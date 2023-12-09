08.12.2023, 13:49 5476
Токаев и Пашинян обсудили по телефону важные аспекты сотрудничества
Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Акорда.
В ходе разговора Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.
Он также положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау - Ереван - Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.
Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.
новости по теме
07.12.2023, 12:34 13746
"Зеленые" технологии, логистика и транспорт: Токаев обсудил важные направления сотрудничества с послом Евросоюза
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас обсудили приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и ЕС, сообщает Акорда.
Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого был Казахстан.
Токаев рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.
В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зеленый" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.
Ранее Токаев заявил о готовности увеличить объемы экспорта сырой нефти на французский рынок.
Глава Казахстана неоднократно заявлял, что Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами.
05.12.2023, 17:08 31491
Пять прикаспийских стран запустят министерский диалог - глава МИД России
Сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, отметил Сергей Лавров
Рассказать друзьям
Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пять прикаспийских стран запускают новый формат диалога на уровне министров иностранных дел, заявил в ходе встречи глав министерств иностранных дел прикаспийской пятерки глава МИД России Сергей Лавров.
Сегодняшняя встреча имеет особенный характер, мы, по сути, запускаем новый, регулярный министерский диалог, который будет действовать в рамках мандата, согласованного на саммите в Ашхабаде. Этот мандат, в частности, предполагает рассмотрение вопросов развития пятистороннего сотрудничества и совершенствование его форматов, выработку согласованных мер по реализации решений саммитов, подготовку их повестки дня и итоговых документов", - цитирует РИА Новости Сергея Лаврова.
Он отметил, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, однако требуются дополнительные усилия по повышению качества пятистороннего взаимодействия и укреплению его международно-правовых основ.
По словам Лаврова, у региона Каспийского моря есть огромный потенциал развития, особенно с учетом планов создания транспортного коридора Север - Юг.
Кроме того, прикаспийские страны сталкиваются и с серьезными вызовами в области экологической безопасности, обмеления Каспия и сохранения его биоресурсов, добавил он.
Мы полагаем, что эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета - форума сотрудничества, диалога, без каких-либо бюрократических схем наподобие секретариатов. Рассчитываем на обсуждение и данной инициативы", - добавил министр.
Ранее космический мониторинг показал масштабы обмеления Каспия. По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1 %.
05.12.2023, 16:31 31856
Главы МИД стран - членов ОДКБ выразили сожаление о росте роли фактора силы в международных отношениях
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Минск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликовано совместное заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства.
Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ в совместном заявлении отметили стремительный характер происходящих в мире перемен, глубокую трансформацию международной архитектуры, необратимость тенденции становления многополярного миропорядка, ускорение процессов в этом направлении.
Также главы внешнеполитических ведомств с сожалением констатируют повышение роли фактора силы в международных отношениях и расширение конфликтного пространства.
Дестабилизирующие наращивание и модернизация наступательных военных потенциалов, разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями, провокационные действия подрывают глобальную стабильность, наносят ущерб международной и региональной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОДКБ.
29.11.2023, 14:42 81831
Казахстан окажет Палестине дополнительную гуманитарную помощь
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Палестине, сообщили в правительстве.
Гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн. Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время", - проинформировали в кабмине.
Поддержка Казахстана направлена на помощь Палестине в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа.
Напомним, ранее Казахстан предоставил палестинскому народу гуманитарную помощь в размере $1 млн.
Ранее в МИД сообщили, что Казахстан поддерживает законные права палестинцев на самоопределение.
28.11.2023, 14:03 102321
Вопросы многостороннего сотрудничества двух стран обсудили президенты Казахстана и Того
Особое внимание было уделено налаживанию политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Того Фор Эссозимна Гнассингбе провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух государств, сообщает Акорда.
В ход переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что в партнерстве между Казахстаном и Того имеется большой нераскрытый потенциал. Для его развития необходимо подписать двусторонние документы, включая соглашение о взаимной защите инвестиций.
Признавая важность развития двусторонней торговли и укрепления связей между деловыми кругами, президент Казахстана предложил определить подходящую кандидатуру на должность почетного консула Казахстана в Того. Как он считает, такой шаг будет способствовать развитию В2В контактов между странами.
