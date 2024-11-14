Президент Казахстана и премьер Греции обсудили укрепление торгово-экономических отношений между двумя странами

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Минск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели переговоры в Минске, сообщает пресс-служба главы правительства РК.





Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Внимание уделено промышленной кооперации, сельскому хозяйству с упором на проекты по глубокой переработке пшеницы, строительной индустрии, транспорту, IT-сфере, туризму.





Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев составил $600 млн. На белорусском рынке востребованы мучные изделия из РК (доля в экспорте 10,2%) и др. Также положительная динамика наблюдается в сфере автомобильных перевозок: за 9 месяцев объемы увеличились на 19% и достигли 450,6 тыс. тонн.





Правительствами Казахстана и Беларуси ведется совместная работа по развитию промышленной кооперации. В общем пуле - 14 проектов на сумму $277,5 млн с созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них уже запущено 11 совместных предприятий в регионах РК на более $200 млн и создано 1,6 тыс. рабочих мест. Еще 3 проекта находятся на стадии реализации.





Отдельное внимание уделено экспортному потенциалу казахстанских компаний, выпускающих ж/д продукцию и имеющих возможность наладить поставки в Беларусь скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, ж/д колес, узлов и агрегатов.





По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.