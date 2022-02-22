ВСУ продолжает уничтожать населенные пункты Донбасса

Фото: telegram/Представительство ДНР в СЦКК / DPR in JCCC

ДОНЕЦК. 21 ФЕВРАЛЯ - На Донбассе продолжается обстрел населенных пунктов, есть жертвы среди мирных жителей. Власти эвакуируют женщин и детей, объявлена всеобщая мобилизация, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости.

В ДНР заявили, что в Новоазовском районе попыталась прорваться к российской границе диверсионная группа противника, подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения народной милиции ДНР, центральные пути сообщения перекрыты, идет бой. В ЛНР заявили, что за сутки при обстрелах со стороны украинских силовиков погибли 2 и ранены 3 мирных жителя, разрушены и повреждены 9 жилых домов в Пионерском, Знаменке и Лозовом, 1 жилой дом в Луганске и 3 в Красном Яре", - сообщает агентство.

В поселке шахты "Трудовская" в результате удара украинских силовиков из запрещенных минометов по остановке общественного транспорта погиб шахтер, ехавший на утреннюю смену. Ранее при атаке ВСУ погиб военнослужащий, сегодня утром украинские силовики также обстреляли две школы в Донецке. В одной из них повреждены фасад и окна, в другой - окна, сообщает агентство со ссылкой на источники в ДНР.

Напомним, происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева, заявил МИД РФ. По информации Следственного Комитета РФ, следователи завели уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным ведомства, в августе-октябре 2021 года в поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района обнаружены пять стихийных массовых захоронений, из которых эксгумировали останки не менее 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году.

По словам представителя народной милиции ДНР, артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Он заявил, что Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.





Ранее сообщалось , что 35 глав российских регионов официально заявили о готовности принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Такие же меры предприняли главы Волгоградской и Воронежской областей. По информации РИА "Новости", Ростовская область готова принять до 900 тыс. граждан республик. В регионе власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

