Токаев дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций

Глава государства отметил, что возлагает большие надежды на предстоящий государственный визит лидера КНР в Астану

Фото: Акорда

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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, - Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с членом Госсовета, министром иностранных дел КНР Ван И дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, сообщает Акорда.





Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед - в будущее", - заявил президент.





По его словам, китайские инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности. Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции и т.д.





В свою очередь министр Ван И выразил благодарность главе государства за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени председателя КНР Си Цзиньпина.









Также в ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.





В завершение беседы глава государства передал теплые слова приветствия лидеру КНР Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.



