, используя свое положение, совершает человек, от которого жертва зависит", - написал Вячеслав Володин.

 
В этой связи принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом:
 
  • проживающим с ребенком;
  • несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего;
  • осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
 
Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.
 
Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета - до шести лет лишения свободы.
 

Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее. Убежден, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жестким", - отметил председатель Госдумы РФ.

 

Сына Бердымухамедова выдвинули кандидатом в президенты Туркменистана

14.02.2022, 21:04 55036
АШХАБАД. 14 ФЕВРАЛЯ - Сын действующего главы Туркменистана Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В понедельник, 14 февраля, в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента страны выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Участники съезда выслушали и поддержали речь Сердара Бердымухамедова, сообщают Известия со ссылкой на издание Salam News.
 
Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Он окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С.А. Ниязова по специальности инженер-технолог. 
 
С 2008 по 2011 годы учился в Дипломатической академии МИД России, став специалистом по международным отношениям. 
 
С 2011 по 2013 годы учился в Женеве в Центре политики безопасности, став специалистом по европейской и международной безопасности.
 
В марте 2018 года Сердар Бердымухамедов был назначен заместителем главы МИД Туркменистана.
 
С февраля 2020 года Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. 
 
С февраля 2021 года он работает в должности вице-премьера.
 
Напомним, внеочередные выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта этого года. 
 

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