Токаев: Будущее Азии зависит от коллективной готовности к укреплению диалога

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем выступлении на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности.
Глава государства отметил, что прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии.
Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели. Совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте", - заявил Токаев.
Президент подчеркнул, что Казахстан в качестве председателя Совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов это уже принесло ощутимые результаты.
В прошлом году был пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в который включены такие новые приоритетные области сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий. Мы создали совещательный орган - Совет мудрецов СВМДА, в который войдут видные политические и общественные деятели, чей богатый опыт и знания будут способствовать реализации наших совместных усилий", - сказал Токаев.
Особое внимание президент уделил геополитической ситуации на планете.
Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо глобальной дисфункцией. С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. На мой взгляд, особо важной задачей, стоящей перед нами, является достижение устойчивости в международных отношениях перед лицом возникающих беспрецедентных угроз. Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу", - высказался он.
По его словам, Казахстан в качестве председателя Совещания ставит перед собой задачу наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса в рамках СВМДА. В прошлом году был пересмотрен каталог мер доверия СВМДА, в который включены новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий.
Форум аналитических центров СВМДА будет служить универсальной платформой для экспертов и специалистов со всей Азии для обмена опытом и идеями, реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане прошли деловой совет и бизнес-форум СВМДА, а также пятое заседание Молодежного совета СВМДА. Сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель - создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию. Также растет число наблюдателей и партнеров. В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - сообщил глава государства.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", – добавил президент Казахстана.