Я считаю, что такие государства, как Казахстан и Того, могут играть более активную и конструктивную роль в содействии международному сотрудничеству во всем мире", - отметил глава Казахстана.
Фор Гнассингбе подтвердил приверженность Того налаживанию сотрудничества в различных сферах экономики, представляющих взаимный интерес.
Ваше приглашение совершить визит в Казахстан придает новый импульс нашим отношениям. Казахстан и Того могут стать стратегическими партнерами. Ваша страна обладает огромным экономическим потенциалом. Наша делегация заинтересована в расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, горнорудной отрасли, сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации. Наши переговоры направленные на установление всесторонних связей, ясно показали заинтересованность сторон в углублении взаимодействия", - сказал президент Того.
Лидеры двух стран обсудили перспективы развития казахстанско-тоголезского партнерства. Особое внимание было уделено налаживанию политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно- логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействию в области здравоохранения и военной промышленности.
28.11.2023, 13:08 103781
Президенты Казахстана и Того провели переговоры в узком составе
Токаев тепло поприветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях
Рассказать друзьям
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Тоголезской Республики Фором Эссозимной Гнассингбе, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
Касым-Жомарт Токаев, тепло поприветствовав Фора Гнассингбе, подчеркнул, что его исторический визит в Казахстан знаменует новую эру в двусторонних отношениях.
Казахстан очень заинтересован в продвижении всестороннего сотрудничества с вашей страной. Накануне, в ходе неофициальной беседы мы обсудили имеющиеся возможности, представляющие взаимный интерес для взаимодействия. Безусловно, мы располагаемся на разных континентах, в разных регионах, но в условиях международной напряженности мы должны объединять свои усилия. В этой связи Казахстан и Того, как и другие страны, должны держаться вместе, чтобы внести вклад в оздоровление международных отношений", - сказал Токаев.
Он обозначил основные сферы, на которых Казахстан и Того могли бы сосредоточить свои совместные усилия. По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо наладить постоянный диалог для продвижения двусторонней и международной повестки дня.
Президент Того Фор Гнассингбе поблагодарил президента и народ Казахстана за теплый прием.
Хочу поприветствовать Вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", - сказал глава Того.
По завершение лидеры государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
27.11.2023, 18:44 115276
Глава государства принял заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.
Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана. Полагаю, что казахстанско-китайские отношения являются, по сути дела, образцом взаимовыгодного, эффективного межгосударственного взаимодействия. Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавний Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" имел грандиозный успех и определил дальнейший путь развития масштабной инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, Казахстан продолжит всецело содействовать реализации этого проекта.
Как известно, недавно я посетил Пекин с официальным визитом, провел обстоятельные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Переговоры были в высшей степени содержательными и стали важным этапом на пути углубления сотрудничества. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. Следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. Я считаю, что для взаимного обмена, особенно со стороны молодежи, это тоже очень важное решение. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что развитие сотрудничества с Китаем для каждой страны является приоритетом. Мы уделяем этому вопросу повышенное внимание на самом высоком уровне", - сказал глава государства.
Он также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.
В свою очередь Дин Сюэсян передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и выразил удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества.
Цель моего визита заключается в реализации договоренностей глав государств во имя постоянного достижения новых результатов нашего сотрудничества. Китайская сторона искренне радуется огромным успехам Казахстана в сфере государственного строительства. Успешное развитие китайско-казахстанских отношений в полной мере отвечает нашим общим интересам, а также способствует миру и стабильности в регионе. Китайская сторона готова участвовать в реализации договоренностей глав государств, а также в совместной высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь", - отметил заместитель премьера Госсовета КНР.
В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики и др. Наряду с этим отмечена актуальность развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
Ранее в Астане под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и заместителя премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяна состоялось 11-е заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству, на котором обсудили широкий круг межгосударственных вопросов.
24.11.2023, 15:01 167946
Транскаспийский маршрут, транзит нефти, кабель по дну Каспия - что обсудили президенты Казахстана и Азербайджана Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран, сообщает Акорда.
