01.11.2024, 09:28 13981
Токаев 4-5 ноября посетит Францию с государственным визитом
В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.
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02.11.2024, 11:49 3766
Казахстан задает тон конструктивному взаимодействию в Центрально-Азиатском субрегионе - посол России
Фото: посольство РФ в РК
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан задает тон конструктивному взаимодействию в Центрально-Азиатском субрегионе, заявил в ходе своего выступления на открытии международной конференции "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии" посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Хотелось бы отметить сбалансированный, конструктивный внешнеполитический курс Республики Казахстан и активную роль Астаны в поддержании региональной стабильности в Центральной Евразии. Своим примером Казахстан во многом задает тон конструктивному взаимодействию в субрегионе", - заявил посол.
По его словам, помимо имманентных рисков полицентричного мироустройства и дестабилизирующих действий коллективного Запада, человечество сталкивается с множественными глобальными вызовами, среди которых - вооруженные конфликты, международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, продовольственный и миграционный кризисы, киберугрозы, деградация окружающей среды.
Для успешного решения стоящих перед нами масштабных задач по купированию этих угроз необходимо объединить усилия широкого круга конструктивно настроенных государств. Об этом подробно говорил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел нашей страны 14 июня этого года, обосновав инициативу о формировании новой архитектуры евразийской безопасности, сотрудничества и партнерства", - сообщил Алексей Бородавкин.
Посол также отметил, что в международной политике в Евразии в целом, и в Центрально-Азиатском субрегионе в частности, сейчас преобладает прагматизм и сотрудничество.
К тому же здесь уже существуют представительные международные структуры, которые могут составить основу будущей региональной архитектуры сотрудничества и безопасности - ШОС, АСЕАН, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, СВМДА и другие. На наш взгляд, необходимо активизировать диалоговый процесс и развивать горизонтальные, "сетевые" связи между этими организациями и формами для выработки совместных, приемлемых для всех алгоритмов сотрудничества. Следует отметить, что российские предложения не претендуют на некую эксклюзивность. Это не какая-то оторванная от реальности геополитическая схема или догма. Такая "самооценка" противоречила бы демократическому духу новой системы международных отношений, смахивала бы на подходы, которыми, к сожалению, грешат апологеты однополярности. Напротив, мы видим большой потенциал в сопряжении с нашими идеями созвучных им концепций, в том числе китайской инициативы в области глобальной безопасности, индийской Индо-Тихоокеанской инициативы и наработок в рамках АСЕАН с учетом системообразующей роли асеаноцентричных объединений с точки зрения обеспечения устойчивости в АТР", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что в основе нового контура партнерства в Евразии должны лежать незыблемые постулаты о равной и неделимой безопасности, недопустимости попыток укрепления собственной безопасности за счет и в ущерб безопасности других.
Он должен быть открыт для всех государств и международных организаций, стремящихся к развитию подлинного сотрудничества на континенте на базе Устава ООН, принципов невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов друг друга, права народов распоряжаться своей судьбой, общепризнанных норм в области прав человека. При этом важно неизбирательно руководствоваться положениями международного права во всей их совокупности и взаимосвязанности. С точки зрения консолидации единомышленников, разделяющих данные постулаты, пожалуй, ключевым форумом является БРИКС, на членов которого приходится почти половина населения Земли и больше трети мирового ВВП", - проинформировал посол.
Дипломат отметил, что БРИКС - это движущая сила глобального перехода к более справедливому многополярному миропорядку.
Напомним, сегодня в Астане проходит международная конференция "Формирование многополярного мира и траектории развития Центральной Евразии".
В мероприятии принимают участие представители государственных структур, ведущих аналитических и общественных центров и организаций из России, Казахстана, Беларуси, Сербии и Таджикистана.
В рамках мероприятия эксперты и политологи поделятся новыми подходами к вопросам сотрудничества и развития. Основное внимание будет уделено вопросам мировой полицентричности, стратегическим вызовам для региона, а также перспективам экономической интеграции.
01.11.2024, 15:28 10161
Токаев обсудил с послом Гиоге повестку своего госвизита во Францию
Президент посетит Париж 4-5 ноября
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и посол Франции Сильван Гиоге обсудили вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику, сообщает Акорда.
В ходе встречи с послом Франции президент выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства.
Поздравив французского посла с назначением, президент Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений.
Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.
Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику. В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.
31.10.2024, 18:45 19141
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Испании
Фото: Акорда
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия, сообщает пресс-служба Акорды.
В этот трудный момент от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.
Напомним, 95 человек погибли в результате масштабного наводнения в Испании. Страна переживает одно из крупнейших стихийных бедствий в истории.
30.10.2024, 20:20 25956
Токаев подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024
Фото: Акорда
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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба Акорды.
