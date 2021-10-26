Система Orphus

Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком формате

25.10.2021, 15:09 54028
Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком формате
Фото: akorda.kz
АШХАБАД. 25 ОКТЯБРЯ - Президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главы государств обсудили широкий спектр вопросов казахско-туркменского стратегического партнерства, уделив особое внимание наращиванию политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также были затронуты вопросы глобальной и региональной повестки дня", - сообщает пресс-служба Акорды.

 
Президент Казахстана поблагодарил своего туркменского коллегу за приглашение посетить с государственным визитом братский Туркменистан.
 

Для меня особенно приятно вновь находиться в замечательном городе Ашхабаде. Мы в очередной раз впечатлены размахом и качеством строительства вашего города. Что касается самого визита, то мы готовились к нему очень тщательно. Со мной находятся руководители ключевых ведомств республики Казахстан. Мы рассчитываем на то, чтобы дать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими государствами. Туркменский народ для нас - братский народ. Дружба между нашими народами уходит вглубь веков. У нас очень много общего, что связано и с наличием общей границы. У нас самые чистые намерения в отношении братского народа Туркменистана. Я лично занимаюсь вопросами развития стратегического партнерства, сотрудничества между нашими государствами и считаю, что это направление нашей внешней политики является приоритетным. Думаю, что во время этого визита будут подписаны очень важные документы, которые определят поле нашего сотрудничества. Мы, как и прежде, будем очень активно сотрудничать на международной арене. Казахстан с огромным уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, который в свое время был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН", - сказал Токаев.

 
В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил Туркменистан с визитом.
 

Мы придаем очень большое значение вашему государственному визиту. Туркмены и казахи имеют глубокие духовно-исторические связи. Поэтому наши отношения всегда были стабильными, доверительными. Ваш государственный визит, несомненно, придаст большой импульс нашим братским и стратегическим двусторонним отношениям и позволит вывести их на новый качественный уровень на благо наших народов и братских стран. Я хотел бы поблагодарить вас за личный вклад в укрепление сотрудничества между нашими народами", - подчеркнул глава Туркменистана.

 

Комментарии

новости по теме

Токаев принял министра финансов Венгрии Михая Варгу

26.10.2021, 18:25 2728
Токаев принял министра финансов Венгрии Михая Варгу
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, передает AZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, Варга находится в Нур-Султане для участия в Пятом заседании казахстанско-венгерского стратегического совета и бизнес-форуме.
 
В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата и региональной повесткой дня.
 
Приветствуя Варгу, Токаев выразил уверенность в том, что итоги его насыщенного визита в Казахстан будут продуктивными и придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя государствами.
 
В свою очередь министр финансов Венгрии выразил признательность главе государства за возможность встречи и отметил, что, несмотря на текущую ситуацию в мире, казахстанско-венгерские отношения смогли сохранить свою активность и динамичность.
 
Варга также отметил, что руководство его страны с нетерпением ожидает визита Касым-Жомарта Токаева в Будапешт в предстоящий период. 
 
Венгерский политик выразил благодарность президенту за оказанную поддержку в условиях пандемии, а также проинформировал его об успешно проведенном бизнес-форуме в Нур-Султане, в ходе которого был подписан ряд важных инвестиционных соглашений.
 

Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для женщин Афганистана

26.10.2021, 16:24 6022
АЛМАТЫ. 26 ОКТЯБРЯ - Казахстан предоставил гуманитарный транзитный коридор для женщин Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Исходя из приверженности Республики Казахстан своим международным обязательствам в гуманитарной сфере, главой государства принято решение предоставить транзитный коридор для афганских женщин - судей и парламентариев - и членов их семей", - сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

 
По данным ведомства, транзит осуществлен в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт Алматы для дальнейшего пролета в третьи страны.
 
Напомним, что боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом.
 
Также, как сообщалось ранее, Казахстан выступил с призывом всех причастных сторон обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации.
 

Токаев посадил дерево на Аллее почетных гостей в Ашхабаде

25.10.2021, 20:45 37909
Фото: Акорда
АШХАБАД. 25 ОКТЯБРЯ - В рамках визита президент Казахстана посетил исторический комплекс, посвященный сражению 1881 года, почитанию погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и поминовению жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комплекс включает в себя памятники и монументы, увековечивающие память о героях и жертвах этих событий, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В музее "Святость Родины" Касым-Жомарту Токаеву были представлены макеты с описанием военных действий и экспонаты, относящиеся к Великой Отечественной войне и землетрясению.

Касым-Жомарт Токаев в завершение своего государственного визита в Ашхабад возложил венок к монументу, посвященному Независимости Туркменистана.

Основанием белоснежного монумента служит полусфера, воплощающая собой образ традиционной туркменской юрты. Вокруг монумента возвышаются величественные статуи правителей и военачальников, мыслителей и деятелей искусств Туркменистана.

По сложившейся традиции президент Казахстана посадил дерево на Аллее почетных гостей, символизирующей проводимую Туркменистаном политику миролюбия, дружбы и добрососедства.
 
Ранее президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прибыл с государственным визитом в Ашхабад.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов