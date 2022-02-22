Пушилин и Пасечник попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК. 21 ФЕВРАЛЯ - Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 21 февраля, обратился к России с просьбой признать республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - сказал он.
Пушилин также обратился с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны, сообщает ТАСС.
Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал он.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики.
Прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны", - сказал он.
На Донбассе продолжается обстрел населенных пунктов, есть жертвы среди мирных жителей. Власти эвакуируют женщин и детей, объявлена всеобщая мобилизация. 21 февраля российские пограничники зафиксировали проникновение на территорию РФ диверсионно-разведывательной группы с Украины.
Ранее сообщалось, что 35 глав российских регионов официально заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Такие же меры предприняли главы Волгоградской и Воронежской областей. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам по 10 тыс. руб. На оказание помощи из федерального бюджета выделили 5 млрд руб. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после заявления о готовности принять беженцев поручил Минтруду региона сформировать перечень профессий, по которым есть вакансии для переселенцев из ЛНР и ДНР. Правительства ЯНАО и Нижегородской области, а также белгородское отделение Красного Креста направят беженцам гуманитарную помощь.