Главы государств обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразили обоюдное мнение, что сотрудничество между Казахстаном и Катаром имеет подлинно стратегический и взаимовыгодный характер.
Президент Казахстана подтвердил свое участие в конференции Doha Forum 2024 на приглашение эмира Катара.
Собеседники также договорились продолжить тесные контакты между двумя странами.
30.10.2024, 17:01 27276
Глава МИД России посетит с рабочим визитом Казахстан
Основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого визита президента России в Казахстан
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Москва. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 ноября посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщила в ходе брифинга представитель министерства Мария Захарова.
Министр проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. Основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан", - проинформировала она.
В духе российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества предполагается рассмотреть двустороннюю повестку дня, актуальные международные вопросы, которые представляют взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями по взаимодействию на общих интеграционных площадках, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.
Кроме того, в ходе поездки намечена встреча главы российского внешнеполитического ведомства с профессорско-преподавательским составом и студентами одного из высших учебных заведений Астаны.
Напомним, Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом осенью.
29.10.2024, 10:08 36486
Президенты Казахстана и Монголии провели переговоры
Фото: Акорда
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Улан-Батор. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Переговорам предшествовала церемония официальной встречи на площади Сухэ-Батора перед домом правительства.
В честь прибытия президента Казахстана были выстроены почетный караул и конная гвардия в монгольских доспехах. После рапорта начальника почетного караула прозвучали государственные гимны двух стран. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
Поблагодарив за теплый прием, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает особое значение своему первому визиту в Монголию в качестве главы государства.
По его словам, Монголия является одним из важнейших партнеров Казахстана, с которым нашу страну связывают общие многовековые традиции и культурно-исторические корни.
Уважаемый президент, я прибыл в Монголию с государственным визитом по Вашему приглашению. Это большая честь для меня и для всех членов делегации. Сегодня мы подпишем важные двусторонние документы, в том числе Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Убежден, что данный шаг будет способствовать активизации сотрудничества на всех уровнях и откроет широкие перспективы во благо развития двух народов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что государственный визит президента Казахстана в Монголию выведет двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.
Действительно, со дня установления дипломатических отношений между нашими странами прошло порядка 30 лет. Этот государственный визит осуществляется спустя 16 лет. Наша страна рассматривает Ваш визит как основу для определения перспектив и направлений двустороннего сотрудничества на ближайшее время. Ваш визит имеет особое значение, поскольку выводит отношения двух стран на совершенно новый уровень, а именно на уровень стратегического партнерства", - сказал президент Монголии.
В ходе содержательной беседы главы государств уделили особое внимание перспективам развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Обсуждены вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горно-металлургического комплекса, энергетики, транспорта и логистики, а также финансов.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной реализации совместных проектов и подписанных документов.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур.
В завершение встречи президент Монголии подарил главе государства Казахско-монгольский словарь, который включает более 60 тысяч словарных статей.
24.10.2024, 20:27 81871
Беларусь стала государством - партнером в БРИКС
Минск полностью разделяет философию организации
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Беларусь стала государством - партнером в БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает РБК.
Мы стали партнерами - это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб", - заявил президент Беларуси.
При этом статус государства-партнера Лукашенко сравнил с предбанником.
А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Почему не принять? Нет, не приняли. Придумали этот "предбанник" в виде партнера", - сказал он.
Минск полностью разделяет философию БРИКС, отметил глава государства.
Беларусь идет к вам с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем. Мы готовы стать активным участником объединения", - сказал он.
По словам белорусского президента, географическое положение Беларуси в центре Европы, ее опыт и достижения "позволяют с уверенностью говорить о том", что страна станет "еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации". Участие Минска расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим, добавил он.
Среди направлений, в которых, по мнению Лукашенко, Беларусь сможет сыграть весомую роль, он назвал сферу безопасности. Минск готов поделиться с БРИКС своим опытом, "как стать сильнее самим и сделать сильнее других", ранее сказал президент.
Ранее статус страны - партнера БРИКС получил Казахстан.
Напомним, саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
24.10.2024, 18:05 82746
Появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста - декларация БРИКС
Фото: Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В мире появляются новые центры силы, принятия политических решений и экономического роста, сообщается в Казанской декларации, принятой в среду странами - участницами БРИКС на саммите.
По мнению стран - членов объединения, эта тенденция прокладывает путь к более равноправному, справедливому, демократическому и сбалансированному многополярному мировому порядку и предоставляет странам с формирующимся рынком и развивающимся странам больше возможностей для получения выгод от универсально выгодной и инклюзивной экономической глобализации, сообщает ИА "Синьхуа".
Напомним, вчера участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию.
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