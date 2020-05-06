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Токаев: Если ситуация не ухудшится, режим ЧП будет отменен 11 мая

04.05.2020, 23:42 11071
Токаев: Если ситуация не ухудшится, режим ЧП будет отменен 11 мая
Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение отменят 11 мая, заявил в эфире "Хабар 24" глава государства Касым-Жомарт Токаев.
 

Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение отменят 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный стратегический путь развития", - цитирует выступление президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева перед депутатами в сенате Kazinform

 
В планах, обозначил президент, - реализовать комплексную программу по восстановлению экономического развития. Нужно извлечь уроки из сегодняшней ситуации. 
 

Я хотел бы обратить внимание на ряд задач на будущее. Прежде всего необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также полностью модернизируем образование и науку. В то же время мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач", - сказал президент. 

 
Вместе с тем конкурентоспособной должна быть и нация. Для этого нужно развивать человеческий капитал. Также важно наращивать бизнес-потенциал республики, поддерживать малые и средние предприятия. Всерьёз заняться диверсификацией национальной экономики. Чтобы не быть импортозависимыми, необходимо максимально оживить отечественное производство. Будут продолжены политические реформы, при этом важно повысить эффективность государственного управления и воспитать новое поколение лидеров. 
 

Прежде всего для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача сената - принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Напомним, 2 мая указом главы государства были прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой. 4 мая Маулен Ашимбаев был избран председателем сената.
 

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