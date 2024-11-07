Токаев: Франция и Казахстан могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике

В текущем году объем взаимной торговли двух стран вырос на 45%

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Париж. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе своего государственного визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе инвестиционного круглого стола. Обращаясь к капитанам французского бизнеса, Касым-Жомарт Токаев назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран, - В ходе своего государственного визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе инвестиционного круглого стола. Обращаясь к капитанам французского бизнеса, Касым-Жомарт Токаев назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран, сообщает Акорда.





Касым-Жомарт Токаев детально остановился на перспективных направлениях расширения экономических связей.





Будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Мы ожидаем активизации присутствия французской промышленности в Казахстане, с которой связываем внедрение передовых технологий в нашу производственную сферу. Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франции обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике", - отметил глава Казахстана.





Президент отметил, что на долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с Центрально-Азиатским регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%.





Мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Прямые французские инвестиции также выросли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 млн долларов. В настоящее время на казахстанском рынке работают более 200 французских компаний, в том числе такие известные, как Total, Alstom, Orano, Danone, Vicat, Airbus", - сказал президент.





Президент сообщил, что Казахстан стал первым государством в регионе, ратифицировавшим Парижское соглашение и взявшим на себя обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году. По его словам, увеличилось число крупных международных компаний, заинтересованных в реализации масштабных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики в нашей стране. В частности, компания Total Energies планирует построить ветряную электростанцию мощностью один гигаватт с инвестициями в 1,1 млрд долларов.





Следующим приоритетным направлением было обозначено эффективное управление водными ресурсами и теплоснабжением, имеющими решающее значение для Казахстана в условиях изменения климата. Сотрудничество с компаниями Suez и Veolia будет способствовать модернизации водной инфраструктуры.





Поскольку к 2040 году глобальный спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза, Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленности. В настоящее время мы добываем 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС, включая титан, медь, магний и скандий. Согласно прогнозам, казахстанские недра также содержат богатые залежи таких редкоземельных минералов, как литий, бериллий и тантал, востребованных практически во всех высокотехнологичных и экологичных производствах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В завершение глава государства сообщил, что он пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона посетить с государственным визитом Казахстан в следующем году. Касым-Жомарт Токаев также предложил французским предпринимателям принять участие в Международном форуме "Астана", который пройдет в мае 2025 года.





Ранее президент рассказал , что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.