В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким важным направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.
Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные дни культуры Казахстана и Азербайджана.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.
Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча - это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", - сказал президент Казахстана.
Президент Азербайджана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем саммите СПЕКА.
Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", - отметил он.
Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана посетить с государственным визитом Азербайджан в следующем году.
Дополнено 24.11.2023, 16.03
Как отметили в Министерстве национальной экономики Казахстана, проект по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря является одном из важных проектов реализуемых Казахстаном и Азербайджаном. Проект позволит Казахстану иметь альтернативные каналы связи для подключения к глобальной сети интернет. Его стоимость оценивается в 22,8 млрд тенге
В целом, объем валового притока прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Казахстан за 1 полугодие 2023 года составил 1,2 млн долларов.
По итогам девяти месяцев 2023 года объем торговли между Казахстаном и Азербайджаном достиг 417,4 млн долларов. Данный показатель является рекордным в сравнении с аналогичным периодом прошлых годов, а также превышает показатель 9 мес. 2022 года на 31,9% (316,4 млн долларов). При этом, значительная доля торговли между странами приходится на экспорт из Казахстана - 360,1 млн долларов или 86,3%. Объем экспорта из Казахстана в Азербайджан вырос на 40,5% с 256,2 млн долларов в январе-сентябре 2022 года. Объем импорта из Азербайджана за тот же период составляет 57,3 млн долларов", - привели статистику в МНЭ.
Рост экспорта Казахстана связан с увеличением поставок необработанного алюминия в 538,2 раза с 201 тыс долларов до 108,2 млн долларов. Таким образом, алюминий стал основным экспортным товаром Казахстана в Азербайджан, занимая 30% всего объема экспорта. На увеличение экспорта также повлиял рост поставок нефтепродуктов с 61,1 млн до 74,9 млн долларов и сырой нефти - с 56,7 млн до 73,2 млн долларов.
Помимо этого, Казахстан поставляет в Азербайджан пшеницу, рельсы, металлопрокат, аккумуляторы, железнодорожные вагоны, хлеб и мучные изделия, макароны, маргарин и др.
Основными импортными товарами из Азербайджана являются трубы и профили из черных металлов (16,2 млн долларов), паромы и круизные суда (11,6 млн долларов), питьевая вода, в том числе минеральная и газированная (9,3 млн долларов). На указанные три товарные группы приходится 64,8% всего импорта из Азербайджана.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку для участия в саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
Читаемое
08.12.2023, 09:40Казахстан в 2024 году планирует перейти на единый часовой пояс 08.12.2023, 10:3646731В Казахстане будет применяться фокусный подход к финансированию науки и инноваций 08.12.2023, 11:0145861Токаев поздравил болашаковцев с 30-летним юбилеем международной стипендии 08.12.2023, 11:1744986Земельные участки на сумму свыше 250 млн тенге вернули государству в ЗКО 08.12.2023, 11:4143881В Алматы провели сейсмоаудит 3500 объектов 02.12.2023, 12:08142106Более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону в Казахстане 02.12.2023, 15:54134991От выданных кредитов должен быть эффект - Дуйсенова о повышении благосостояния сельчан 02.12.2023, 16:03134591Ряд важных соглашений подписали казахстанские чиновники и бизнесмены в Дубае 02.12.2023, 14:03133706Перспективные совместные проекты обсудил Токаев с министром инвестиций ОАЭ 02.12.2023, 12:42133701Зарубежным авиакомпаниям сняли ограничения на полеты в крупные города Казахстана 26.11.2023, 17:50314021В Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге 24.11.2023, 11:50310501Психически нездоровый мужчина выбросил из окна малолетнего ребенка в Шымкенте 27.11.2023, 14:41296206Владельцев автомобилей на газе обяжут устанавливать специальный знак 24.11.2023, 11:20279256Китайские авиакомпании увеличивают рейсы между Казахстаном и Китаем 27.11.2023, 14:11277236Спас пассажиров автобуса: министр обороны наградил восьмиклассника медалью "Ел қорғаны"
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?